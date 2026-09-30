https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/abd-ordusu-general-ve-amirallerde-yuzde-20-azalmaya-gidecek-1109171623.html

ABD ordusu, general ve amirallerde yüzde 20 azalmaya gidecek

ABD ordusu, general ve amirallerde yüzde 20 azalmaya gidecek

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, ABD ordusundaki general ve amiral sayısının yüzde 20 azaltılması çağrısında bulunması bekleniyor. Bir Pentagon yetkilisi CBS News'e yaptığı açıklamada planlanan kesintiyi doğruladı.

2026-09-30T17:26+0300

2026-09-30T17:26+0300

2026-09-30T17:26+0300

dünya

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, ABD ordusundaki general ve amiral sayısının yüzde 20 azaltılması çağrısında bulunması bekleniyor. Bir Pentagon yetkilisi CBS News'e yaptığı açıklamada planlanan kesintiyi doğruladı.Hegseth'in açıklamasının, Virginia'daki Quantico Deniz Piyadeleri Üssü'nde subaylara ve erbaşlara hitaben yapacağı konuşma sırasında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu adım, Hegseth'in özellikle ordunun üst kademelerindeki yapıyı değiştirmeye yönelik son girişimi olacak.Planlanan azaltmaları, ilk olarak yine Amerika merkezli haber kanalı Fox News bildirmişti.Habere göre Hegseth, Mayıs 2025'te tüm general ve amiral kadrolarının en az yüzde 10'unun, Ulusal Muhafızlar'daki general kadrolarının ise yüzde 20'sinin azaltılmasını emretmişti. Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan tek sayfalık bir notta Hegseth, söz konusu kesintilerin "yenilikçiliği ve operasyonel mükemmelliği teşvik etmek" için gerekli olduğunu belirtmişti.Yasa, toplam sayısı 857 ile sınırlıyorHegseth, ordunun "büyümesini ve etkinliğini engelleyen gereksiz bürokratik katmanlardan arındırılması" gerektiğini savunmuş ve bunu sağlamanın anahtarının "fazla general ve amiral pozisyonlarını azaltarak liderlik yapısını optimize etmek ve sadeleştirmek amacıyla mükerrer kuvvet yapılarının kaldırılması" olduğunu ifade etmişti.ABD Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre temmuz ayı itibarıyla Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Deniz Piyadeleri, Hava Kuvvetleri ve Uzay Kuvvetleri'nde toplam 851 aktif görevde general ve amiral bulunuyordu. Bir yıl önce bu sayı 848 general ve amiraldi.

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