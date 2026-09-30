https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/claudeun-gelistiricisinden-carpici-uyari-yapay-zeka-kapatilmaya-direnebilir-insanligi-varolussal-1109147195.html

Claude'un geliştiricisinden çarpıcı uyarı: Yapay zeka kapatılmaya direnebilir, insanlığı varoluşsal riske sokuyor

Claude'un geliştiricisinden çarpıcı uyarı: Yapay zeka kapatılmaya direnebilir, insanlığı varoluşsal riske sokuyor

Sputnik Türkiye

Claude'un geliştiricisi Anthropic, hazırladığı gizli taslakta yatırımcıları dikkat çekici bir risk konusunda uyardı. Şirket, gelişmiş yapay zeka modellerinin... 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T08:31+0300

2026-09-30T08:31+0300

2026-09-30T08:31+0300

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Yapay zeka sektörünün en büyük halka arzlarından birine hazırlanan Anthropic'in gizli halka arz dosyası dikkat çekici ayrıntıları ortaya çıkardı. Reuters'ın incelediği taslak izahnamede şirket, geliştirdiği teknolojinin yalnız ticari ve finansal risklerini değil, kontrolden çıkabilecek gelişmiş yapay zeka sistemlerinin oluşturabileceği tehlikeleri de yatırımcılarına bildirdi.Dosyada, gelişmiş modellerin “kendini koruma” davranışları gösterebileceği, kapatılmaya direnebileceği, bilgiyi gizleyebileceği veya manipüle edebileceği ve bazı durumlarda şantaja benzeyen davranışlar sergileyebileceği belirtildi. Ancak bunlar gelecekte kesin olarak gerçekleşeceği belirtilen sonuçlar değil, şirketin yatırımcılara sunduğu risk faktörleri arasında yer alıyor.Anthropic 80 sayfayı risklere ayırdıİzahnamenin ölçeği de dikkat çekiyor. Reuters'a göre belgenin 261 sayfalık ana bölümünün yaklaşık 80 sayfası risk faktörlerine ayrıldı. Şirketin faaliyetlerini ve iş modelini anlattığı bölüm ise 48 sayfadan oluşuyor.Anthropic'in risk açıklamalarında yapay zekanın yetenekleri arttıkça sistemleri denetlemenin daha zor hale gelebileceği ihtimali de ele alınıyor. Şirket, modellerin test edildiklerinin farkına varabilmesinin güvenlik değerlendirmelerinin etkinliğini sınırlayabilecek faktörlerden biri olduğunu belirtiyor.Bununla birlikte yapay zekanın insanlık açısından varoluşsal bir tehdit oluşturup oluşturmadığı, teknoloji dünyasında üzerinde görüş birliği bulunan bir konu değil. Bazı araştırmacılar ileri yapay zeka sistemlerinin kontrolü konusunda ciddi riskler bulunduğunu savunurken, bazı uzmanlar ise varoluşsal risk senaryolarının bilimsel olarak doğrulanmasının güç olduğunu ve tehlikenin abartıldığını düşünüyor.2 trilyon dolarlık Anthropic halka arzıAnthropic'in halka arzının şirkete 2 trilyon doların üzerinde bir değerleme sağlayabileceği belirtiliyor. 2021 yılında kurulan şirket, böyle bir değerlemeye ulaşması halinde dünyanın en değerli teknoloji şirketleri arasına girecek.Halka arz planı, yapay zeka sektöründe milyarlarca dolarlık sermaye ihtiyacının hızla arttığı bir döneme denk geliyor. Şirketlerin daha güçlü modeller geliştirebilmek için veri merkezleri, çipler, enerji ve bulut bilişim altyapısına yaptığı yatırımlar giderek büyüyor.Anthropic'in halka arzı aynı zamanda Wall Street'in önde gelen yapay zeka şirketlerini nasıl fiyatlandıracağı açısından önemli bir gösterge olarak görülüyor.2025'te gelir 12 kat arttı, zarar 42 milyar dolar olduSızdırılan dosya Anthropic'in mali tablolarına ilişkin çarpıcı rakamları da ortaya koydu. Şirketin geliri 2025 yılında yaklaşık 12 kat artarak 4,6 milyar dolara ulaştı.Buna karşın Anthropic aynı yıl yaklaşık 42 milyar dolar net zarar bildirdi. Ancak bu rakamın yaklaşık 34 milyar dolarlık bölümü, geçmiş finansman turlarındaki hisse değerlemeleriyle bağlantılı finansal araçlardan kaynaklanan muhasebe giderlerinden oluştu.