https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/abdulkadir-selviden-fon-krizi-yorumu-bunlar-cumhurbaskani-erdogana-reva-mi-erdogana-bu-yapilir-mi-1109148485.html
Abdulkadir Selvi'den fon krizi yorumu: 'Bunlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a reva mı? Erdoğan’a bu yapılır mı?'
Abdulkadir Selvi'den fon krizi yorumu: 'Bunlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a reva mı? Erdoğan’a bu yapılır mı?'
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Hürriyet yazarı Selvi, fon krizi konusunda 'Bir sitemim olacak' diyerek "Erdoğan’a bu yapılır mı? Bunlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a reva mı?" diye sordu. 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T09:29+0300
2026-09-30T09:29+0300
2026-09-30T09:29+0300
poli̇ti̇ka
abdulkadir selvi
recep tayyip erdoğan
fon soruşturması
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Abdulkadir Selvi fon krizinin arından yaşananları değerlendirdi ve "Bir sitemim olacak ya da eleştirim. Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından düşünüyorum." diyerek bugünkü köşe yazısında şu değerlendirmeyi yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/iletisim-baskanligi-cumhurbaskani-yardimcisinin-baskanliginda-fon-koordinasyon-kurulu-kuruldu-1109142682.html
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abdulkadir selvi, recep tayyip erdoğan, fon soruşturması
abdulkadir selvi, recep tayyip erdoğan, fon soruşturması
Abdulkadir Selvi'den fon krizi yorumu: 'Bunlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a reva mı? Erdoğan’a bu yapılır mı?'
Hürriyet yazarı Selvi, fon krizi konusunda 'Bir sitemim olacak' diyerek "Erdoğan’a bu yapılır mı? Bunlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a reva mı?" diye sordu.
Abdulkadir Selvi fon krizinin arından yaşananları değerlendirdi ve "Bir sitemim olacak ya da eleştirim. Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından düşünüyorum." diyerek bugünkü köşe yazısında şu değerlendirmeyi yaptı:
"BM Genel Kurulu’nda dünyanın ilgiyle izlediği bir konuşma yapmışsın. İsraillileri BM Genel Kurul salonundan kaçırtmışsın. Netanyahu denilen katili kudurtmuş, mazlum Filistinlilerin sesi olmuşsun. BM Genel Kurulu’na damganı vurmuşsun. Türkiye’ye döndüğünde ise fon krizi gibi bir rezaleti kucağında bulmuşsun. Erdoğan’a bu yapılır mı? Bunlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a reva mı? O yüzden diyorum ki Erdoğan yalnız bir lider. Bir yandan Türkiye’nin sorunlarıyla boğuşurken diğer yandan İslam dünyasının dertlerini kendine dert edinirken, dünya lideri olarak parmakla gösterilirken, birileri paçalarından tutmuş aşağıya doğru çekiyor."