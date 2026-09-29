https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/imfye-gore-ukrayna-onumuzdeki-uc-yil-icinde-54-milyar-dolarlik-finansman-acigiyla-karsi-karsiya-1109134329.html
IMF’ye göre Ukrayna, önümüzdeki üç yıl içinde 54 milyar dolarlık finansman açığıyla karşı karşıya kalacak
IMF’ye göre Ukrayna, önümüzdeki üç yıl içinde 54 milyar dolarlık finansman açığıyla karşı karşıya kalacak
Sputnik Türkiye
IMF tahminlerine göre Ukrayna, önümüzdeki üç yıl içinde yaklaşık 54 milyar dolarlık bir finansman açığıyla karşı karşıya kalabilir. 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T16:39+0300
2026-09-29T16:39+0300
2026-09-29T16:39+0300
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finansman
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Amerikan ekonomi ağırlıklı haber kanalı Bloomberg’e konuşan kaynaklar, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ön verilerine göre Kiev’in gelecek yıl 30 ila 35 milyar, 2028'de 17 milyar ve 2029'da 2 milyar dolarlık bir finansman açığıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.Bugün Brüksel’de Ukrayna'ya ek yardım sağlanmasına yönelik müzakereleri hızlandırmayı amaçlayan ‘Donörler’ toplantısı düzenlendi. Bu yılın başlarında 90 milyar euro değerinde kredi paketini onaylayan AB şu anda ortakları, bu ve önümüzdeki yıl için ilave 30 milyar euro sağlama taahhütlerini yerine getirmeye çağırıyor.AB Komisyonu ve IMF Ukrayna hükümetini, ülkenin uluslararası yardımlara erişimini ve tahsis edilen fonların yönetimini iyileştirmesini sağlayacak reform planını uygulamaya çağırıyor.Savaşın gelecek yılda da sürmesi beklendiğinden, AB ülkeleri Kiev'e nasıl ek finansman sağlayacaklarını hala tartışıyor.Bazı AB ülkeleri, Rusya Merkez Bankası'nın Avrupa'da dondurulmuş 210 milyar euro tutarındaki varlıklarını ek finansman sağlamak için yeniden kullanmayı değerlendirirken, diğerleri daha fazla ortak tahvil ihraç etmeyi teklif ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/italya-fransa-ve-belcika-dondurulmus-rus-varliklarinin-kullanimina-karsi-imf-kieve-destegini-1100695563.html
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imf, ukrayna, finansman, ab, avrupa, kiev, uluslararası para fonu (imf), bloomberg
imf, ukrayna, finansman, ab, avrupa, kiev, uluslararası para fonu (imf), bloomberg
IMF’ye göre Ukrayna, önümüzdeki üç yıl içinde 54 milyar dolarlık finansman açığıyla karşı karşıya kalacak
IMF tahminlerine göre Ukrayna, önümüzdeki üç yıl içinde yaklaşık 54 milyar dolarlık bir finansman açığıyla karşı karşıya kalabilir.
Amerikan ekonomi ağırlıklı haber kanalı Bloomberg’e konuşan kaynaklar, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ön verilerine göre Kiev’in gelecek yıl 30 ila 35 milyar, 2028'de 17 milyar ve 2029'da 2 milyar dolarlık bir finansman açığıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.
Bugün Brüksel’de Ukrayna'ya ek yardım sağlanmasına yönelik müzakereleri hızlandırmayı amaçlayan ‘Donörler’ toplantısı düzenlendi. Bu yılın başlarında 90 milyar euro değerinde kredi paketini onaylayan AB şu anda ortakları, bu ve önümüzdeki yıl için ilave 30 milyar euro sağlama taahhütlerini yerine getirmeye çağırıyor.
AB Komisyonu ve IMF Ukrayna hükümetini, ülkenin uluslararası yardımlara erişimini ve tahsis edilen fonların yönetimini iyileştirmesini sağlayacak reform planını uygulamaya çağırıyor.
Savaşın gelecek yılda da sürmesi beklendiğinden, AB ülkeleri Kiev'e nasıl ek finansman sağlayacaklarını hala tartışıyor.
Bazı AB ülkeleri, Rusya Merkez Bankası'nın Avrupa'da dondurulmuş 210 milyar euro tutarındaki varlıklarını ek finansman sağlamak için yeniden kullanmayı değerlendirirken, diğerleri daha fazla ortak tahvil ihraç etmeyi teklif ediyor.