https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/merz-almanya-ve-kazakistan-sanayi-ve-teknoloji-isbirligini-genisletecek-1109144254.html

Merz: Almanya ve Kazakistan sanayi ve teknoloji işbirliğini genişletecek

Merz: Almanya ve Kazakistan sanayi ve teknoloji işbirliğini genişletecek

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Kazakistan ile üretim, teknoloji ve hammadde alanlarında iş birliğinin geliştirileceğini açıkladı. 29.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-29T23:42+0300

2026-09-29T23:42+0300

2026-09-29T23:42+0300

dünya

türkiye

frank-walter steinmeier

friedrich merz

almanya

kazakistan

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz yaptığı açıklamada, Almanya ve Kazakistan'ın üretim, teknoloji ve hammadde alanlarında iş birliğini genişleteceğini söyledi.Almanya Federal Şansölyeliği tarafından canlı yayınlanan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile düzenlediği ortak basın toplantısında Merz, şöyle konuştu:Şansölye, iki ülkenin tedarik zincirlerini güçlendirme ve lojistik yollarını geliştirme fırsatlarını araştırma konusunda anlaştığını söyledi. Ayrıca Merz, Kazakistan'ın Avrupa'ya petrol tedarikinde önemli bir katkı sağladığını vurguladı. Şansölye, Kazakistan ve Almanya arasında enerji konusunda bir diyaloğun öneminin altını çizdi.Tokayev, resmi bir ziyaret için Almanya'ya geldi. Ziyaret kapsamında Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakanı Friedrich Merz ile görüşmeler yapılması planlanıyor. Tokayev ayrıca Berlin'de bir iş forumuna ve Münih'te bir teknoloji iş forumuna katılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/tokayev-putin-kazakistan-ve-dunya-icin-en-uygun-siyasi-figur-1109142847.html

almanya

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