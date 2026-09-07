https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/adalet-bakani-gurlek-acikladi-suresiz-nafaka-konusunda-ihtiyac-duyulan-yasal-duzenlemeler-ekim-1108550972.html

Adalet Bakanı Gürlek açıkladı: Süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler ekim ayında

Adalet Bakanı Gürlek açıkladı: Süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler ekim ayında

Sputnik Türkiye

Süresiz nafaka konusunda Akın Gürlek tarih verdi. Bakan Gürlek "Süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler ekim ayında" dedi. 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T11:23+0300

2026-09-07T11:23+0300

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türki̇ye

süresiz nafaka

akın gürlek

adalet bakanı

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Ankara 2 No'lu Barosu Adli Yıl Açılış Programı’nda konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirmeyi planlıyoruz.” dedi.Süresiz nafaka ve uzun süren boşanma davalarıBakan Gürlek, boşanma davaları ile nafaka düzenlemesinin ekim ayında gündeme getireceklerini söyledi.Düzenlemenin, 12'nci Yargı Paketi'nin ikinci kısmında yer alacağını ifade eden Gürlek, boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler alacağını kaydetti.Gürlek, kira tespit ve tahliye davalarına da değindi. Kira tespit davalarının dokuz ayda, tahliye davalarının ise 1,5 yılda tamamlanmasını hedeflediklerini söyleyen Gürlek, "Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

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süresiz nafaka , akın gürlek, adalet bakanı