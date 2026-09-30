https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/doktorlar-yanlis-bacagini-kesti-74-yasindaki-kadin-iki-bacagindan-da-oldu-1109151850.html

Doktorlar yanlış bacağını kesti: 74 yaşındaki kadın, iki bacağından da oldu

Doktorlar yanlış bacağını kesti: 74 yaşındaki kadın, iki bacağından da oldu

Sputnik Türkiye

ABD'nin Ohio eyaletinde kanser nedeniyle sağ bacağının kesilmesi planlanan 74 yaşındaki Sharon Jacks'ın ameliyatta yanlışlıkla sol bacağının kesildiği öne... 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T11:18+0300

2026-09-30T11:18+0300

2026-09-30T11:18+0300

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ABD'de yaşanan sıra dışı bir tıbbi hata iddiası mahkemeye taşındı. Ohio'da yaşayan 74 yaşındaki Sharon Jacks, kanser nedeniyle sağ bacağının diz altından kesilmesi için girdiği ameliyattan sol bacağını kaybetmiş halde çıktığını öne sürerek hastane ve ameliyat ekibine dava açtı.Jacks'ın sağ bacağının daha sonra başka bir ameliyatla kesilmesi gerekti. Böylece 74 yaşındaki kadın, dava dosyasına göre yapılan ilk hatanın ardından iki bacağını da kaybetti.Kanser sağ bacağındaydı, sol bacağı kesildiDava dosyasına göre Jacks, sağ bacağındaki skuamöz hücreli karsinom nedeniyle doktorların tavsiyesi üzerine ampütasyonu kabul etti. 19 Eylül 2025'te Ohio'nun Marietta kentindeki Selby General Hospital'a yatırıldı.Plan, sağ bacağın diz altından kesilmesiydi. Jacks'ın avukatı Brad Layne'in aktardığı tıbbi kayıtlara göre cerrah ameliyattan önce doğru bacağı işaretledi. Ancak dava dilekçesinde ameliyat ekibinin buna rağmen sol bacağı hazırlayarak ampütasyonu gerçekleştirdiği ileri sürüldü.Layne, doğru bacağın üzerindeki ameliyat işaretinin, yanlış bacak kesildikten sonra dahi hâlâ görülebildiğini söyledi.Ameliyat ekibi iki kez kontrol yapmışDavayı daha dikkat çekici hale getiren ayrıntılardan biri de ameliyat sırasında uygulandığı belirtilen güvenlik kontrolleri oldu.Tıbbi kayıtlara göre cerrahi ekip operasyon öncesinde iki ayrı “time-out” (güvenlik molası) gerçekleştirdi. Bu uygulamada hastanın kimliği, gerçekleştirilecek operasyon ve ameliyat edilecek doğru bölgenin ekip tarafından doğrulanması gerekiyor.Ancak davaya göre iki kontrol yapılmasına rağmen hata fark edilmedi. Ekip ayrıca yanlış bacağı hazırladı, ameliyat örtülerini yerleştirdi ve pnömatik turnikeyi yanlış bacağa taktı. Buna rağmen operasyon durdurulmadı.Dört ay sonra diğer bacağı da kesildiYanlış ampütasyon, Jacks'ın asıl sağlık sorununu da ortadan kaldırmadı. Kanser nedeniyle kesilmesi gereken sağ bacak hâlâ yerindeydi.Jacks'ın sağ bacağı yaklaşık dört ay sonra başka bir hastanede ampute edildi. Böylece ameliyata yalnızca sağ bacağının bir bölümünü kaybedeceğini bilerek giren kadın, dava dosyasına göre süreç sonunda iki bacağını da kaybetmiş oldu.Jacks, hastanenin yanı sıra cerrah ve ameliyat ekibindeki diğer sağlık çalışanlarına karşı dava açtı.Hastane kabul etti: “Önlenebilir bir olaydı”Selby General Hospital, Jacks'ın davasındaki bütün hukuki iddialar hakkında nihai bir mahkeme kararı bulunmamakla birlikte, Eylül 2025'te ciddi bir cerrahi olay yaşandığını doğruladı.Hastane, kendi incelemesinin olayın önlenebilir olduğunu ve beklenen ameliyathane prosedürlerinin uygulanmadığını ortaya koyduğunu bildirdi. Olayda sorumluluğu bulunan kişilerin hesap verdiğini ve artık görevlerinde olmadıklarını da açıkladı.Hastane ayrıca olayın ardından cerrahi güvenlik prosedürlerinin yeniden incelendiğini, ameliyathane çalışanlarına zorunlu eğitim verildiğini ve benzer bir olayın tekrarını önlemek amacıyla ek önlemler getirildiğini belirtti.Sharon Jacks tazminat talep ediyorJacks'ın açtığı davada hastane ve sağlık çalışanları temel güvenlik prosedürlerini uygulamamakla suçlanıyor.Dava kapsamında ağır ihmal, pervasız davranış ve kurumsal ihmal dahil çeşitli iddialar ileri sürülüyor. Jacks geçmiş ve gelecekteki tıbbi giderlerinin yanı sıra yaşadığı fiziksel acı, duygusal sıkıntı, kalıcı engellilik ve yaşam kalitesindeki kayıp nedeniyle maddi ve cezai tazminat talep ediyor.Yanlış uzuv üzerinde gerçekleştirilen ameliyatlar sağlık sektöründe en ciddi önlenebilir hasta güvenliği olayları arasında değerlendiriliyor. Jacks'ın avukatı da vakayı, tıp literatüründe gerçekleşmemesi gereken ciddi hatalar için kullanılan “never event” kapsamında değerlendiriyor.Davanın sonucu henüz belli değil. Ancak hastanenin olayın önlenebilir olduğunu kabul etmesi ve standart ameliyathane prosedürlerinin uygulanmadığını açıklaması, dosyanın en dikkat çekici unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/bakan-duyurdu-dogum-yardimi-odemeleri-ne-zaman-yapilacak-1109150769.html

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