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Fon soruşturması: Şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı
Fon soruşturması: Şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı
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Fon soruşturması kapsamında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı. Özalp'in evinde arama yapılıyor. 30.09.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.Şarkıcı Nil Özalp'in evinde Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait belgelerin bulunduğuna ilişkin bilgiye ulaşıldı.Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Özalp'in Kağıthane'deki evinde de arama gerçekleştirildi.Nil Özalp kimdir?Nil Özalp, 1980'de Silivri'de doğdu. Müzikle küçük yaşta tanışan Özalp, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nden mezun oldu. 2010'da 'Acıkolik' albümüyle müzik kariyerine başlayan Özalp, 38. Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Çıkış Yapan Sanatçı' ödülünü aldı. Özalp, 'Kal Aklımda', 'Kalp Boş', 'Acıkolik' ve 'Büyük Delilik' adlı şarkılarıyla tanındı.Fon soruşturmasıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bağlı şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi istendi. Bu kapsamda yöneticilerin yurt dışına gerçekleştirdiği para ve kripto varlık transferleri ile para giriş-çıkışlarının incelenmesi talep edildi. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, aralarında Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk, Serdar Turhan, Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp ve Altunç Kumova'nın da bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklandı.Soruşturmanın farklı aşamalarında gözaltına alınan şüphelilerden bazıları adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bazıları hakkında tutuklama kararı verildi. Tutuklananların sayısının 56'ya ulaştığı bildirildi. Daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı ve yakalama kararı bulunan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınmıştı.
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Fon soruşturması: Şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı

22:24 30.09.2026 (güncellendi: 23:19 30.09.2026)
© Fotoğraf : Nil ÖzalpNil Özalp
Nil Özalp - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
© Fotoğraf : Nil Özalp
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Fon soruşturması kapsamında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı. Özalp'in evinde arama yapılıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Şarkıcı Nil Özalp'in evinde Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait belgelerin bulunduğuna ilişkin bilgiye ulaşıldı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Özalp'in Kağıthane'deki evinde de arama gerçekleştirildi.

Nil Özalp kimdir?

Nil Özalp, 1980'de Silivri'de doğdu. Müzikle küçük yaşta tanışan Özalp, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nden mezun oldu. 2010'da 'Acıkolik' albümüyle müzik kariyerine başlayan Özalp, 38. Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Çıkış Yapan Sanatçı' ödülünü aldı. Özalp, 'Kal Aklımda', 'Kalp Boş', 'Acıkolik' ve 'Büyük Delilik' adlı şarkılarıyla tanındı.

Fon soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bağlı şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi istendi. Bu kapsamda yöneticilerin yurt dışına gerçekleştirdiği para ve kripto varlık transferleri ile para giriş-çıkışlarının incelenmesi talep edildi.
Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, aralarında Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk, Serdar Turhan, Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp ve Altunç Kumova'nın da bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklandı.
Soruşturmanın farklı aşamalarında gözaltına alınan şüphelilerden bazıları adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bazıları hakkında tutuklama kararı verildi. Tutuklananların sayısının 56'ya ulaştığı bildirildi.
Daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı ve yakalama kararı bulunan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınmıştı.
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