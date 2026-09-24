https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/yeni-arastirma-uyku-kalitesiyle-hastaliklar-arasindaki-kritik-bag-1109001264.html
Yeni araştırma: Uyku kalitesiyle hastalıklar arasındaki kritik bağ
Yeni araştırma: Uyku kalitesiyle hastalıklar arasındaki kritik bağ
Sputnik Türkiye
95 binden fazla kişinin uyku düzenini inceleyen araştırmacılar, daha fazla REM uykusu alanlarda 83 hastalığa yakalanma riskinin daha düşük olduğunu belirledi... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T12:44+0300
2026-09-24T12:44+0300
2026-09-24T12:44+0300
sağlik
uyku
hastalık
uyku düzeni
araştırma
kalp yetmezliği
demans
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Uykunun yalnızca süresi değil, hangi evrelerden oluştuğu ve ne kadar düzenli olduğu da uzun vadeli sağlık açısından önem taşıyor. Capital Medical University araştırmacılarının yürüttüğü geniş kapsamlı çalışma, özellikle REM ve derin uyku konusunda dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.Araştırmada UK Biobank'taki 95 bin 559 kişinin verileri incelendi. Katılımcıların uyku düzenleri yedi gün ve gece boyunca bileklerine takılan cihazlarla takip edildi. Daha sonra sağlık kayıtları ortalama 8,9 yıl boyunca izlenerek uyku özellikleri ile binden fazla hastalık değerlendirildi.Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri REM uykusuyla ilgili oldu. REM uykusu, beynin oldukça aktif olduğu, rüyaların büyük bölümünün görüldüğü ve gözlerin kapalıyken hızlı hareket ettiği uyku evresidir.Daha fazla REM uykusu alanlarda 83 farklı hastalığa yakalanma riskinin daha düşük olduğu görüldü. Bunlar arasında kalp yetmezliği, demans ve Parkinson hastalığı da yer aldı.Daha fazla derin uyku alanlarda ise tip 2 diyabet ve majör depresif bozukluk dahil yedi rahatsızlığın görülme riskinin daha düşük olduğu belirlendi.Araştırmacılar toplam uyku süresinde de dikkat çekici bir aralık tespit etti. Çok sayıda hastalık açısından en düşük riskin 6 ila 8 saat uyuyanlarda görüldüğü belirtildi.Buna karşılık gecede 5 saatten az uyuyan kişilerde 37 farklı hastalığa yakalanma riskinin arttığı görüldü. Geceden geceye değişen düzensiz uyku saatleri ile gece boyunca sık sık uyanmak ve yeniden uykuya dalmakta zorlanmak, anksiyete ve madde kullanım bozuklukları dahil çeşitli rahatsızlıkların daha yüksek riskiyle bağlantılı bulundu.Çalışmanın gözlemsel olması nedeniyle bulgular, REM veya derin uykunun doğrudan hastalıkları önlediği anlamına gelmiyor. Araştırmacılar, sonuçların özellikle orta ve ileri yaştaki yetişkinler açısından 6-8 saatlik uykunun önemini desteklediğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/boyun-kutletme-tehlikesi-el-aldim-diyenlere-kanmayin-bunlarin-hepsi-sarlatanlik-1108902191.html
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uyku, hastalık, uyku düzeni, araştırma, kalp yetmezliği, demans
uyku, hastalık, uyku düzeni, araştırma, kalp yetmezliği, demans
Yeni araştırma: Uyku kalitesiyle hastalıklar arasındaki kritik bağ
95 binden fazla kişinin uyku düzenini inceleyen araştırmacılar, daha fazla REM uykusu alanlarda 83 hastalığa yakalanma riskinin daha düşük olduğunu belirledi. Gecede 5 saatten az uyuyanlarda ise 37 hastalığa yakalanma riskinin arttığı görüldü.
Uykunun yalnızca süresi değil, hangi evrelerden oluştuğu ve ne kadar düzenli olduğu da uzun vadeli sağlık açısından önem taşıyor. Capital Medical University araştırmacılarının yürüttüğü geniş kapsamlı çalışma, özellikle REM ve derin uyku konusunda dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.
Araştırmada UK Biobank'taki 95 bin 559 kişinin verileri incelendi. Katılımcıların uyku düzenleri yedi gün ve gece boyunca bileklerine takılan cihazlarla takip edildi. Daha sonra sağlık kayıtları ortalama 8,9 yıl boyunca izlenerek uyku özellikleri ile binden fazla hastalık değerlendirildi.
Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri REM uykusuyla ilgili oldu. REM uykusu, beynin oldukça aktif olduğu, rüyaların büyük bölümünün görüldüğü ve gözlerin kapalıyken hızlı hareket ettiği uyku evresidir.
Daha fazla REM uykusu alanlarda 83 farklı hastalığa yakalanma riskinin daha düşük olduğu görüldü. Bunlar arasında kalp yetmezliği, demans ve Parkinson hastalığı da yer aldı.
Daha fazla derin uyku alanlarda ise tip 2 diyabet ve majör depresif bozukluk dahil yedi rahatsızlığın görülme riskinin daha düşük olduğu belirlendi.
Araştırmacılar toplam uyku süresinde de dikkat çekici bir aralık tespit etti. Çok sayıda hastalık açısından en düşük riskin 6 ila 8 saat uyuyanlarda görüldüğü belirtildi.
Buna karşılık gecede 5 saatten az uyuyan kişilerde 37 farklı hastalığa yakalanma riskinin arttığı görüldü. Geceden geceye değişen düzensiz uyku saatleri ile gece boyunca sık sık uyanmak ve yeniden uykuya dalmakta zorlanmak, anksiyete ve madde kullanım bozuklukları dahil çeşitli rahatsızlıkların daha yüksek riskiyle bağlantılı bulundu.
Çalışmanın gözlemsel olması nedeniyle bulgular, REM veya derin uykunun doğrudan hastalıkları önlediği anlamına gelmiyor. Araştırmacılar, sonuçların özellikle orta ve ileri yaştaki yetişkinler açısından 6-8 saatlik uykunun önemini desteklediğini ifade etti.