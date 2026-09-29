https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/yahsihan-belediyesinde-yolsuzluk-depremi-15-kisi-tutuklandi-1109114198.html

Yahşihan Belediyesi'nde yolsuzluk depremi: 15 kişi tutuklandı

Yahşihan Belediyesi'nde yolsuzluk depremi: 15 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Kırıkkale merkezli 4 ilde Yahşihan Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet ve ihaleye fesat operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 15'i tutuklandı. Demir... 29.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-29T07:46+0300

2026-09-29T07:46+0300

2026-09-29T07:46+0300

poli̇ti̇ka

ahmet sungur

osman türkyılmaz

cumhuriyet başsavcılığı

mali

türkiye

haberler

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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı yolsuzluk soruşturması, yerel yönetimdeki usulsüzlük ağını gün yüzüne çıkardı. 24 Eylül'de 4 ili kapsayan eş zamanlı şafak operasyonuyla gözaltına alınan 35 zanlının jandarma ve savcılıktaki sorgu maratonu tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında nöbetçi sulh ceza hakimliği nihai kararını açıkladı.Mahkeme heyeti, aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 15 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine hükmetti. Şüphelilerden 2'si hakkında ev hapsi kararı verilirken, 18 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dosya kapsamında cezaevinde bulunan başka bir hükümlü için de adli kontrol kararı verilirken, firari 1 zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.İki dönemin başkanları aynı dosyada buluştuSoruşturmanın en sarsıcı boyutu, birbirini takip eden iki farklı dönemin eski belediye başkanlarının aynı suçlamalarla hakim karşısına çıkması oldu. Başsavcılığın hazırladığı dosyada, belediye tepe yönetiminden iş insanlarına uzanan organize bir çıkar ilişkisi ağı mercek altına alındı.Gözaltı listesinde yer alan 37 kişiye yöneltilen ağır suçlamalar ise kamuoyunda yankı uyandırdı:Belediye Meclis Üyeleri ve İş İnsanları da Kıskaca AlındıSoruşturma çemberi yalnızca eski başkanlarla sınırlı kalmadı. Operasyon kapsamında belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye personeli ve ihalelerde adı geçen çeşitli iş insanları da adli takibe takıldı. 4 ilde düzenlenen baskınlarda ele geçirilen dijital materyaller ve evraklar incelemeye alınırken, adli makamların belediyedeki geçmişe dönük kamu ihalelerini ve mali transferleri derinlemesine araştırdığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/new-york-times-direktoru-mckinsey-kayinpederi-ve-kayinvalidesi-tarafindan-olduruldu-1109113563.html

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ahmet sungur, osman türkyılmaz, cumhuriyet başsavcılığı, mali, türkiye, haberler