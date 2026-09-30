https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/adanada-gelistirildi-tip-literaturune-girdi-uyku-apnesi-apareyinde-patent-alimi-yakin---1109176043.html

Adana’da geliştirildi, tıp literatürüne girdi: Uyku apnesi apareyinde patent alımı yakın

Adana’da geliştirildi, tıp literatürüne girdi: Uyku apnesi apareyinde patent alımı yakın

Sputnik Türkiye

Adana’da emekli diş teknisyeni Mevlüt Topuksal ve KBB Uzmanı Doç. Dr. Sıdıka Deniz Yalım, uyku apnesi ve kronik horlama şikayeti bulunan hastalar için... 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T20:37+0300

2026-09-30T20:37+0300

2026-09-30T21:10+0300

türki̇ye

uyku

sağlıklı uyku

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uyku düzeni

uykusuzluk

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Adana’da yaşayan emekli diş teknisyeni Mevlüt Topuksal ve KBB Uzmanı Doç. Dr. Sıdıka Deniz Yalım , geliştirdikleri aperey ile uyku apnesi ve kronik horlama şikayeti bulunan hastalar için Cpap cihazlarının kullanımında yaşanan konfor sorunlarına alternatif oluşturmayı amaçlıyor. Söz konusu çalışmanın dünya genelinde 1980 yılından bu yana sürdürülen araştırmaların bir devamı olduğunu belirten Topuksal, Cpap cihazlarının hastalar açısından kullanım konforunun düşük olduğunu, bu nedenle kullanım oranının yaklaşık yüzde 20 seviyesinde kaldığını ifade etti. ‘Ağız içi apareylerde boğaz kuruluğu ve tükürük sorunu var’ Topuksal, ağız içi apareylerin de kullanıldığını ancak bu yöntemde farklı sorunlarla karşılaşıldığını belirtti: ‘Başarısız vaka görülmedi' Geliştirilen ağız içi aparey için hastalara işlem öncesinde ve sonrasında polisomnografi, yani uyku testi uygulandığını belirten Topuksal, hastaların verilerinin karşılaştırıldığını aktardı: ‘Çok ince hesaplamalarla yapılan bir sistem bu’Apareyin hastanın alt çenesini öne doğru ilerlettiğini anlatan Topuksal, uygulamada ağız açıklığının ve alt çenenin ne kadar ilerletileceğinin hastanın dudak ölçüleri ve ağız yapısına göre hesaplandığını söyledi: ‘Monoblok sistemle kullanım kolaylığı hedefleniyor’Geliştirilen apareyin monoblok sistem olduğunu belirten Topuksal, hastanın gece uyumadan önce apareyi taktığını, sabah uyandığında ise çıkardığını söyledi. Topuksal, geliştirdikleri apareyin kullanım konforunun yüksek olduğunu ve özellikle boğaz kuruluğu ile aşırı tükürük salgısı gibi daha önce karşılaşılan sorunları azaltmayı hedeflediğini ifade etti. 'Faydalı model başvurusu için patent süreci devam ediyor'Topuksal, çalışmanın uluslararası tıp literatürüne girmesinin ardından faydalı model başvurularından olumlu sonuç beklediklerini söyledi. Patent sürecinde daha önce benzer bir çalışmanın yapılıp yapılmadığının ve mevcut çalışmaların hangi noktaya kadar başarı sağladığının incelendiğini belirten Topuksal, cihazın tasarım testinin 2025 yılında alındığını kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/yeni-arastirma-uyku-kalitesiyle-hastaliklar-arasindaki-kritik-bag-1109001264.html

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uyku, sağlıklı uyku, uyku apnesi, düzensiz uyku, uyku ilacı, uyku düzeni, uykusuzluk