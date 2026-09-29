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İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında 'Fon Koordinasyon Kurulu' kuruldu
İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında 'Fon Koordinasyon Kurulu' kuruldu
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İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında 'Fon Koordinasyon Kurulu'nun oluşturulduğuna dair bir açıklama yaptı. 29.09.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, ekonomi kurmaylarının katılımıyla düzenlenen toplantıda, sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirildi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından toplantıya dair bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/mhp-genel-baskani-bahceliden-fon-sorusturmasi-mesaji-sorumlular-hukuk-onunde-hesabini-vermelidir-1109141563.html
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i̇letişim başkanlığı, son dakika, devlet denetleme kurulu (ddk), türkiye
i̇letişim başkanlığı, son dakika, devlet denetleme kurulu (ddk), türkiye

İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında 'Fon Koordinasyon Kurulu' kuruldu

20:47 29.09.2026 (güncellendi: 20:59 29.09.2026)
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
© AA
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İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında 'Fon Koordinasyon Kurulu'nun oluşturulduğuna dair bir açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, ekonomi kurmaylarının katılımıyla düzenlenen toplantıda, sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından toplantıya dair bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla bir eşgüdüm toplantısı düzenlenmiştir.

Toplantıda, sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirilmiş, katılımcılar görev alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar, alınan ve alınacak tedbirler hakkında Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz etmişlerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili çalışmaların titizlikle sürdürülmesinin, sermaye piyasası kuralları çerçevesinde yatırımcıların haklarının korunmasının, ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yapılmasının temel öncelikleri olduğunu vurgulamıştır.

Bu kapsamda:

• Tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla, genel koordinasyonu sağlamak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında “Fon Koordinasyon Kurulu” oluşturulmuştur.

• Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu (DDK), sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlatmıştır. •

Katılımevim ve Birevim Tasarruf Finansman Şirketleri ile İktisat Katılım Bankası’nın Türkiye Emlak Katılım Bankası’na devrine ilişkin yürütülen süreç hakkında bilgi verilmiştir.

• Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye kapsamındaki fonlarda, mal varlığı ve likidite durumuna göre, hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını sunmuştur.

• Mevcut sorunun çözümünün yanı sıra, benzer durumların tekrar yaşanmaması için sermaye piyasalarının işleyişini ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek ilave idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönündeki kararlılık ortaya konulmuştur.

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