https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/yolda-olusan-siddetli-akinti-ogrenciye-zor-anlar-yasatti-1109124376.html

Yolda oluşan şiddetli akıntı öğrenciye zor anlar yaşattı

Yolda oluşan şiddetli akıntı öğrenciye zor anlar yaşattı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yolda oluşan akıntı yüzünden yürüyemeyen öğrenci zor anlar yaşadı. 29.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-29T13:04+0300

2026-09-29T13:04+0300

2026-09-29T13:04+0300

türki̇ye

i̇stanbul

sultanbeyli

şiddetli yağış

su baskını

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İstanbul Sultanbeyli'de, şiddetli yağışın etkisiyle yolda oluşan akıntı nedeniyle yürüyemeyen öğrenciye bir sürücünün elinden tutarak yardım ettiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.Yere düştü uzun süre kalkamadıHamidiye Mahallesi'nde, yağışın da etkisiyle bir caddede oluşan su birikintisi ve akıntı nedeniyle yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yoldan karşıya geçmeye çalışan bir öğrencinin düşmesi ve akıntı nedeniyle yaşadığı zorluk cep telefonuyla kaydedildi.Görüntüye göre, yoldaki şiddetli akıntı nedeniyle dengesini kaybedip suya düşen öğrenci güçlükle ayağa kalktı. Öğrenciye, aracıyla ilerleyen bir sürücü yardım etti. Aracın içindeki sürücü, öğrencinin elinden tutarak yolun kenarına kadar ona eşlik etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/bugun-disari-cikacaklar-dikkat-istanbul-dahil-14-sehirde-hava-daha-da-sertlesiyor-firtina-ve-1109113064.html

türki̇ye

i̇stanbul

sultanbeyli

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i̇stanbul, sultanbeyli, şiddetli yağış, su baskını