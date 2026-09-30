https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/abdulkadir-selviden-fon-krizi-yorumu-bunlar-cumhurbaskani-erdogana-reva-mi-erdogana-bu-yapilir-mi-1109148485.html

Abdulkadir Selvi'den fon krizi yorumu: 'Bunlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a reva mı? Erdoğan’a bu yapılır mı?'

Abdulkadir Selvi'den fon krizi yorumu: 'Bunlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a reva mı? Erdoğan’a bu yapılır mı?'

Sputnik Türkiye

Hürriyet yazarı Selvi, fon krizi konusunda 'Bir sitemim olacak' diyerek "Erdoğan’a bu yapılır mı? Bunlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a reva mı?" diye sordu. 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T09:29+0300

2026-09-30T09:29+0300

2026-09-30T09:29+0300

poli̇ti̇ka

abdulkadir selvi

recep tayyip erdoğan

fon soruşturması

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Abdulkadir Selvi fon krizinin arından yaşananları değerlendirdi ve "Bir sitemim olacak ya da eleştirim. Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından düşünüyorum." diyerek bugünkü köşe yazısında şu değerlendirmeyi yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/iletisim-baskanligi-cumhurbaskani-yardimcisinin-baskanliginda-fon-koordinasyon-kurulu-kuruldu-1109142682.html

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Sputnik Türkiye

abdulkadir selvi, recep tayyip erdoğan, fon soruşturması