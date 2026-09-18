https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/chp-ydk-toplandi-9-milletvekili-ve-1-belediye-baskani-hakkinda-karar-1108864315.html

CHP YDK toplandı: 9 milletvekili ve 1 belediye başkanı hakkında karar

CHP YDK toplandı: 9 milletvekili ve 1 belediye başkanı hakkında karar

Sputnik Türkiye

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplandı. Toplantıda 9 milletvekilinin dosyası işlemden kaldırıldı, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer partiden... 18.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-18T18:11+0300

2026-09-18T18:11+0300

2026-09-18T18:11+0300

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Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) kararıyla partiden ihraç edildi.CHP'den yapılan açıklamada, YDK'nin olağan toplantısında Tuncer hakkında parti tüzüğünün 68/1-b maddesi uyarınca 'kesin çıkarma cezası' verilmesine karar verildiği bildirildi.Kurul ayrıca, disiplin soruşturması sürerken başka bir siyasi partiye katılarak görev veya yöneticilik üstlenen 9 milletvekilinin dosyalarının, parti üyeliğinden ayrılma iradelerini fiilen ortaya koydukları gerekçesiyle Tüzüğün 71/15'inci maddesi kapsamında işlemden kaldırılmasına karar verdi.

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chp, siyasi, siyasi parti, siyasi partiler kanunu, parti, chp parti meclisi, kemal kılıçdaroğlu