https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/yeni-parti-milletvekili-mustafa-erdem-hakkinda-rusvet-sorusturmasi-baslatildi-1109068902.html

Yeni Parti milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet soruşturması başlatıldı

Yeni Parti milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet soruşturması başlatıldı

Sputnik Türkiye

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 252. maddesi kapsamında resen soruşturma başlattı... 27.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-27T11:59+0300

2026-09-27T11:59+0300

2026-09-27T12:46+0300

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında “rüşvet” suçundan resen soruşturma başlattı. Başsavcılık açıklamasında, soruşturmanın TCK’nin 252. maddesi uyarınca yürütüldüğü belirtildi. Soruşturmayı ekonomik suçlar bürosu yürütüyorAçıklamaya göre dosya, Başsavcılığın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Soruşturma kapsamında elde edilen deliller üzerine resen işlem başlatıldığı bildirildi.Başsavcılık ayrıntı paylaşmadıBaşsavcılığın kamuoyuna duyurduğu açıklamada, iddianın dayanağına, soruşturmanın kapsamına veya izlenecek adımlara ilişkin ek bilgi verilmedi.

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mustafa erdem, ankara, cumhuriyet başsavcılığı, yeni parti, tbmm, antalya, türkiye, haberler