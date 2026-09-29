https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/turkiyenin-koklu-markasi-japonlara-satildi-rekabet-kurulundan-izin-cikti--1109118902.html

Türkiye'nin köklü markası Japonlara satıldı: Rekabet Kurulu'ndan izin çıktı

Türkiye'nin köklü markası Japonlara satıldı: Rekabet Kurulu'ndan izin çıktı

Sputnik Türkiye

Marmara Holding'in Polisan Kansai Boya'daki yüzde 50 Türk ortaklık payı Japon Karsai Point'e devredilmesi için Rekabet Kurulu'ndan onay çıktı. 29.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-29T11:30+0300

2026-09-29T11:30+0300

2026-09-29T11:30+0300

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polisan boya

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Türkiye'nin köklü boya firmalarından biri olan Polisan Kansai Boya'daki yüzde 50 Türk ortaklık payının Japon Kansai Paint'e devredilmesi için Rekabet Kurulu'ndan onay çıktı. 93 milyon dolarlık devir tamamlandığında şirketin hepsi Japon ortağa geçecek. 93 milyon dolarlık satışPolisan, 2016 yılında Japon boya üreticisi Kansai Paint ile ortaklık anlaşması imzalamıştı. Bu ortaklığın ardından şirket, faaliyetlerini Polisan Kansai Boya adıyla sürdürmeye başlamıştı. Şirketin hisseleri Marmara Holding ve Kansai Paint arasında yüzde 50’şer oranında paylaşılırken, geçtiğimiz aylarda Türk ortağın elindeki yüzde 50 hissenin Japon şirkete devredilmesi konusunda 93 milyon dolar üzerinden anlaşmaya varıldı.Rekabet Kurulu onay verdi Rekabet Kurulu’nun pay devrine izin vermesiyle birlikte, 1985 yılından bu yana faaliyet gösteren ve Türkiye boya pazarının önemli şirketleri arasında bulunan Polisan Kansai Boya’nın tamamının Kansai Paint’e geçmesinin önü açıldı. Marmara Holding, satış sürecine ilişkin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Kurulu'nun onay verdiğini belirterek şu ifadelere yer verdi: Kansai Paint tarafından, Rekabet Kurulu'nun Pay Devri'ne izin verdiği ve Sözleşme kapsamında gerekli yasal izinlerin alınmasına ilişkin ön koşulun bu suretle yerine getirildiği 28.09.2026 tarihinde Şirketimize bildirilmiştir. Pay Devri'ne ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısının gerçekleştirilmesine yönelik hazırlıklara Şirketimizce başlanacak olup, genel kurul toplantısı ve Pay Devri'nin tamamlanması sürecine ilişkin gelişmeler tam ve zamanında kamuya açıklanacaktır.”

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rekabet kurulu, kamuoyu aydınlatma platformu (kap), kap, hisseler, polisan boya