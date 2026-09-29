https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/yolda-olusan-siddetli-akinti-ogrenciye-zor-anlar-yasatti-1109124376.html
Yolda oluşan şiddetli akıntı öğrenciye zor anlar yaşattı
Yolda oluşan şiddetli akıntı öğrenciye zor anlar yaşattı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yolda oluşan akıntı yüzünden yürüyemeyen öğrenci zor anlar yaşadı. 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T13:04+0300
2026-09-29T13:04+0300
2026-09-29T13:04+0300
türki̇ye
i̇stanbul
sultanbeyli
şiddetli yağış
su baskını
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İstanbul Sultanbeyli'de, şiddetli yağışın etkisiyle yolda oluşan akıntı nedeniyle yürüyemeyen öğrenciye bir sürücünün elinden tutarak yardım ettiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.Yere düştü uzun süre kalkamadıHamidiye Mahallesi'nde, yağışın da etkisiyle bir caddede oluşan su birikintisi ve akıntı nedeniyle yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yoldan karşıya geçmeye çalışan bir öğrencinin düşmesi ve akıntı nedeniyle yaşadığı zorluk cep telefonuyla kaydedildi.Görüntüye göre, yoldaki şiddetli akıntı nedeniyle dengesini kaybedip suya düşen öğrenci güçlükle ayağa kalktı. Öğrenciye, aracıyla ilerleyen bir sürücü yardım etti. Aracın içindeki sürücü, öğrencinin elinden tutarak yolun kenarına kadar ona eşlik etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/bugun-disari-cikacaklar-dikkat-istanbul-dahil-14-sehirde-hava-daha-da-sertlesiyor-firtina-ve-1109113064.html
türki̇ye
i̇stanbul
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i̇stanbul, sultanbeyli, şiddetli yağış, su baskını
i̇stanbul, sultanbeyli, şiddetli yağış, su baskını
Yolda oluşan şiddetli akıntı öğrenciye zor anlar yaşattı
İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yolda oluşan akıntı yüzünden yürüyemeyen öğrenci zor anlar yaşadı.
İstanbul Sultanbeyli'de, şiddetli yağışın etkisiyle yolda oluşan akıntı nedeniyle yürüyemeyen öğrenciye bir sürücünün elinden tutarak yardım ettiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Yere düştü uzun süre kalkamadı
Hamidiye Mahallesi'nde, yağışın da etkisiyle bir caddede oluşan su birikintisi ve akıntı nedeniyle yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yoldan karşıya geçmeye çalışan bir öğrencinin düşmesi ve akıntı nedeniyle yaşadığı zorluk cep telefonuyla kaydedildi.
Görüntüye göre, yoldaki şiddetli akıntı nedeniyle dengesini kaybedip suya düşen öğrenci güçlükle ayağa kalktı. Öğrenciye, aracıyla ilerleyen bir sürücü yardım etti. Aracın içindeki sürücü, öğrencinin elinden tutarak yolun kenarına kadar ona eşlik etti.