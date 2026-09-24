https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/yeni-arastirma-uyku-kalitesiyle-hastaliklar-arasindaki-kritik-bag-1109001264.html

Yeni araştırma: Uyku kalitesiyle hastalıklar arasındaki kritik bağ

Yeni araştırma: Uyku kalitesiyle hastalıklar arasındaki kritik bağ

Sputnik Türkiye

95 binden fazla kişinin uyku düzenini inceleyen araştırmacılar, daha fazla REM uykusu alanlarda 83 hastalığa yakalanma riskinin daha düşük olduğunu belirledi... 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T12:44+0300

2026-09-24T12:44+0300

2026-09-24T12:44+0300

sağlik

uyku

hastalık

uyku düzeni

araştırma

kalp yetmezliği

demans

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/08/1072175997_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_19b2d59ad10a9cf2f48377374538da5d.jpg

Uykunun yalnızca süresi değil, hangi evrelerden oluştuğu ve ne kadar düzenli olduğu da uzun vadeli sağlık açısından önem taşıyor. Capital Medical University araştırmacılarının yürüttüğü geniş kapsamlı çalışma, özellikle REM ve derin uyku konusunda dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.Araştırmada UK Biobank'taki 95 bin 559 kişinin verileri incelendi. Katılımcıların uyku düzenleri yedi gün ve gece boyunca bileklerine takılan cihazlarla takip edildi. Daha sonra sağlık kayıtları ortalama 8,9 yıl boyunca izlenerek uyku özellikleri ile binden fazla hastalık değerlendirildi.Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri REM uykusuyla ilgili oldu. REM uykusu, beynin oldukça aktif olduğu, rüyaların büyük bölümünün görüldüğü ve gözlerin kapalıyken hızlı hareket ettiği uyku evresidir.Daha fazla REM uykusu alanlarda 83 farklı hastalığa yakalanma riskinin daha düşük olduğu görüldü. Bunlar arasında kalp yetmezliği, demans ve Parkinson hastalığı da yer aldı.Daha fazla derin uyku alanlarda ise tip 2 diyabet ve majör depresif bozukluk dahil yedi rahatsızlığın görülme riskinin daha düşük olduğu belirlendi.Araştırmacılar toplam uyku süresinde de dikkat çekici bir aralık tespit etti. Çok sayıda hastalık açısından en düşük riskin 6 ila 8 saat uyuyanlarda görüldüğü belirtildi.Buna karşılık gecede 5 saatten az uyuyan kişilerde 37 farklı hastalığa yakalanma riskinin arttığı görüldü. Geceden geceye değişen düzensiz uyku saatleri ile gece boyunca sık sık uyanmak ve yeniden uykuya dalmakta zorlanmak, anksiyete ve madde kullanım bozuklukları dahil çeşitli rahatsızlıkların daha yüksek riskiyle bağlantılı bulundu.Çalışmanın gözlemsel olması nedeniyle bulgular, REM veya derin uykunun doğrudan hastalıkları önlediği anlamına gelmiyor. Araştırmacılar, sonuçların özellikle orta ve ileri yaştaki yetişkinler açısından 6-8 saatlik uykunun önemini desteklediğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/boyun-kutletme-tehlikesi-el-aldim-diyenlere-kanmayin-bunlarin-hepsi-sarlatanlik-1108902191.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uyku, hastalık, uyku düzeni, araştırma, kalp yetmezliği, demans