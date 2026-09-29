https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/trumptan-iran-iddiasina-cok-sert-yanit-haberi-derhal-geri-cekin-1109113377.html

Trump'tan İran iddiasına çok sert yanıt: Haberi derhal geri çekin

Trump'tan İran iddiasına çok sert yanıt: Haberi derhal geri çekin

Sputnik Türkiye

ABD merkezli Axios'un, Donald Trump'ın nükleer tavizler karşılığında İran'a yaptırımları hafifletmeyi teklif ettiği yönündeki gizli diplomasi iddiası... 29.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-29T07:14+0300

2026-09-29T07:14+0300

2026-09-29T07:14+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

donald trump

tahran

axios

truth social

i̇ran

abd

abd

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ABD ile İran arasındaki gerilimi kalıcı olarak sonlandırma girişimleri sürerken, Washington kulislerinden sızan bir rapor diplomatik dengeleri sarstı. ABD merkezli haber platformu Axios, ismi açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı özel haberinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Tahran'a gizli bir ekonomik paket sunduğunu öne sürdü.İddiaya göre Beyaz Saray, İran'ın nükleer programı konusunda somut ve geri dönülemez adımlar atması karşılığında hem Tahran'a yönelik ağır ekonomik yaptırımları hafifletmeye hem de uluslararası hesaplarda dondurulmuş İran varlıklarını serbest bırakmaya yeşil ışık yaktı. İki ülke arasında yürütülen dolaylı müzakerelerin seyrine vakıf olan bir kaynak, temasları "olumlu ve yapıcı" olarak nitelendirirken, Tahran yönetiminin nükleer başlıklarda daha önce görülmemiş bir esneklik sergilediğini iddia etti.Güven krizi ve zamanlama çıkmazıGörüşmelerin perde arkasına dair bilgi veren kaynaklar, olumlu havaya karşın Washington ile Tahran arasında derin görüş ayrılıklarının devam ettiğinin altını çiziyor. Masadaki en büyük kilitlenme noktasını ise nükleer dosya çözülmeden hiçbir nihai uzlaşmaya varılamayacağı şartı ve tarafların atacağı ilk adımların takvimi oluşturuyor.ABD yönetiminin Tahran'ın verdiği taahhütlere karşı son derece temkinli yaklaştığını belirten yetkili, mevcut durumu şu sözlerle özetledi:"Uygulanan abluka ve ekonomik yaptırımlar İran'ın manevra alanını daraltmaya devam ediyor; buna karşılık ABD'nin pazarlık gücü her geçen gün kuvvetleniyor. Başkan Trump sabırla hareket ediyor ve İran'ın nükleer silaha ulaşmasını engelleme hedefine bütünüyle bağlı kalıyor."Washington tarafının, Tahran'ın sadece mevcut ekonomik darboğazdan kurtulmak için taktiksel bir hamle yapmadığını, gerçek anlamda samimi olduğunu gösteren somut garantiler talep ettiği belirtiliyor.Trump cephesinden çok sert yalanlamaWashington'da yankı uyandıran bu gizli diplomasi iddiasına ABD Başkanı Donald Trump'tan yanıt gecikmedi. Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklamalarda bulunan Trump, haberdeki iddiaları kesin ve sert bir dille reddetti.İran'a hiçbir koşulda somut bir taviz verilmediğini vurgulayan Trump, şu ifadeleri kullandı:Haberin geri çekilmesi yönündeki bu açık çağrı, Beyaz Saray ile Tahran hattında kapalı kapılar ardında gerçekten bir temas olup olmadığına dair küresel kamuoyundaki soru işaretlerini daha da derinleştirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/altin-4-bin-100-dolara-cekildi-piyasada-kritik-3-gunluk-alarm-1109112853.html

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