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Yolda oluşan şiddetli akıntı öğrenciye zor anlar yaşattı
Yolda oluşan şiddetli akıntı öğrenciye zor anlar yaşattı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yolda oluşan akıntı yüzünden yürüyemeyen öğrenci zor anlar yaşadı. 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T13:04+0300
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sultanbeyli
şiddetli yağış
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İstanbul Sultanbeyli'de, şiddetli yağışın etkisiyle yolda oluşan akıntı nedeniyle yürüyemeyen öğrenciye bir sürücünün elinden tutarak yardım ettiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.Yere düştü uzun süre kalkamadıHamidiye Mahallesi'nde, yağışın da etkisiyle bir caddede oluşan su birikintisi ve akıntı nedeniyle yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yoldan karşıya geçmeye çalışan bir öğrencinin düşmesi ve akıntı nedeniyle yaşadığı zorluk cep telefonuyla kaydedildi.Görüntüye göre, yoldaki şiddetli akıntı nedeniyle dengesini kaybedip suya düşen öğrenci güçlükle ayağa kalktı. Öğrenciye, aracıyla ilerleyen bir sürücü yardım etti. Aracın içindeki sürücü, öğrencinin elinden tutarak yolun kenarına kadar ona eşlik etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/bugun-disari-cikacaklar-dikkat-istanbul-dahil-14-sehirde-hava-daha-da-sertlesiyor-firtina-ve-1109113064.html
türki̇ye
i̇stanbul
sultanbeyli
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i̇stanbul, sultanbeyli, şiddetli yağış, su baskını
i̇stanbul, sultanbeyli, şiddetli yağış, su baskını

Yolda oluşan şiddetli akıntı öğrenciye zor anlar yaşattı

13:04 29.09.2026
İstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
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İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yolda oluşan akıntı yüzünden yürüyemeyen öğrenci zor anlar yaşadı.
İstanbul Sultanbeyli'de, şiddetli yağışın etkisiyle yolda oluşan akıntı nedeniyle yürüyemeyen öğrenciye bir sürücünün elinden tutarak yardım ettiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.
İstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
İstanbul

Yere düştü uzun süre kalkamadı

Hamidiye Mahallesi'nde, yağışın da etkisiyle bir caddede oluşan su birikintisi ve akıntı nedeniyle yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yoldan karşıya geçmeye çalışan bir öğrencinin düşmesi ve akıntı nedeniyle yaşadığı zorluk cep telefonuyla kaydedildi.
İstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
İstanbul
Görüntüye göre, yoldaki şiddetli akıntı nedeniyle dengesini kaybedip suya düşen öğrenci güçlükle ayağa kalktı. Öğrenciye, aracıyla ilerleyen bir sürücü yardım etti. Aracın içindeki sürücü, öğrencinin elinden tutarak yolun kenarına kadar ona eşlik etti.
Sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
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