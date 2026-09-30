https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/bes-kisinin-olumuyle-sonuclanan-komsu-kavgasina-iliskin-davada-karar-1109175546.html

Beş kişinin ölümüyle sonuçlanan komşu kavgasına ilişkin davada karar

Beş kişinin ölümüyle sonuçlanan komşu kavgasına ilişkin davada karar

Sputnik Türkiye

Sakarya'da 2025 yılında 5 kişinin ölümü ve 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan komşu kavgasına ilişkin 16 sanıklı davada karar açıklandı. 18 yaşından küçük... 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T20:21+0300

2026-09-30T20:21+0300

2026-09-30T20:21+0300

türki̇ye

türkiye

sakarya cumhuriyet başsavcılığı

kavga

komşu

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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde geçen yıl komşu iki aile arasında çıkan ve 5 kişinin ölümü, 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin dava karara bağlandı.Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve reşit olmayan sanıklar nedeniyle kapalı gerçekleştirilen duruşmaya, 6'sı tutuklu 16 sanık ile avukatları katıldı.Mahkeme heyeti, yargılama sonunda sanıklar hakkında şu cezaları verdi:Nihat, Nurettin, Sabri Tamer ve Samet Y. "Kasten öldürme" suçundan 3'er kez müebbet hapis. "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan toplamda 27'şer yıl hapis. Silah kanununa muhalefetten ise 3'er yıl hapis ve 75 bin TL adli para cezası.Tolga Y. (Olay tarihinde reşit olmayan tutuklu) "Kasten öldürme" suçundan 3 kez 14 yıl, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 17 yıl 12 ay, silah kanununa muhalefetten 2 yıl hapis ve 50 bin TL adli para cezası.Fikri Uğur U. (Olay tarihinde reşit olmayan tutuklu) "Kasten öldürme" suçundan 2 kez 14 yıl, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 29 yıl 20 ay, silah kanununa muhalefetten 3 yıl hapis ve 50 bin TL adli para cezası.Nesrin Ö. "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası alan sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlaştırıldı.Mahkeme heyeti, ilk duruşmada tahliye edilen Galip Ö. ile Taner, Selim, Bayram, Bahri Taner, Ferhat ve Burak Y. ile yaşı küçük A.E.Y. ve F.K.'nin ise üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatlerine hükmetti. Ceza alan 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.Müebbet hapis talep edilmiştiBeşköprü Mahallesi 3167. Sokak'ta 6 Nisan 2025 tarihinde iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada Y.Ö, O.Ö, Ö.Ö. ile V.Y. ve F.Y. hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında müebbet hapis ile "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "silah kanununa muhalefet" suçlarından değişen oranlarda cezalar talep edilmiş; reşit olmayan sanıkların dosyaları da ana davayla birleştirilmişti.

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türkiye, sakarya cumhuriyet başsavcılığı, kavga, komşu