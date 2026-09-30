https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/ab-ukraynaya-yapilan-yardimlarin-denetimini-sikilastirmayi-degerlendiriyor-1109164315.html

AB, Ukrayna'ya yapılan yardımların denetimini sıkılaştırmayı değerlendiriyor

AB, Ukrayna'ya yapılan yardımların denetimini sıkılaştırmayı değerlendiriyor

Sputnik Türkiye

Avrupa Parlamentosu üyeleri, Brüksel'in Kiev'e aktarılan fonları denetleme kapasitesinin sınırlı olduğunu belirtiyor; bazı vekiller verilen sözlere şüpheyle... 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T15:25+0300

2026-09-30T15:25+0300

2026-09-30T15:26+0300

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fernand kartheiser

yolsuzluk

denetim

mali yardım

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Avrupa Birliği'nde, Ukrayna'ya tahsis edilen mali yardımın harcanmasına yönelik yeni denetim mekanizmaları tartışılıyor; ancak Avrupa Parlamentosu'ndan yapılan açıklamalara göre bu konudaki imkânlar sınırlı.Ukrayna, Avrupa Birliği'nin mali desteğine kritik düzeyde bağımlı durumda. Çatışmanın başlangıcından bu yana AB ve üye devletler, 77.9 milyar eurosu askeri ihtiyaçlara ayrılmak üzere Kiev'e toplam 224.5 milyar euro aktardı. Bu yıl ve gelecek yıl Ukrayna'nın, AB tarafından temin edilen kredilerden 90 milyar euro daha alması bekleniyor; Eylül ortası itibarıyla bu tutarın yaklaşık 15 milyar eurosu zaten aktarıldı.Avrupa Parlamentosu üyesi Fernand Kartheiser, Rus basınına yaptığı açıklamada, Brüksel'de bu yardımın harcanmasına ilişkin denetimin sıkılaştırılması konusunun giderek daha aktif biçimde tartışıldığını söyledi:Mevcut denetim mekanizmalarıBrüksel'in elinde halihazırda bazı denetim araçları bulunuyor. Ukraine Facility programı kapsamında ödemeler, Kiev'in üzerinde mutabık kalınan reformları hayata geçirmesine bağlanırken, Ukrayna tarafı harcamalar ve nihai fon alıcıları hakkında raporlama yapmakla yükümlü. Fonun amacına uygun kullanımını Avrupa Komisyonu, Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF) ve Avrupa Sayıştayı takip ediyor; olası usulsüzlüklere ilişkin veriler ise Avrupa Başsavcılığı'na iletiliyor. Fon bünyesinde ayrıca, sekretaryası Kiev'de bulunan ve yerinde denetimler yürüten bağımsız bir Denetim Kurulu da faaliyet gösteriyor. Ancak AB'nin Ukrayna'da kendine ait bir kolluk yapısı bulunmuyor.Kartheiser, "AB'nin Avrupa Başsavcılığı, Avrupa Sayıştayı veya OLAF gibi kendi kurumları aracılığıyla denetim yapma imkânı son derece sınırlı. Bu kurumların Ukrayna'da bölgesel yetkisi bulunmuyor, ayrıca yeterli personel ve diğer kaynaklardan da yoksunlar" ifadelerini kullandı.Şüpheci seslerBrüksel, Kiev'e yönelik yeni mali yardımların harcanmasına ilişkin denetimi güçlendireceğini taahhüt ediyor; ancak bu tür önlemlerin etkinliği konusunda şüpheler bulunuyor. Slovakya'dan Avrupa Parlamentosu üyesi Milan Uhrík, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:Avrupa Parlamentosu üyesi Petar Volgin, Kiev'e yönelik yardımın daha da artırılmasının parlamento içinde şimdiden tartışmalara yol açtığını belirtti. Volgin'e göre Avrupalı hükümetler, Kiev'e verdikleri desteği artırmaya devam etmek yerine öncelikle kendi ülkelerinin güvenliğine odaklanmalı.Volgin, "AB yönetimi, Ukrayna'nın dipsiz kuyusuna büyük meblağlar akıtmaya devam edecek" ifadesini kullandı.Ukrayna’daki yolsuzlukKiev'e yönelik yardım sorunu, yalnızca mali ve hukuki meselelerle sınırlı değil. Ukrayna'da son bir yıldır yolsuzluk skandalları dinmek bilmiyor ve Avrupalılar bu skandallara oldukça zayıf tepki veriyor. Yalnızca 2026 yılının ilk yarısında, Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve İhtisas Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı 360 yeni soruşturma başlattı, 107 şüpheli hakkında suçlama yöneltti ve 76 kişiyi ilgilendiren 55 mahkumiyet kararının kesinleşmesini sağladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/putinden-rusyanin-yeni-bolgelerine-dair-mesaj-hakli-ozgurluk-mucadelesinin-simgesi-oldular-1109163846.html

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avrupa, avrupa birliği, avrupa parlamentosu (ap), ab, ukrayna, fernand kartheiser, yolsuzluk, denetim, mali yardım, kontrol