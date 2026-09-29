https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/yapay-zekayla-sahte-goruntu-olusturdu-10-yil-hapisle-karsi-karsiya-1109140409.html
Yapay zekayla sahte görüntü oluşturdu: 10 yıl hapisle karşı karşıya
Yapay zekayla sahte görüntü oluşturdu: 10 yıl hapisle karşı karşıya
Sputnik Türkiye
Singapur'da yapay zekayla gölde bir timsah varmış gibi sahte görüntü oluşturan bir kişi, görüntüyü polise gönderince geniş çaplı arama başlatıldı ve göldeki... 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T19:06+0300
2026-09-29T19:06+0300
2026-09-29T19:06+0300
yaşam
singapur
myanmar
yapay zeka
timsah
polis
hapis cezası
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Singapur'da bir parktaki gölde timsah bulunduğunu gösteren görüntüyü yapay zeka kullanarak oluşturan 30 yaşındaki kişi ülkede paniğe yol açtı.CNA'nın haberine göre, Myanmar vatandaşı 30 yaşındaki Ye Lin, ülkenin en büyük baraj göllerinden birinde timsah görüldüğüne dair yapay zeka uygulaması üzerinden bir görsel oluşturdu.Ye Lin'in görseli bir polis memuruna göndermesi üzerine gölde geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı ve göldeki tüm faaliyetler durduruldu.Olaydan bir gün sonra ise görselin sahte olduğu anlaşılırken, Ye Lin'in de yapay zeka uygulamasından tüm geçmişini sildiği belirlendi.Mahkeme, Ye Lin'e 'yanlış bilgiyi yayma' ve 'adaletin işleyişini engelleme' suçlamaları yöneltti.Ye Lin, bu suçlamalar nedeniyle 10 yıla kadar hapis, 8 bin dolara kadar para ya da hem hapis hem para cezasına çarptırılabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/yapay-zeka-firmasi-anthropic-yatirimcilari-varolussal-risk-konusunda-uyaracak-1109130060.html
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singapur, myanmar, yapay zeka, timsah, polis, hapis cezası
singapur, myanmar, yapay zeka, timsah, polis, hapis cezası
Yapay zekayla sahte görüntü oluşturdu: 10 yıl hapisle karşı karşıya
Singapur'da yapay zekayla gölde bir timsah varmış gibi sahte görüntü oluşturan bir kişi, görüntüyü polise gönderince geniş çaplı arama başlatıldı ve göldeki tüm faaliyetler durduruldu. Görüntünün sahte olduğunun anlaşılmasının ardından şüpheli 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.
Singapur'da bir parktaki gölde timsah bulunduğunu gösteren görüntüyü yapay zeka kullanarak oluşturan 30 yaşındaki kişi ülkede paniğe yol açtı.
CNA'nın haberine göre, Myanmar vatandaşı 30 yaşındaki Ye Lin, ülkenin en büyük baraj göllerinden birinde timsah görüldüğüne dair yapay zeka uygulaması üzerinden bir görsel oluşturdu.
Ye Lin'in görseli bir polis memuruna göndermesi üzerine gölde geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı ve göldeki tüm faaliyetler durduruldu.
Olaydan bir gün sonra ise görselin sahte olduğu anlaşılırken, Ye Lin'in de yapay zeka uygulamasından tüm geçmişini sildiği belirlendi.
Mahkeme, Ye Lin'e 'yanlış bilgiyi yayma' ve 'adaletin işleyişini engelleme' suçlamaları yöneltti.
Ye Lin, bu suçlamalar nedeniyle 10 yıla kadar hapis, 8 bin dolara kadar para ya da hem hapis hem para cezasına çarptırılabilir.