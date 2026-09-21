https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/1108908100.html
Öğretmen-veli görüşmelerinde yeni dönem: MEBİM üzerinden telefonla 7 gün 24 saat randevu alınabilecek
Öğretmen-veli görüşmelerinde yeni dönem: MEBİM üzerinden telefonla 7 gün 24 saat randevu alınabilecek
Sputnik Türkiye
Çocuklarının öğretmenleriyle görüşmek isteyen veliler, MEBİM üzerinden 7 gün 24 saat telefonla randevu alabilecek. 21.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-21T13:36+0300
2026-09-21T13:36+0300
2026-09-21T13:36+0300
türki̇ye
milli eğitim bakanlığı (meb)
veli
öğrenci
görüşme
randevu
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Milli Eğitim Bakanlığı, Okul Randevu Sistemi ile velilere, MEB İletişim Merkezi (MEBİM) üzerinden 7 gün 24 saat telefonla randevu alabilme imkanı sunuldu. Veliler, MEBİM'in 444 0 632 numarası aracılığıyla randevu oluşturabilecek. Randevusu olmayan veli, öğretmenle görüşemeyecek. Randevusu olmayan veli okula giremeyecekBakanlıktan yapılan açıklamaya göre, velilerin, öğrencilerinin eğitim ve gelişim durumları hakkında bilgi alabilmeleri, okul yönetimi ve eğitimcilerle daha etkin iletişim kurabilmeleri amacıyla "Okul Randevu Sistemi" hayata geçirildi.Veli görüşmeleri, ülke genelinde yalnızca "Okul Randevu Sistemi" üzerinden planlanarak yürütülüyor. Velilerin randevusuz ziyaretlerine ve öğrencinin velisi veya vasisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmiyor. Uygulama kapsamında veliler, okul idarecileri, öğretmenler ve rehber öğretmenlerle öğrencilerinin durumunu değerlendirmek, gelişimsel durumları hakkında bilgi edinmek, rehberlik hizmetlerinden yararlanmak, talep ve önerilerini iletmek amacıyla görüşme randevusu oluşturabiliyor.7 gün 24 saat sistem üzerinden randevu oluşturubilecekBu kapsamda veliler için Okul Randevu Sistemi'ne MEBİM de dahil edildi. MEBİM'in 444 0 632 hattı üzerinden 7 gün 24 saat hizmet alınabiliyor. İletişim Merkezi aracılığıyla okul yönetimiyle veya öğretmenle görüşmek isteyen veliler yeni randevu oluşturabildiği gibi daha önce oluşturdukları randevuları da iptal edebiliyor.Öğretmen randevuları nasıl alınacak?MEBİM aracılığıyla oluşturulan randevular, ilgili okul tarafından değerlendiriliyor. Randevuyla ilgili değerlendirme sonucu hakkında veliye SMS veya e-posta yoluyla bilgilendirme yapılıyor. Öğretmen-veli görüşmelerinin daha güvenli ve planlı yürütülmesi amacıyla uygulanan Okul Randevu Sistemi, velilerin okul yönetimi ve eğitimcilerle iletişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.Bu doğrultuda veliler "okulrandevu.meb.gov.tr" internet adresinin yanı sıra e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) ve MEBİM 444 0 632 numaralı telefon hattı olmak üzere farklı kanallar üzerinden randevu sürecini başlatabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260516/yeni-duzenleme-gundemde-okullar-da-veli-adina-randevu-olusturabilecek-1105780655.html
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milli eğitim bakanlığı (meb), veli, öğrenci, görüşme, randevu
milli eğitim bakanlığı (meb), veli, öğrenci, görüşme, randevu
Öğretmen-veli görüşmelerinde yeni dönem: MEBİM üzerinden telefonla 7 gün 24 saat randevu alınabilecek
Çocuklarının öğretmenleriyle görüşmek isteyen veliler, MEBİM üzerinden 7 gün 24 saat telefonla randevu alabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, Okul Randevu Sistemi ile velilere, MEB İletişim Merkezi (MEBİM) üzerinden 7 gün 24 saat telefonla randevu alabilme imkanı sunuldu. Veliler, MEBİM'in 444 0 632 numarası aracılığıyla randevu oluşturabilecek. Randevusu olmayan veli, öğretmenle görüşemeyecek.
Randevusu olmayan veli okula giremeyecek
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, velilerin, öğrencilerinin eğitim ve gelişim durumları hakkında bilgi alabilmeleri, okul yönetimi ve eğitimcilerle daha etkin iletişim kurabilmeleri amacıyla "Okul Randevu Sistemi" hayata geçirildi.
Veli görüşmeleri, ülke genelinde yalnızca "Okul Randevu Sistemi" üzerinden planlanarak yürütülüyor. Velilerin randevusuz ziyaretlerine ve öğrencinin velisi veya vasisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmiyor. Uygulama kapsamında veliler, okul idarecileri, öğretmenler ve rehber öğretmenlerle öğrencilerinin durumunu değerlendirmek, gelişimsel durumları hakkında bilgi edinmek, rehberlik hizmetlerinden yararlanmak, talep ve önerilerini iletmek amacıyla görüşme randevusu oluşturabiliyor.
7 gün 24 saat sistem üzerinden randevu oluşturubilecek
Bu kapsamda veliler için Okul Randevu Sistemi'ne MEBİM de dahil edildi. MEBİM'in 444 0 632 hattı üzerinden 7 gün 24 saat hizmet alınabiliyor. İletişim Merkezi aracılığıyla okul yönetimiyle veya öğretmenle görüşmek isteyen veliler yeni randevu oluşturabildiği gibi daha önce oluşturdukları randevuları da iptal edebiliyor.
Öğretmen randevuları nasıl alınacak?
MEBİM aracılığıyla oluşturulan randevular, ilgili okul tarafından değerlendiriliyor. Randevuyla ilgili değerlendirme sonucu hakkında veliye SMS veya e-posta yoluyla bilgilendirme yapılıyor. Öğretmen-veli görüşmelerinin daha güvenli ve planlı yürütülmesi amacıyla uygulanan Okul Randevu Sistemi, velilerin okul yönetimi ve eğitimcilerle iletişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda veliler "okulrandevu.meb.gov.tr" internet adresinin yanı sıra e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) ve MEBİM 444 0 632 numaralı telefon hattı olmak üzere farklı kanallar üzerinden randevu sürecini başlatabiliyor.