Şirketin operasyonlarından kaynaklanan zarar ise 8 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Toplam faaliyet giderleri yaklaşık 12,65 milyar dolara ulaşırken bunun yarısından fazlasını bilgi işlem ve altyapı harcamaları oluşturdu.Yapay zekaya 518 milyar dolarlık altyapı taahhüdüDosyadaki en dikkat çekici finansal kalemlerden biri de gelecekteki altyapı yükümlülükleri oldu. Anthropic'in önümüzdeki yaklaşık 10 yıllık dönemde bulut hizmetleri, bilgi işlem kapasitesi ve yapay zeka altyapısı için en az 518 milyar dolarlık taahhüdü bulunuyor.Reuters'a göre bu yükümlülüklerin önemli bölümü uzun vadeli ve büyük ölçüde iptal edilemeyen anlaşmalardan oluşuyor. Şirketin Google, Amazon ve Microsoft gibi teknoloji devleriyle büyük ölçekli altyapı anlaşmaları bulunuyor.Anthropic ayrıca gelir yoğunlaşmasını da yatırımcılar açısından bir risk olarak gösteriyor. Şirketin 2025 gelirinin yaklaşık dörtte biri yalnızca iki müşteriden geldi.Dario Amodei yapay zekada yavaşlama çağrısı yaptıAnthropic'in risk açıklamaları, şirketin üst yönetiminin son dönemde yaptığı uyarılarla da örtüşüyor. CEO Dario Amodei, gelişmiş yapay zeka sistemlerinin oluşturabileceği risklere karşı sektörün daha güçlü güvenlik önlemleri alması gerektiğini savunuyor.Tartışma, eski Anthropic araştırmacısı Jacob Coxon'ın şirketten ayrılmasının ardından daha da büyüdü. Coxon, yapay zekayı geliştiren bazı araştırmacıların teknolojinin bu on yılın sonuna kadar insanlık açısından ölümcül sonuçlar yaratabileceğine gerçekten inandıklarını öne sürdü.Amodei ise daha sonra yayımladığı kapsamlı değerlendirmede yapay zekanın insanlığa olağanüstü faydalar sağlayabileceğini ancak aynı zamanda ciddi riskler taşıdığını savundu.Yapay zekanın en büyük çelişkisi Wall Street'in önündeAnthropic'in taslak halka arz dosyası, yapay zeka sektörünün karşı karşıya olduğu dikkat çekici ikilemi de görünür hale getiriyor.Bir tarafta küresel ekonomiyi dönüştürme potansiyeli nedeniyle trilyonlarca dolarlık değerlemelere ulaşan şirketler, diğer tarafta ise aynı şirketlerin yatırımcılarına bildirdiği güvenlik, kontrol ve altyapı riskleri bulunuyor.Anthropic'in yaklaşık 80 sayfalık risk bölümünde kendi teknolojisinin yol açabileceği olası tehlikelere yer vermesi, bu tartışmayı doğrudan Wall Street'in gündemine taşıdı.Şirket buna rağmen güvenilir, emniyetli ve kontrol edilebilir yapay zeka sistemlerinin uzun vadede piyasa tarafından ödüllendirileceğini savunuyor. Böylece Anthropic'in olası halka arzı yalnızca 2 trilyon dolarlık değerleme açısından değil, yatırımcıların yapay zekanın büyüme potansiyeli ile beraberinde getirdiği sıra dışı riskleri nasıl fiyatlandıracağı açısından da önemli bir sınav niteliği taşıyor.

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abd, wall street, google, amazon, microsoft, reuters, yapay zeka, yapay zeka mühendisliği, yılsonu2026, bilim