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Belçika-Türkiye maçının hakemi belli oldu
Belçika-Türkiye maçının hakemi belli oldu
Sputnik Türkiye
Cuma günü oynanacak Belçika-Türkiye maçını Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T11:54+0300
2026-09-30T11:54+0300
spor
belçika
türkiye
a milli futbol takımı
uefa
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacağı mücadeleyi Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek.UEFA'nın açıklamasına göre Maurice Dufrasne Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayacak maçta Saggi'nin yardımcılıklarını Norveç Futbol Federasyonundan Anders Olav Dale ile Ole Andreas Haukasen, üstlenecek.Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Norveçli Marius Hansen Grotta, görev yapacak.
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belçika, türkiye, a milli futbol takımı, uefa
belçika, türkiye, a milli futbol takımı, uefa

Belçika-Türkiye maçının hakemi belli oldu

11:54 30.09.2026
© AAFutbol topu
Futbol topu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
© AA
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Cuma günü oynanacak Belçika-Türkiye maçını Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacağı mücadeleyi Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek.
UEFA'nın açıklamasına göre Maurice Dufrasne Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayacak maçta Saggi'nin yardımcılıklarını Norveç Futbol Federasyonundan Anders Olav Dale ile Ole Andreas Haukasen, üstlenecek.
Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Norveçli Marius Hansen Grotta, görev yapacak.
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