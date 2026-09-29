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Yahşihan Belediyesi'nde yolsuzluk depremi: 15 kişi tutuklandı
Yahşihan Belediyesi'nde yolsuzluk depremi: 15 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Kırıkkale merkezli 4 ilde Yahşihan Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet ve ihaleye fesat operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 15'i tutuklandı. Demir... 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T07:46+0300
2026-09-29T07:46+0300
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı yolsuzluk soruşturması, yerel yönetimdeki usulsüzlük ağını gün yüzüne çıkardı. 24 Eylül'de 4 ili kapsayan eş zamanlı şafak operasyonuyla gözaltına alınan 35 zanlının jandarma ve savcılıktaki sorgu maratonu tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında nöbetçi sulh ceza hakimliği nihai kararını açıkladı.Mahkeme heyeti, aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 15 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine hükmetti. Şüphelilerden 2'si hakkında ev hapsi kararı verilirken, 18 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dosya kapsamında cezaevinde bulunan başka bir hükümlü için de adli kontrol kararı verilirken, firari 1 zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.İki dönemin başkanları aynı dosyada buluştuSoruşturmanın en sarsıcı boyutu, birbirini takip eden iki farklı dönemin eski belediye başkanlarının aynı suçlamalarla hakim karşısına çıkması oldu. Başsavcılığın hazırladığı dosyada, belediye tepe yönetiminden iş insanlarına uzanan organize bir çıkar ilişkisi ağı mercek altına alındı.Gözaltı listesinde yer alan 37 kişiye yöneltilen ağır suçlamalar ise kamuoyunda yankı uyandırdı:Belediye Meclis Üyeleri ve İş İnsanları da Kıskaca AlındıSoruşturma çemberi yalnızca eski başkanlarla sınırlı kalmadı. Operasyon kapsamında belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye personeli ve ihalelerde adı geçen çeşitli iş insanları da adli takibe takıldı. 4 ilde düzenlenen baskınlarda ele geçirilen dijital materyaller ve evraklar incelemeye alınırken, adli makamların belediyedeki geçmişe dönük kamu ihalelerini ve mali transferleri derinlemesine araştırdığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/new-york-times-direktoru-mckinsey-kayinpederi-ve-kayinvalidesi-tarafindan-olduruldu-1109113563.html
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ahmet sungur, osman türkyılmaz, cumhuriyet başsavcılığı, mali, türkiye, haberler
ahmet sungur, osman türkyılmaz, cumhuriyet başsavcılığı, mali, türkiye, haberler

Yahşihan Belediyesi'nde yolsuzluk depremi: 15 kişi tutuklandı

07:46 29.09.2026
© İHATutuklama
Tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
© İHA
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Kırıkkale merkezli 4 ilde Yahşihan Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet ve ihaleye fesat operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 15'i tutuklandı. Demir parmaklıklar ardına gönderilenler arasında iki eski belediye başkanı Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz da yer alıyor.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı yolsuzluk soruşturması, yerel yönetimdeki usulsüzlük ağını gün yüzüne çıkardı. 24 Eylül'de 4 ili kapsayan eş zamanlı şafak operasyonuyla gözaltına alınan 35 zanlının jandarma ve savcılıktaki sorgu maratonu tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında nöbetçi sulh ceza hakimliği nihai kararını açıkladı.
Mahkeme heyeti, aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 15 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine hükmetti. Şüphelilerden 2'si hakkında ev hapsi kararı verilirken, 18 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dosya kapsamında cezaevinde bulunan başka bir hükümlü için de adli kontrol kararı verilirken, firari 1 zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.

İki dönemin başkanları aynı dosyada buluştu

Soruşturmanın en sarsıcı boyutu, birbirini takip eden iki farklı dönemin eski belediye başkanlarının aynı suçlamalarla hakim karşısına çıkması oldu. Başsavcılığın hazırladığı dosyada, belediye tepe yönetiminden iş insanlarına uzanan organize bir çıkar ilişkisi ağı mercek altına alındı.
Gözaltı listesinde yer alan 37 kişiye yöneltilen ağır suçlamalar ise kamuoyunda yankı uyandırdı:
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme
Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma
Rüşvet ve irtikap
İhaleye fesat karıştırma
Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık

Belediye Meclis Üyeleri ve İş İnsanları da Kıskaca Alındı

Soruşturma çemberi yalnızca eski başkanlarla sınırlı kalmadı. Operasyon kapsamında belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye personeli ve ihalelerde adı geçen çeşitli iş insanları da adli takibe takıldı. 4 ilde düzenlenen baskınlarda ele geçirilen dijital materyaller ve evraklar incelemeye alınırken, adli makamların belediyedeki geçmişe dönük kamu ihalelerini ve mali transferleri derinlemesine araştırdığı öğrenildi.
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