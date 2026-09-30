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ABD'de eğlence parkındaki ünlü hız treni kapatılıyor: 100'den fazla kişide beyin hasarı iddiası
ABD'de eğlence parkındaki ünlü hız treni kapatılıyor: 100'den fazla kişide beyin hasarı iddiası
Sputnik Türkiye
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir eğlence parkı, 100'den fazla kişide beyin hasarına yol açtığı iddialarının ardından X2 adlı hız trenini kapatma kararı... 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T16:29+0300
2026-09-30T16:43+0300
yaşam
abd
eğlence merkezi
lunapark
hız treni
roller coaster
beyin
dava
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ABD'de koltukları 360 derece dönen X2 hız treni, yolcularda ciddi beyin hasarına yol açtığı yönündeki iddiaların ardından kapatılacak.BBC'nin haberine göre, Six Flags Magic Mountain eğlence parkından yapılan açıklamada, en çok ilgi gören eğlence araçlarından biri olan X2'nin 'beyin hasarına yol açtığı' iddialarının ardından bir dizi güvenlik testine tabi tutulduğu belirtildi.Açıklamada, 100'den fazla kişide beyin hasarına yol açtığı iddia edilen hız treninin güvenlik testlerinden geçtiği ancak kapatmanın "yapılacak en doğru şey" olduğu kaydedildi.Parka dava açan Dordick Law Corporation hukuk bürosu, yaklaşık 400 kişinin bu hız treni kaynaklı olduğuna inandıkları yaralanmalarla kendilerine başvurduğunu duyurdu.Hız treninin kapatılmasının gelecekteki ziyaretçileri korumak açısından olumlu olduğu ancak zarar görenler için bir şey değiştirmediği belirtilerek, kararın müvekkilleri açısından 'çok geç' geldiği savunuldu.2022'de X2'ye bindikten sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Christopher Hawley'in ailesini temsil eden Wisner Baum hukuk bürosundan Avukat Brent Wisner, ailenin kapatma kararından memnun olduğunu ancak bunun Hawley'in "yaklaşık 20 yıl boyunca çalışmasına izin verilen tehlikeli bir hız treni tarafından öldürüldüğü" iddiasını değiştirmediğini söyledi.Wisner, yasal reform ve denetim çağrısında bulundu. Hawley'in ailesi ise ağustos ayında park yönetimi ile ölüm davasında uzlaşmaya varmıştı.Los Angeles Times'a göre, 2002'de 'X' adıyla hizmete giren hız treni, açılışından birkaç ay sonra tasarım kusurlarının giderilmesi için kapatılmıştı.2007'de vagonlarının daha hafif olanlarla değiştirilmesi için yeniden kapatılan hız treni, 2008'de X2 adıyla tekrar açıldı ve 16 milyondan fazla kişi tarafından kullanıldı.
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abd, eğlence merkezi, lunapark, hız treni, roller coaster, beyin, dava
abd, eğlence merkezi, lunapark, hız treni, roller coaster, beyin, dava

ABD'de eğlence parkındaki ünlü hız treni kapatılıyor: 100'den fazla kişide beyin hasarı iddiası

16:29 30.09.2026 (güncellendi: 16:43 30.09.2026)
© AP Photo / Jae C. HongX2 hız treni
X2 hız treni - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
© AP Photo / Jae C. Hong
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ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir eğlence parkı, 100'den fazla kişide beyin hasarına yol açtığı iddialarının ardından X2 adlı hız trenini kapatma kararı aldı. Hız trenini bugüne kadar 16 milyondan fazla kişi kullandı.
ABD'de koltukları 360 derece dönen X2 hız treni, yolcularda ciddi beyin hasarına yol açtığı yönündeki iddiaların ardından kapatılacak.
BBC'nin haberine göre, Six Flags Magic Mountain eğlence parkından yapılan açıklamada, en çok ilgi gören eğlence araçlarından biri olan X2'nin 'beyin hasarına yol açtığı' iddialarının ardından bir dizi güvenlik testine tabi tutulduğu belirtildi.
Açıklamada, 100'den fazla kişide beyin hasarına yol açtığı iddia edilen hız treninin güvenlik testlerinden geçtiği ancak kapatmanın "yapılacak en doğru şey" olduğu kaydedildi.
Park yetkilisi Brian Oerding, "Eğlence aracı güvenliği işimizin temel taşıdır ve misafir güveninin etkilendiğini gördüğümüzde bunu ciddiye alırız." ifadelerini kullandı.
Parka dava açan Dordick Law Corporation hukuk bürosu, yaklaşık 400 kişinin bu hız treni kaynaklı olduğuna inandıkları yaralanmalarla kendilerine başvurduğunu duyurdu.
Hukuk bürosundan yapılan açıklamada, "Heyecan bekleyerek X2'ye bindiler, ancak feci beyin hasarlarıyla ayrıldılar. Bazıları beyin ameliyatı geçirdi. Bazıları hala mücadele ediyor." değerlendirmesi yapıldı.
Hız treninin kapatılmasının gelecekteki ziyaretçileri korumak açısından olumlu olduğu ancak zarar görenler için bir şey değiştirmediği belirtilerek, kararın müvekkilleri açısından 'çok geç' geldiği savunuldu.
2022'de X2'ye bindikten sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Christopher Hawley'in ailesini temsil eden Wisner Baum hukuk bürosundan Avukat Brent Wisner, ailenin kapatma kararından memnun olduğunu ancak bunun Hawley'in "yaklaşık 20 yıl boyunca çalışmasına izin verilen tehlikeli bir hız treni tarafından öldürüldüğü" iddiasını değiştirmediğini söyledi.
Wisner, yasal reform ve denetim çağrısında bulundu. Hawley'in ailesi ise ağustos ayında park yönetimi ile ölüm davasında uzlaşmaya varmıştı.
Los Angeles Times'a göre, 2002'de 'X' adıyla hizmete giren hız treni, açılışından birkaç ay sonra tasarım kusurlarının giderilmesi için kapatılmıştı.
2007'de vagonlarının daha hafif olanlarla değiştirilmesi için yeniden kapatılan hız treni, 2008'de X2 adıyla tekrar açıldı ve 16 milyondan fazla kişi tarafından kullanıldı.
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