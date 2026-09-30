https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/abddeki-selde-sigorta-dolandiriciligi-suphesi-araclari-bilerek-suya-biraktilar-1109164710.html
ABD'deki selde 'sigorta dolandırıcılığı' şüphesi: Araçları bilerek suya bıraktılar
ABD'deki selde 'sigorta dolandırıcılığı' şüphesi: Araçları bilerek suya bıraktılar
Sputnik Türkiye
New Jersey'de bazı araçların selden kısa süre önce su baskını yaşanacak bölgelere getirildiği tespit edildi. Yetkililer, araçların sigortadan para almak... 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T15:48+0300
2026-09-30T15:48+0300
2026-09-30T15:48+0300
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ABD'nin New Jersey eyaletinde hafta sonu yaşanan sel felaketinin ardından su altında kalan araçlarla ilgili dikkat çeken bulgular ortaya çıktı. Yetkililer, selden önce bölgedeki araç sayısında artış yaşandığını belirleyerek sigorta dolandırıcılığı şüphesiyle soruşturma başlattı.Hafta sonu New Jersey'in Hudson Nehri'ne kıyısı olan Edgewater semtinde su baskınına neden olan şiddetli fırtınanın ardından bazı araçların söz konusu bölgeye bırakıldığı bilgisini paylaşan eyalet yetkilileri, bunun 'bir sigorta dolandırıcılığı olup olmadığına ilişkin soruşturma başlatıldığını' bildirdi.Yetkililer, söz konusu bölgede selden bir gün öncesine göre daha fazla aracın bulunduğuna, sosyal medyada paylaşılan videolarda sonradan bu bölgeye taşınan araçların lüks taşıtlardan oluştuğuna dikkati çekti.ABD basınında yer alan haberlerde de New York ve New Jersey eyaletlerinde sel felaketini kendi lehine çevirmek isteyen bazı dolandırıcıların 'su basan alanlara araçlarını getirip park ettiği, sonra da sigortadan para talep ettiği' bilgileri yer aldı.New Jersey, ABD eyaletleri arasında en yüksek araç sigorta prim oranlarına sahip eyaletlerden biri olurken, bu oranların sürekli arttığı bildiriliyor.Uzmanlar, her yıl yüzlerce doları bulan prim artışlarının hırsızlık, daha pahalı onarımlar ve sigorta dolandırıcılığından kaynaklandığını belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/tennesseede-200-yil-sonra-ilk-kez-bir-kadin-idam-edilecek-kurbanin-gogsune-pentagram-kazimisti-1109160022.html
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abd, new jersey, new york, sel, sigorta, araba
ABD'deki selde 'sigorta dolandırıcılığı' şüphesi: Araçları bilerek suya bıraktılar
New Jersey'de bazı araçların selden kısa süre önce su baskını yaşanacak bölgelere getirildiği tespit edildi. Yetkililer, araçların sigortadan para almak amacıyla bilerek bu alanlara bırakılıp bırakılmadığını araştırıyor.
ABD'nin New Jersey eyaletinde hafta sonu yaşanan sel felaketinin ardından su altında kalan araçlarla ilgili dikkat çeken bulgular ortaya çıktı. Yetkililer, selden önce bölgedeki araç sayısında artış yaşandığını belirleyerek sigorta dolandırıcılığı şüphesiyle soruşturma başlattı.
Hafta sonu New Jersey'in Hudson Nehri'ne kıyısı olan Edgewater semtinde su baskınına neden olan şiddetli fırtınanın ardından bazı araçların söz konusu bölgeye bırakıldığı bilgisini paylaşan eyalet yetkilileri, bunun 'bir sigorta dolandırıcılığı olup olmadığına ilişkin soruşturma başlatıldığını' bildirdi.
Yetkililer, söz konusu bölgede selden bir gün öncesine göre daha fazla aracın bulunduğuna, sosyal medyada paylaşılan videolarda sonradan bu bölgeye taşınan araçların lüks taşıtlardan oluştuğuna dikkati çekti.
ABD basınında yer alan haberlerde de New York ve New Jersey eyaletlerinde sel felaketini kendi lehine çevirmek isteyen bazı dolandırıcıların 'su basan alanlara araçlarını getirip park ettiği, sonra da sigortadan para talep ettiği' bilgileri yer aldı.
New Jersey, ABD eyaletleri arasında en yüksek araç sigorta prim oranlarına sahip eyaletlerden biri olurken, bu oranların sürekli arttığı bildiriliyor.
Uzmanlar, her yıl yüzlerce doları bulan prim artışlarının hırsızlık, daha pahalı onarımlar ve sigorta dolandırıcılığından kaynaklandığını belirtiyor.