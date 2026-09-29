https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/usta-tiyatrocu-ve-oyuncu-ali-hurol-yasamini-yitirdi--1109127664.html

Usta tiyatrocu ve oyuncu Ali Hürol yaşamını yitirdi

Usta tiyatrocu ve oyuncu Ali Hürol yaşamını yitirdi

Sputnik Türkiye

Tiyatro, televizyon ve seslendirme dünyasının sevilen isimlerinden usta oyuncu Ali Hürol, 76 yaşında hayatını kaybetti. 29.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-29T14:31+0300

2026-09-29T14:31+0300

2026-09-29T14:31+0300

yaşam

devlet tiyatroları

trt

hayatını kaybetti

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Tiyatro, dizi ve seslendirme sanatçısı Ali Hürol, 76 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan Hürol'un ölümü büyük üzüntü yarattı. Usta oyuncu Sezai Aydın'ın oğlu duyurduHürol'un ölüm haberini ise usta tiyatro oyuncusu Sezai Aydın'ın oğlu Arda Aydın sosyal medyasından şu sözlerle duyurdu: "Çok sevgili canım Amcam, Mert’in ve Zeyno’nun babası, Ferhunde Teyzemin 52 yıllık hayat arkadaşı yoldaşı, babamın en yakın dostlarından biri Ali Hürol dünya değiştirdi. Üstümde çok emeği hakkı var, ödenmez. Nasıl bir tiyatrocu olduğunu çocukları ve tüm birlikte çalıştığı rol arkadaşlarının çocuklarının bu mesleğe tutkuyla bağlanmasından anlarsınız. Hepimizi korur kollar, kendi çocuklarından ayırt etmezdi. Yattığı yerde huzur bulsun. O’nu en son Antalya Altın Portakal’da seslendirme sergisinde Serdal Güzel’in çektiği kendi fotoğrafı önünde çekmiştim. Hoşçakal Amca. Babama ve tüm amcalarıma selam…”Ali Hürol kimdir?Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümü'nden mezun olan Ali Hürol, profesyonel tiyatro yaşamına 1968-69 sezonunda Ankara Mithatpaşa Tiyatrosu'nda adım attı.Devlet Tiyatroları'ndan 1980'de ayrılınca kendi tiyatrosunu kurdu. Kırk yılı aşan sanat hayatında yüze yakın oyunda rol aldı, otuz civarında yetişkin oyununu sahneledi, çok sayıda çocuk oyununun da yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendi. 'Tatlı Çarşamba' ve 'Komşu Köyün Delisi' rol aldığı oyunlar arasındaydı. TRT'nin çeşitli yapımlarında seslendirme sanatçısı ve rejisör olarak çalıştı, 2001-2014 yılları arasında bazı dizilerde de kamera karşısına geçti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/sosyal-medyada--motovlogcu-dayi-olarak-taniniyordu-fenomen-motorcu-motosiklet-kazasinda-hayatini-1109117356.html

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Sputnik Türkiye

devlet tiyatroları, trt, hayatını kaybetti