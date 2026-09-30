https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/belcika-turkiye-macinin-hakemi-belli-oldu--1109154075.html

Belçika-Türkiye maçının hakemi belli oldu

Belçika-Türkiye maçının hakemi belli oldu

Sputnik Türkiye

Cuma günü oynanacak Belçika-Türkiye maçını Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T11:54+0300

2026-09-30T11:54+0300

2026-09-30T11:54+0300

spor

belçika

türkiye

a milli futbol takımı

uefa

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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacağı mücadeleyi Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek.UEFA'nın açıklamasına göre Maurice Dufrasne Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayacak maçta Saggi'nin yardımcılıklarını Norveç Futbol Federasyonundan Anders Olav Dale ile Ole Andreas Haukasen, üstlenecek.Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Norveçli Marius Hansen Grotta, görev yapacak.

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