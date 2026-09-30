Brezilyalı gazeteci: Yeni bölgelerin Rusya'ya katılımı halk için beklenen bir eve dönüş adımıydı
© SputnikDonetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile 24 Şubat'ta başlayan özel askeri operasyondan sonra Rus kuvvetlerinin kontrolüne geçen Ukrayna'nın Herson ve Zaporojye bölgelerinde Rusya'ya katılım konusundaki referandum cuma günü yerel saatle 08.00'de başladı.
© Sputnik
Abone ol
Donetsk, Lugansk, Zaporojye ve Herson sakinlerinin Rusya Devlet Duması seçimlerine katılması, bu bölgelerin ülkenin siyasi ve hukuki yapısına entegrasyon sürecinin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
Sputnik, bölgelerdeki mevcut durumu daha ayrıntılı ele almak amacıyla “Unutulmuş Halk: Donbass’ta Soykırımın ve Direnişin Tarihi” adlı kitabın yazarı gazeteci Eduardo Vasco ile görüştü. Vasco, Rusya’ya katılımın yerel halk açısından uzun zamandır beklenen bir adım olduğunu belirtti.
Bölgelerin resmen Rusya’ya katılmasından kısa süre önce, Haziran 2022’de Lugansk’ı ziyaret eden Vasco, gözlemlerini şu sözlerle aktardı:
Haziran 2022’de Lugansk’taydım. O dönemde kent merkezi uzun süredir Ukrayna işgalinden kurtarılmıştı ancak bazı bölgeler, yaklaşık yüzde 10’luk bir kesim, hala tartışmalı durumdaydı. Görüştüğüm insanların çoğu kendisini Rus olarak görüyor; tarihsel, kültürel ve dilsel açıdan buna uygun köklere sahip olduklarını düşünüyordu. Kendimi gerçekten Avrupa Rusyası’nın iç kesimlerinde hissetmiştim.
Eylül 2022’de düzenlenen referandumlarda Donetsk, Lugansk, Zaporojye ve Herson sakinlerinin Rusya’ya katılma yönünde oy kullandığını hatırlatan Vasco, o dönemde halkın çoğunluğunun bu gelişmeyi bir “eve dönüş” olarak değerlendirdiğini vurguladı:
İnsanların çoğu, Rusya’ya katılmanın aslında hiç ayrılmamaları gereken yere, evlerine dönmek anlamına geldiğine inanıyordu.
Çatışmaların devam etmesine rağmen Rus hükümeti ile özel sektörün bölgelerde yeniden inşa çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Vasco, bu faaliyetlerin entegrasyon sürecini hızlandırdığını kaydetti.
Katılımın ardından, savaş yıllarında Ukrayna tarafından yıkılan yerlerin yeniden inşasına yönelik çeşitli altyapı projeleri başlatıldı. Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinde Rus şirketleri çalışma yürütüyor. Halkın normal yaşamına dönebilmesi için çok sayıda konut kompleksi onarıldı veya yeniden inşa edildi.
Bu bölgelerin Ukrayna’dan bağımsızlık arayışında etkili olan başlıca unsurlardan birinin, bölgede yaşayan etnik Rusların haklarını koruma ihtiyacı olduğunun altını çizen Vasco, sözlerini şöyle tamamladı:
2013’ün sonunda Kiev’de darbe gerçekleştiğinde, Ukraynalı darbecilerin Kırım’a girmeye çalışmasının ve Odessa’daki Sendikalar Evi’nde yaşanan katliamın ardından Donbass halkı, darbecilerin bir sonraki hedefi haline gelebileceğini anladı.