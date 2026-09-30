Adana’da geliştirildi, tıp literatürüne girdi: Uyku apnesi apareyinde patent alımı yakın
20:37 30.09.2026 (güncellendi: 21:10 30.09.2026)
© AAUyku
© AA
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Adana’da emekli diş teknisyeni Mevlüt Topuksal ve KBB Uzmanı Doç. Dr. Sıdıka Deniz Yalım, uyku apnesi ve kronik horlama şikayeti bulunan hastalar için geliştirdiği ağız içi apareyle, Cpap cihazlarının kullanımındaki konfor sorunlarına çözüm getirdi.
Adana’da yaşayan emekli diş teknisyeni Mevlüt Topuksal ve KBB Uzmanı Doç. Dr. Sıdıka Deniz Yalım , geliştirdikleri aperey ile uyku apnesi ve kronik horlama şikayeti bulunan hastalar için Cpap cihazlarının kullanımında yaşanan konfor sorunlarına alternatif oluşturmayı amaçlıyor. Söz konusu çalışmanın dünya genelinde 1980 yılından bu yana sürdürülen araştırmaların bir devamı olduğunu belirten Topuksal, Cpap cihazlarının hastalar açısından kullanım konforunun düşük olduğunu, bu nedenle kullanım oranının yaklaşık yüzde 20 seviyesinde kaldığını ifade etti.
🩺 Adana'da geliştirilen yerli bir ağız içi aparey, uyku apnesi tedavisinde tıp literatürüne girdi.— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 1, 2026
📍 Emekli diş teknisyeni Mevlüt Topuksal ile KBB Uzmanı Doç. Dr. Sıdıka Deniz Yalım tarafından geliştirilen aparey, mevcut ürünlerde görülen boğaz kuruluğu ve aşırı tükürük… pic.twitter.com/8s9VaVSlNI
‘Ağız içi apareylerde boğaz kuruluğu ve tükürük sorunu var’
Topuksal, ağız içi apareylerin de kullanıldığını ancak bu yöntemde farklı sorunlarla karşılaşıldığını belirtti:
Kişinin, hastanın ağzı açık kaldığı için sürekli boğaz kuruyordu. Boğaz kuruyunca insanlar bunu refleks olarak çıkarıp atıyordu gece. Dolayısıyla bunu da kullanamıyordu ya da tam tersi, aşırı tükürük salgısı oluyordu insanlarda. Bugüne kadar mecbur kalındığı için bütün dünyada ufak tefek de olsa insanlar bu yola başvuruyorlardı. Uyku apnesinden kaynaklı bir yakın arkadaşımı kaybettim 5-6 yıl önce. Dolayısıyla ne yapabiliriz arayışına girdik. KBB uzmanı Sıdıka Deniz Yalım ile beraber sürekli incelemelerde bulunduk. Hatta, kendi kardeşimde beş defa denedim’ eşimde üç defa denedim. Bu konunun çözümünü öğrendik bir şekilde. Yani boğaz kuruluğunu öğrenmiş olduk. Tükürük, aşırı tükürük salgısını minimize ettik, en aza düşürdük.
‘Başarısız vaka görülmedi'
Geliştirilen ağız içi aparey için hastalara işlem öncesinde ve sonrasında polisomnografi, yani uyku testi uygulandığını belirten Topuksal, hastaların verilerinin karşılaştırıldığını aktardı:
Yapmış olduğum apareyden önce polisomnografi testi yani uyku testi yapıldı. Bu uyku testinden öncesi ve sonrası hastanın bütün verileri alındı. Başarımız bir hayli yüksek. Yani 6 hastada yapıldı bu. 6 hastada başarısız olduğumuz vaka yok diyebilirim.
‘Çok ince hesaplamalarla yapılan bir sistem bu’
Apareyin hastanın alt çenesini öne doğru ilerlettiğini anlatan Topuksal, uygulamada ağız açıklığının ve alt çenenin ne kadar ilerletileceğinin hastanın dudak ölçüleri ve ağız yapısına göre hesaplandığını söyledi:
Alt çenesini hastanın öne doğru iterek gönderiyoruz. Burada bir vertikal boyut hesabı var, değişkenlik gösterir bu. Dudak ölçülerine bağlı, ağızdaki yapıya bağlı olarak ne kadar açacağımızın hesabını yaparız. Çok ince hesaplardır bunlar. Ancak insan üzerinde belli materyallerle hesap edilen şeylerdir. Hassas bir çalışmadır bu. Ondan sonra laboratuvar aşaması başlar.
© Fotoğraf : Diş Teknisyeni Mevlüt Topuksal Diş Teknisyeni Mevlüt Topuksal
Diş Teknisyeni Mevlüt Topuksal
© Fotoğraf : Diş Teknisyeni Mevlüt Topuksal
‘Monoblok sistemle kullanım kolaylığı hedefleniyor’
Geliştirilen apareyin monoblok sistem olduğunu belirten Topuksal, hastanın gece uyumadan önce apareyi taktığını, sabah uyandığında ise çıkardığını söyledi. Topuksal, geliştirdikleri apareyin kullanım konforunun yüksek olduğunu ve özellikle boğaz kuruluğu ile aşırı tükürük salgısı gibi daha önce karşılaşılan sorunları azaltmayı hedeflediğini ifade etti.
'Faydalı model başvurusu için patent süreci devam ediyor'
Topuksal, çalışmanın uluslararası tıp literatürüne girmesinin ardından faydalı model başvurularından olumlu sonuç beklediklerini söyledi. Patent sürecinde daha önce benzer bir çalışmanın yapılıp yapılmadığının ve mevcut çalışmaların hangi noktaya kadar başarı sağladığının incelendiğini belirten Topuksal, cihazın tasarım testinin 2025 yılında alındığını kaydetti:
Zaten uluslararası tıp literatürüne girince konu, Patent Enstitüsü doğal olarak verecek diye düşünüyoruz. Yani faydalı model başlığımızın karşılığı olumlu dönecek diye düşünüyoruz ki zaten Türk Patent Enstitüsü bütün dünyayı tarayıp, bütün dergileri tarayıp ondan sonra karar veriliyor. Yani daha önce bu konu işlenmiş mi veya işlenmişse nereye kadar başarı elde edilmiş, ona göre patent kurumu karar veriyor ki zaten literatürdeki bilgileri de görecek muhtemelen. Oksijen ihtimali de faydalı model, yani patent hakkımızı verecekler.