https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/brezilyali-gazeteci-yeni-bolgelerin-rusyaya-katilimi-halk-icin-beklenen-bir-eve-donus-adimiydi-1109172353.html

Brezilyalı gazeteci: Yeni bölgelerin Rusya'ya katılımı halk için beklenen bir eve dönüş adımıydı

Brezilyalı gazeteci: Yeni bölgelerin Rusya'ya katılımı halk için beklenen bir eve dönüş adımıydı

Sputnik Türkiye

Donetsk, Lugansk, Zaporojye ve Herson sakinlerinin Rusya Devlet Duması seçimlerine katılması, bu bölgelerin ülkenin siyasi ve hukuki yapısına entegrasyon... 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T18:03+0300

2026-09-30T18:03+0300

2026-09-30T18:03+0300

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rusya

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zaporojye

herson

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rusya devlet duması

donbass

ukrayna

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Sputnik, bölgelerdeki mevcut durumu daha ayrıntılı ele almak amacıyla “Unutulmuş Halk: Donbass’ta Soykırımın ve Direnişin Tarihi” adlı kitabın yazarı gazeteci Eduardo Vasco ile görüştü. Vasco, Rusya’ya katılımın yerel halk açısından uzun zamandır beklenen bir adım olduğunu belirtti.Bölgelerin resmen Rusya’ya katılmasından kısa süre önce, Haziran 2022’de Lugansk’ı ziyaret eden Vasco, gözlemlerini şu sözlerle aktardı:Eylül 2022’de düzenlenen referandumlarda Donetsk, Lugansk, Zaporojye ve Herson sakinlerinin Rusya’ya katılma yönünde oy kullandığını hatırlatan Vasco, o dönemde halkın çoğunluğunun bu gelişmeyi bir “eve dönüş” olarak değerlendirdiğini vurguladı:Çatışmaların devam etmesine rağmen Rus hükümeti ile özel sektörün bölgelerde yeniden inşa çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Vasco, bu faaliyetlerin entegrasyon sürecini hızlandırdığını kaydetti.Bu bölgelerin Ukrayna’dan bağımsızlık arayışında etkili olan başlıca unsurlardan birinin, bölgede yaşayan etnik Rusların haklarını koruma ihtiyacı olduğunun altını çizen Vasco, sözlerini şöyle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/putinden-rusyanin-yeni-bolgelerine-dair-mesaj-hakli-ozgurluk-mucadelesinin-simgesi-oldular-1109163846.html

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rusya, lugansk, zaporojye, herson, donetsk, referandum, rusya devlet duması, donbass, ukrayna