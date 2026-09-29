https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/bugun-disari-cikacaklar-dikkat-istanbul-dahil-14-sehirde-hava-daha-da-sertlesiyor-firtina-ve-1109113064.html
Bugün dışarı çıkacaklar dikkat: İstanbul dahil 14 şehirde hava daha da sertleşiyor, fırtına ve sağanak vuracak
Bugün dışarı çıkacaklar dikkat: İstanbul dahil 14 şehirde hava daha da sertleşiyor, fırtına ve sağanak vuracak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde hava sıcaklıklarının düşeceğini duyurarak İstanbul ve Bursa dahil 14 il için sarı kodlu fırtına ve gök gürültülü... 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T07:02+0300
2026-09-29T07:02+0300
2026-09-29T07:02+0300
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Türkiye genelinde sonbaharın sert yüzü kendini hissettirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken iç ve batı bölgelerde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına gerileyecek. Doğu kesimlerde ise sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyretmeyi sürdürecek.Hava sıcaklığındaki bu ani düşüşe, Marmara ve Ege genelinde kuzey ve kuzeydoğudan esecek saatte 40 ila 70 kilometre hızındaki kuvvetli rüzgarlar eşlik edecek. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden aynı şiddette esmesi bekleniyor.14 şehre sarı kod: Sel ve su baskını riskiMeteoroloji uzmanları, ani sel, su baskını, yıldırım ve çatı uçması gibi muhtemel risklere karşı 14 ili sarı kod ile uyardı. Risk haritasında yer alan iller şu şekilde sıralandı:Uyarı notunda; yağışların özellikle Sakarya genelinde, Kocaeli ile Bursa'nın doğusunda ve Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı vurgulandı. İstanbul'un Anadolu Yakası ile Batı Karadeniz kıyılarında da yerel kuvvetli sağanak geçişleri öngörülüyor.Bölge bölge kritik hava durumu raporuÜlke genelindeki hava hareketliliği bölgelere göre şu tabloyu ortaya koyuyor:Denizlerde fırtınamsı rüzgar alarmıHava muhalefeti yalnızca karada değil, deniz hatlarında da tehlike yaratıyor. Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar uyarısı yapıldı. Rüzgar hızının 7 kuvvete (saatte yaklaşık 60 km) ulaşmasıyla birlikte Marmara ve Karadeniz'de dalga yüksekliğinin 3 metreye kadar çıkabileceği bildirildi. Yağış anında deniz görüş mesafesinin orta seviyeye düşeceği belirtilerek denizcilerin ve kıyı şeridindeki vatandaşların tedbirli olması istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/altin-4-bin-100-dolara-cekildi-piyasada-kritik-3-gunluk-alarm-1109112853.html
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meteoroloji genel müdürlüğü, bursa, karadeniz, batı karadeniz, türkiye, hava durumu, hava durumu, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu
meteoroloji genel müdürlüğü, bursa, karadeniz, batı karadeniz, türkiye, hava durumu, hava durumu, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu
Bugün dışarı çıkacaklar dikkat: İstanbul dahil 14 şehirde hava daha da sertleşiyor, fırtına ve sağanak vuracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde hava sıcaklıklarının düşeceğini duyurarak İstanbul ve Bursa dahil 14 il için sarı kodlu fırtına ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Özellikle Marmara'nın doğusu ile Karadeniz kıyılarında rüzgarın saatte 70 kilometreyi bulması ve yağışların hayatı olumsuz etkilemesi bekleniyor.
Türkiye genelinde sonbaharın sert yüzü kendini hissettirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken iç ve batı bölgelerde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına gerileyecek. Doğu kesimlerde ise sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyretmeyi sürdürecek.
Hava sıcaklığındaki bu ani düşüşe, Marmara ve Ege genelinde kuzey ve kuzeydoğudan esecek saatte 40 ila 70 kilometre hızındaki kuvvetli rüzgarlar eşlik edecek. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden aynı şiddette esmesi bekleniyor.
14 şehre sarı kod: Sel ve su baskını riski
Meteoroloji
uzmanları, ani sel, su baskını, yıldırım ve çatı uçması gibi muhtemel risklere karşı 14 ili sarı kod ile uyardı
. Risk haritasında yer alan iller şu şekilde sıralandı:
Marmara ve Batı Karadeniz: İstanbul
, Kocaeli
, Sakarya
, Bursa
, Yalova
, Bolu
, Düzce
, Zonguldak
, Bartın
, Karabük
, Kastamonu
, Sinop
.
Uyarı notunda; yağışların özellikle Sakarya genelinde, Kocaeli ile Bursa'nın doğusunda ve Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı vurgulandı. İstanbul'un Anadolu Yakası ile Batı Karadeniz kıyılarında da yerel kuvvetli sağanak geçişleri öngörülüyor.
Bölge bölge kritik hava durumu raporu
Ülke genelindeki hava hareketliliği bölgelere göre şu tabloyu ortaya koyuyor:
Marmara:
Bölge genelinde aralıklı gök gürültülü sağanak etkili olacak. İstanbul 21°C, Bursa 20°C ve Kocaeli 19°C ölçülürken, poyrazın hızı 70 km/saate kadar çıkacak.
Ege:
Kuzey kesimlerde sağanak bekleniyor. İzmir
26°C, Afyonkarahisar ve Uşak 19°C seviyelerinde kalacak; sert rüzgarlar kıyı şeridinde dalgalanmayı artıracak.
İç Anadolu: Ankara
ve Eskişehir
18-19°C bandına inerken, kuzey kesimler aralıklı yağış alacak.
Karadeniz:
Düzce, Zonguldak, Rize ve Artvin kıyılarında sağanak şiddetini artıracak; Bolu 17°C'ye kadar düşecek.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu:
Erzurum ve Kars 18-19°C ile yağışlı geçerken, güneydoğuda Diyarbakır
28°C ve Şanlıurfa
29°C ile parçalı bulutlu bir gün yaşayacak.
Denizlerde fırtınamsı rüzgar alarmı
Hava muhalefeti yalnızca karada değil, deniz hatlarında da tehlike yaratıyor. Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar
uyarısı yapıldı. Rüzgar hızının 7 kuvvete (saatte yaklaşık 60 km) ulaşmasıyla birlikte Marmara ve Karadeniz'de dalga yüksekliğinin 3 metreye kadar çıkabileceği
bildirildi. Yağış anında deniz görüş mesafesinin orta seviyeye düşeceği belirtilerek denizcilerin ve kıyı şeridindeki vatandaşların tedbirli olması istendi.