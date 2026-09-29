https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/yapay-zekayla-sahte-goruntu-olusturdu-10-yil-hapisle-karsi-karsiya-1109140409.html

Yapay zekayla sahte görüntü oluşturdu: 10 yıl hapisle karşı karşıya

Yapay zekayla sahte görüntü oluşturdu: 10 yıl hapisle karşı karşıya

Sputnik Türkiye

Singapur'da yapay zekayla gölde bir timsah varmış gibi sahte görüntü oluşturan bir kişi, görüntüyü polise gönderince geniş çaplı arama başlatıldı ve göldeki... 29.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-29T19:06+0300

2026-09-29T19:06+0300

2026-09-29T19:06+0300

yaşam

singapur

myanmar

yapay zeka

timsah

polis

hapis cezası

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Singapur'da bir parktaki gölde timsah bulunduğunu gösteren görüntüyü yapay zeka kullanarak oluşturan 30 yaşındaki kişi ülkede paniğe yol açtı.CNA'nın haberine göre, Myanmar vatandaşı 30 yaşındaki Ye Lin, ülkenin en büyük baraj göllerinden birinde timsah görüldüğüne dair yapay zeka uygulaması üzerinden bir görsel oluşturdu.Ye Lin'in görseli bir polis memuruna göndermesi üzerine gölde geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı ve göldeki tüm faaliyetler durduruldu.Olaydan bir gün sonra ise görselin sahte olduğu anlaşılırken, Ye Lin'in de yapay zeka uygulamasından tüm geçmişini sildiği belirlendi.Mahkeme, Ye Lin'e 'yanlış bilgiyi yayma' ve 'adaletin işleyişini engelleme' suçlamaları yöneltti.Ye Lin, bu suçlamalar nedeniyle 10 yıla kadar hapis, 8 bin dolara kadar para ya da hem hapis hem para cezasına çarptırılabilir.

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singapur, myanmar, yapay zeka, timsah, polis, hapis cezası