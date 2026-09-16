https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/elazigda-yasli-cift-cinayetinde-x-ray-ayrintisi-gasp-edilen-ziynet-esyalariyla-tespit-edildi-1108802973.html
Elazığ’da yaşlı çift cinayetinde X-Ray ayrıntısı: Gasp edilen ziynet eşyalarıyla tespit edildi
Elazığ’da yaşlı çift cinayetinde X-Ray ayrıntısı: Gasp edilen ziynet eşyalarıyla tespit edildi
Sputnik Türkiye
Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde evlerinde çıkan yangında öldüğü düşünülen Ağa ve Nimet Üykü çiftinin ateşli silahla öldürüldüğü ve olaya yangın süsü verildiği... 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T11:25+0300
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2026-09-16T11:25+0300
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cinayet
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Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği değerlendirilen Ağa ve Nimet Üykü çiftinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı, otopside çiftin ateşli silahla öldürüldüğünün ve ardından olaya yangın süsü verildiğinin tespit edildiğini açıkladı.Bakanlığın açıklamasına göre, çiftin gasp edilen ziynet eşyalarını havalimanındaki X-Ray görüntülerinden tespit eden Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüpheli H.Ç.’yi yakaladı. H.Ç., “Kasten Öldürme” ve “Yağma” suçlarından tutuklandı.Otopsi cinayeti ortaya çıkardıOlay, 8 Eylül 2026’da Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Ağa ve Nimet Üykü çiftinin ilk olarak evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği değerlendirildi.Çifte yapılan otopsi incelemesinde ise her ikisinin de göğüs bölgelerinden birer ateşli silah mermisiyle vurularak öldürüldüğü, ardından olaya yangın süsü verildiği tespit edildi.İncelemelerde ayrıca Nimet Üykü’ye ait 2 bilezik, 1 kolye ve 2 küpenin çalındığı belirlendi.Havalimanındaki X-Ray görüntüleri incelendiJandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ve Karakoçan Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri tarafından çalışma başlatıldı.Bakanlığın açıklamasına göre ekipler, gasp edilen ziynet eşyalarını havalimanındaki X-Ray görüntülerinden belirledi.Şüpheli H.Ç.’nin olaya yangın süsü verdikten sonra gasp ettiği altınlarla İstanbul’a kaçtığı ve ziynet eşyalarını kuyumcuda satmaya çalıştığı tespit edildi.Şüpheli tutuklandıJASAT ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanan H.Ç., “Kasten Öldürme” ve “Yağma” suçlarından tutuklandı.
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elazığ, cinayet, i̇çişleri bakanlığı, karakoçan
elazığ, cinayet, i̇çişleri bakanlığı, karakoçan
Elazığ’da yaşlı çift cinayetinde X-Ray ayrıntısı: Gasp edilen ziynet eşyalarıyla tespit edildi
Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde evlerinde çıkan yangında öldüğü düşünülen Ağa ve Nimet Üykü çiftinin ateşli silahla öldürüldüğü ve olaya yangın süsü verildiği belirlendi. İçişleri Bakanlığı, gasp edilen ziynet eşyalarının havalimanındaki X-Ray görüntülerinden tespit edilmesinin ardından H.Ç.’nin yakalandığını ve tutuklandığını açıkladı.
Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği değerlendirilen Ağa ve Nimet Üykü çiftinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı, otopside çiftin ateşli silahla öldürüldüğünün ve ardından olaya yangın süsü verildiğinin tespit edildiğini açıkladı.
Bakanlığın açıklamasına göre, çiftin gasp edilen ziynet eşyalarını havalimanındaki X-Ray görüntülerinden tespit eden Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüpheli H.Ç.’yi yakaladı. H.Ç., “Kasten Öldürme” ve “Yağma” suçlarından tutuklandı.
Otopsi cinayeti ortaya çıkardı
Olay, 8 Eylül 2026’da Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Ağa ve Nimet Üykü çiftinin ilk olarak evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği değerlendirildi.
Çifte yapılan otopsi incelemesinde ise her ikisinin de göğüs bölgelerinden birer ateşli silah mermisiyle vurularak öldürüldüğü, ardından olaya yangın süsü verildiği tespit edildi.
İncelemelerde ayrıca Nimet Üykü’ye ait 2 bilezik, 1 kolye ve 2 küpenin çalındığı belirlendi.
Havalimanındaki X-Ray görüntüleri incelendi
Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ve Karakoçan Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri tarafından çalışma başlatıldı.
Bakanlığın açıklamasına göre ekipler, gasp edilen ziynet eşyalarını havalimanındaki X-Ray görüntülerinden belirledi.
Şüpheli H.Ç.’nin olaya yangın süsü verdikten sonra gasp ettiği altınlarla İstanbul’a kaçtığı ve ziynet eşyalarını kuyumcuda satmaya çalıştığı tespit edildi.
JASAT ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanan H.Ç., “Kasten Öldürme” ve “Yağma” suçlarından tutuklandı.