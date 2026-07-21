https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/amerikan-basini-iran-savasina-milyarlarca-dolar-harcayan-pentagon-nakit-sikintisi-cekiyor-1107432600.html

Amerikan basını: İran savaşına milyarlarca dolar harcayan Pentagon, nakit sıkıntısı çekiyor

Amerikan basını: İran savaşına milyarlarca dolar harcayan Pentagon, nakit sıkıntısı çekiyor

Sputnik Türkiye

Bazı fonların birkaç hafta içinde tükeneceği göz önüne alındığında, Amerikan basınına göre ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, giderek acil hale gelen bu açığı gidermek için milletvekillerine baskı yapmaya hazırlanıyor.

2026-07-21T15:14+0300

2026-07-21T15:14+0300

2026-07-21T15:14+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

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Pentagon, ABD merkezli The Washington Post’un haberine göre İran’daki savaş nedeniyle ciddi bir bütçe sıkıntısı yaşıyor. Bazı kritik fon kalemleri birkaç hafta içinde bitebilir. ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran’la çatışmayı tırmandırmasına rağmen, Kongre’den acil destek gelmiyor.Dört eski ve mevcut yetkiliye göre, bütçe krizi zaten askeri eğitim ve bakım faaliyetlerini kısıtlamaya başladı. Bu durum, ordunun 'savaş hazırlığını' olumsuz etkiliyor. Çöken ateşkesin ardından dört Amerikan askerinin ölümüyle birlikte Washington, daha geniş bir çatışmaya hazırlanıyor.67 milyar dolar acil ek fonBeyaz Saray, savaş maliyetlerini karşılamak için Kongre’den 67 milyar dolar acil ek fon talep etti. Ancak Temsilciler Meclisi perşembe günü bir aylık tatile giriyor. Bu nedenle askeri fon anlaşması en erken haftalar sonra mümkün olabilir. Temsilci Pat Harrigan (Cumhuriyetçi), “Herkes bu duruma bakmalı ve kayıtsızlığa son vermeli” dedi.ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, salı günü Senato’da fon talebini savunacak. Savaşın maliyeti Beyaz Saray’a göre şu ana kadar 30 milyar dolar civarında, ancak bağımsız analizler çok daha yüksek rakamlar işaret ediyor.Ortadoğu üsleri dahil değilİran’ın misilleme saldırılarında vurduğu Ortadoğu üslerinin onarımı da bu rakama dahil değil.Navy ve Air Force özellikle zorlanıyor. 2026 mali yılı operasyon fonlarının bu ay sonunda tükenmesi bekleniyor. Pentagon, açığı kapatmak için eğitim, tatbikat ve bakım bütçelerinden para aktarıyor. Bazı tatbikatlar iptal edildi. Kongre’den 4.3 milyar dolarlık yeniden tahsis izni istendi.Savunma bütçesi 1 trilyon dolarBu yıl savunma bütçesi yaklaşık 1 trilyon dolar seviyesinde. Trump yönetimi 2027 için 1.5 trilyon dolar talep ediyor. Ancak ulusal borç 39 trilyon doları aştığı için Kongre’de sert tartışmalar yaşanıyor. Bir ankete göre Amerikalıların sadece yüzde 28’i savaş için “değdi” diyor.Hem Demokratlar hem bazı Cumhuriyetçiler, yeni fon taleplerine karşı temkinli. Senato’daki bütçe çalışmaları da tıkanmış durumda.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/ozgur-ozelden-veda-konusmasi-vakti-gelmis-bir-vedanin-huznunu-tasiyarak-ciktim-1107427832.html

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