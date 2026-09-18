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CHP YDK toplandı: 9 milletvekili ve 1 belediye başkanı hakkında karar
CHP YDK toplandı: 9 milletvekili ve 1 belediye başkanı hakkında karar
Sputnik Türkiye
CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplandı. Toplantıda 9 milletvekilinin dosyası işlemden kaldırıldı, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer partiden... 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T18:11+0300
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Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) kararıyla partiden ihraç edildi.CHP'den yapılan açıklamada, YDK'nin olağan toplantısında Tuncer hakkında parti tüzüğünün 68/1-b maddesi uyarınca 'kesin çıkarma cezası' verilmesine karar verildiği bildirildi.Kurul ayrıca, disiplin soruşturması sürerken başka bir siyasi partiye katılarak görev veya yöneticilik üstlenen 9 milletvekilinin dosyalarının, parti üyeliğinden ayrılma iradelerini fiilen ortaya koydukları gerekçesiyle Tüzüğün 71/15'inci maddesi kapsamında işlemden kaldırılmasına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/chp-istanbul-il-baskani-tekinin-gorevine-son-verildi-1108839366.html
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chp, siyasi, siyasi parti, siyasi partiler kanunu, parti, chp parti meclisi, kemal kılıçdaroğlu
chp, siyasi, siyasi parti, siyasi partiler kanunu, parti, chp parti meclisi, kemal kılıçdaroğlu

CHP YDK toplandı: 9 milletvekili ve 1 belediye başkanı hakkında karar

18:11 18.09.2026
© AA / Güven Yılmaz CHP Genel Merkezi
CHP Genel Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
© AA / Güven Yılmaz
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CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplandı. Toplantıda 9 milletvekilinin dosyası işlemden kaldırıldı, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer partiden ihraç edildi.
Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) kararıyla partiden ihraç edildi.
CHP'den yapılan açıklamada, YDK'nin olağan toplantısında Tuncer hakkında parti tüzüğünün 68/1-b maddesi uyarınca 'kesin çıkarma cezası' verilmesine karar verildiği bildirildi.
Kurul ayrıca, disiplin soruşturması sürerken başka bir siyasi partiye katılarak görev veya yöneticilik üstlenen 9 milletvekilinin dosyalarının, parti üyeliğinden ayrılma iradelerini fiilen ortaya koydukları gerekçesiyle Tüzüğün 71/15'inci maddesi kapsamında işlemden kaldırılmasına karar verdi.
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