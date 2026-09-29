https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/merz-almanya-ve-kazakistan-sanayi-ve-teknoloji-isbirligini-genisletecek-1109144254.html
Merz: Almanya ve Kazakistan sanayi ve teknoloji işbirliğini genişletecek
Merz: Almanya ve Kazakistan sanayi ve teknoloji işbirliğini genişletecek
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Kazakistan ile üretim, teknoloji ve hammadde alanlarında iş birliğinin geliştirileceğini açıkladı. 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T23:42+0300
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Almanya Başbakanı Friedrich Merz yaptığı açıklamada, Almanya ve Kazakistan'ın üretim, teknoloji ve hammadde alanlarında iş birliğini genişleteceğini söyledi.Almanya Federal Şansölyeliği tarafından canlı yayınlanan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile düzenlediği ortak basın toplantısında Merz, şöyle konuştu:Şansölye, iki ülkenin tedarik zincirlerini güçlendirme ve lojistik yollarını geliştirme fırsatlarını araştırma konusunda anlaştığını söyledi. Ayrıca Merz, Kazakistan'ın Avrupa'ya petrol tedarikinde önemli bir katkı sağladığını vurguladı. Şansölye, Kazakistan ve Almanya arasında enerji konusunda bir diyaloğun öneminin altını çizdi.Tokayev, resmi bir ziyaret için Almanya'ya geldi. Ziyaret kapsamında Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakanı Friedrich Merz ile görüşmeler yapılması planlanıyor. Tokayev ayrıca Berlin'de bir iş forumuna ve Münih'te bir teknoloji iş forumuna katılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/tokayev-putin-kazakistan-ve-dunya-icin-en-uygun-siyasi-figur-1109142847.html
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türkiye, frank-walter steinmeier, friedrich merz, almanya, kazakistan
türkiye, frank-walter steinmeier, friedrich merz, almanya, kazakistan
Merz: Almanya ve Kazakistan sanayi ve teknoloji işbirliğini genişletecek
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Kazakistan ile üretim, teknoloji ve hammadde alanlarında iş birliğinin geliştirileceğini açıkladı.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz yaptığı açıklamada, Almanya ve Kazakistan'ın üretim, teknoloji ve hammadde alanlarında iş birliğini genişleteceğini söyledi.
Almanya Federal Şansölyeliği tarafından canlı yayınlanan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile düzenlediği ortak basın toplantısında Merz, şöyle konuştu:
İkili ilişkilerimizi de görüştük. Ekonomik konulara büyük önem verdik. 2026-2028 yılları için ortak yol haritamızı memnuniyetle karşılıyorum. Bunu üretim, teknoloji ve hammadde alanlarında iş birliğini geliştirmek için kullanacağız
Şansölye, iki ülkenin tedarik zincirlerini güçlendirme ve lojistik yollarını geliştirme fırsatlarını araştırma konusunda anlaştığını söyledi. Ayrıca Merz, Kazakistan'ın Avrupa'ya petrol tedarikinde önemli bir katkı sağladığını vurguladı. Şansölye, Kazakistan ve Almanya arasında enerji konusunda bir diyaloğun öneminin altını çizdi.
Tokayev, resmi bir ziyaret için Almanya'ya geldi. Ziyaret kapsamında Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakanı Friedrich Merz ile görüşmeler yapılması planlanıyor. Tokayev ayrıca Berlin'de bir iş forumuna ve Münih'te bir teknoloji iş forumuna katılacak.