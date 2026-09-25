“Merz’in istifası yakın, Alman siyasetinde alternatifsizlik hakim"

“Almanya Şansölyesi Merz’in New York’a, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na gidememesi çok acayip bir olay. Üç hafta önce Almanya’da bir eyalet seçimi gerçekleşmişti. Dört gün önce Berlin ve Mecklenburg’daki bir eyalette yine seçim oldu. İkisinde de Hristiyan Demokratlar kaybetti. Üç hafta önce de mesele aynıydı. Hristiyan Demokratlar’ın gerilemesiyle karşı karşıyayız. Merz seçimleri bir felaket olarak yorumladı. Böyle yorumlamasına rağmen Hristiyan Demokratlar’ın çizgisinde bir değişikliğe gitmeyeceğini de ifade etti. En büyük çelişki de burada. Almanya tarihinde ilk kez Hristiyan Demokratlar bir eyalet parlamentosunun dışında kaldılar. Mecklenburg’da 4,9 o alıp ve yaklaşık 10 puan kaybettiler. Berlin’de de yüzde 28 oy almışlardı, bu seçim oyları yüzde 18’e düştü. Bunlar yenilir yutulur şeyler değil. Berlin’de CDU’dan Merz’in partisinden AfD’ye 60 bin oy gitti. Merz istifa edecek. Bu iş oraya doğru gidiyor. Politikacıların karakterlerine anlam yüklememek lazım ancak bazen karakter devreye girebiliyor. Merkel, Merz’i kenarda tutup önemli görevler vermemişti. Merz ise bir yerlerde olmak istiyordu. Merz, dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan BlackRock’ın Almanya temsilcisiydi ancak siyasette önemli bir pozisyona gelememişti. Merz başbakanlığı çok istiyordu bu sebeple görevini bırakmak istemiyor. 90’larda refah toplumu ve istikrar abidesi olarak anılıyordu Almanya. Turpun büyüğü heybede. Almanya’nın en büyük eyaletinde seçimlere gidilecek. Yeni yılın ilkbaharında Vestfalya’da seçime gidilecek. Merz şu anda istifa etmezse bu istifanın orada yaşanacağını düşünüyorum. Merz’in ömrü çok uzun değil. CDU, iç ve dış siyasette, ekonomi politikalarında söylem geliştiremiyor. Eylülde üç seçim yaşandı ve hepsi hezimetle sonuçlandı. AfD yani sağ popülist parti, Mecklenburg’da ikiye katladı. Oyların çoğunu Hristiyan Demokratlar’dan aldı. Hristiyan Demokratlar’da ne yapacağını bilememe hali var. Bavyera Eyalet Başkanı Söder, ‘AfD’ye dönük geliştirdiğimiz güvenlik duvarı politikası çöktü’ dedi. AfD’nin kapatılması treni kaçtı. Merz’in gideceği belli olduğu için Söder şansölye olmak istiyor. AfD ile koalisyonun da yolunu yapmak istiyor bu yüzden. Söder, ‘AfD’ye karşı savunduğumuz politikalar geçerliliğini yitirdi’ diyor. Alman merkez sağının iflasını yaşıyoruz.”