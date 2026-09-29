https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/trumptan-iran-iddiasina-cok-sert-yanit-haberi-derhal-geri-cekin-1109113377.html
Trump'tan İran iddiasına çok sert yanıt: Haberi derhal geri çekin
Trump'tan İran iddiasına çok sert yanıt: Haberi derhal geri çekin
Sputnik Türkiye
ABD merkezli Axios'un, Donald Trump'ın nükleer tavizler karşılığında İran'a yaptırımları hafifletmeyi teklif ettiği yönündeki gizli diplomasi iddiası... 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T07:14+0300
2026-09-29T07:14+0300
2026-09-29T07:14+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
donald trump
tahran
axios
truth social
i̇ran
abd
abd
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ABD ile İran arasındaki gerilimi kalıcı olarak sonlandırma girişimleri sürerken, Washington kulislerinden sızan bir rapor diplomatik dengeleri sarstı. ABD merkezli haber platformu Axios, ismi açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı özel haberinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Tahran'a gizli bir ekonomik paket sunduğunu öne sürdü.İddiaya göre Beyaz Saray, İran'ın nükleer programı konusunda somut ve geri dönülemez adımlar atması karşılığında hem Tahran'a yönelik ağır ekonomik yaptırımları hafifletmeye hem de uluslararası hesaplarda dondurulmuş İran varlıklarını serbest bırakmaya yeşil ışık yaktı. İki ülke arasında yürütülen dolaylı müzakerelerin seyrine vakıf olan bir kaynak, temasları "olumlu ve yapıcı" olarak nitelendirirken, Tahran yönetiminin nükleer başlıklarda daha önce görülmemiş bir esneklik sergilediğini iddia etti.Güven krizi ve zamanlama çıkmazıGörüşmelerin perde arkasına dair bilgi veren kaynaklar, olumlu havaya karşın Washington ile Tahran arasında derin görüş ayrılıklarının devam ettiğinin altını çiziyor. Masadaki en büyük kilitlenme noktasını ise nükleer dosya çözülmeden hiçbir nihai uzlaşmaya varılamayacağı şartı ve tarafların atacağı ilk adımların takvimi oluşturuyor.ABD yönetiminin Tahran'ın verdiği taahhütlere karşı son derece temkinli yaklaştığını belirten yetkili, mevcut durumu şu sözlerle özetledi:"Uygulanan abluka ve ekonomik yaptırımlar İran'ın manevra alanını daraltmaya devam ediyor; buna karşılık ABD'nin pazarlık gücü her geçen gün kuvvetleniyor. Başkan Trump sabırla hareket ediyor ve İran'ın nükleer silaha ulaşmasını engelleme hedefine bütünüyle bağlı kalıyor."Washington tarafının, Tahran'ın sadece mevcut ekonomik darboğazdan kurtulmak için taktiksel bir hamle yapmadığını, gerçek anlamda samimi olduğunu gösteren somut garantiler talep ettiği belirtiliyor.Trump cephesinden çok sert yalanlamaWashington'da yankı uyandıran bu gizli diplomasi iddiasına ABD Başkanı Donald Trump'tan yanıt gecikmedi. Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklamalarda bulunan Trump, haberdeki iddiaları kesin ve sert bir dille reddetti.İran'a hiçbir koşulda somut bir taviz verilmediğini vurgulayan Trump, şu ifadeleri kullandı:Haberin geri çekilmesi yönündeki bu açık çağrı, Beyaz Saray ile Tahran hattında kapalı kapılar ardında gerçekten bir temas olup olmadığına dair küresel kamuoyundaki soru işaretlerini daha da derinleştirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/altin-4-bin-100-dolara-cekildi-piyasada-kritik-3-gunluk-alarm-1109112853.html
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donald trump, tahran, axios, truth social, i̇ran, abd, abd
donald trump, tahran, axios, truth social, i̇ran, abd, abd
Trump'tan İran iddiasına çok sert yanıt: Haberi derhal geri çekin
ABD merkezli Axios'un, Donald Trump'ın nükleer tavizler karşılığında İran'a yaptırımları hafifletmeyi teklif ettiği yönündeki gizli diplomasi iddiası Washington'ı karıştırdı. Trump, Tahran'a hiçbir şey teklif etmediğini belirterek haberin derhal geri çekilmesini istedi.
ABD ile İran arasındaki gerilimi kalıcı olarak sonlandırma girişimleri sürerken, Washington kulislerinden sızan bir rapor diplomatik dengeleri sarstı. ABD merkezli haber platformu Axios, ismi açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı özel haberinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Tahran'a gizli bir ekonomik paket sunduğunu öne sürdü.
İddiaya göre Beyaz Saray, İran'ın nükleer programı
konusunda somut ve geri dönülemez adımlar atması karşılığında hem Tahran'a
yönelik ağır ekonomik yaptırımları hafifletmeye
hem de uluslararası hesaplarda dondurulmuş İran varlıklarını
serbest bırakmaya yeşil ışık yaktı. İki ülke arasında yürütülen dolaylı müzakerelerin seyrine vakıf olan bir kaynak, temasları "olumlu ve yapıcı" olarak nitelendirirken, Tahran yönetiminin nükleer başlıklarda daha önce görülmemiş bir esneklik sergilediğini iddia etti.
Güven krizi ve zamanlama çıkmazı
Görüşmelerin perde arkasına dair bilgi veren kaynaklar, olumlu havaya karşın Washington
ile Tahran arasında derin görüş ayrılıklarının devam ettiğinin altını çiziyor. Masadaki en büyük kilitlenme noktasını ise nükleer dosya
çözülmeden hiçbir nihai uzlaşmaya varılamayacağı şartı ve tarafların atacağı ilk adımların takvimi oluşturuyor.
ABD
yönetiminin Tahran'ın verdiği taahhütlere karşı son derece temkinli yaklaştığını belirten yetkili, mevcut durumu şu sözlerle özetledi:
"Uygulanan abluka ve ekonomik yaptırımlar İran'ın manevra alanını daraltmaya devam ediyor; buna karşılık ABD'nin pazarlık gücü her geçen gün kuvvetleniyor. Başkan Trump sabırla hareket ediyor ve İran'ın nükleer silaha ulaşmasını engelleme hedefine bütünüyle bağlı kalıyor."
Washington tarafının, Tahran'ın sadece mevcut ekonomik darboğazdan kurtulmak için taktiksel bir hamle yapmadığını, gerçek anlamda samimi olduğunu gösteren somut garantiler talep ettiği belirtiliyor.
Trump cephesinden çok sert yalanlama
Washington'da yankı uyandıran bu gizli diplomasi iddiasına ABD Başkanı Donald Trump'tan
yanıt gecikmedi. Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social
üzerinden açıklamalarda bulunan Trump, haberdeki iddiaları kesin ve sert bir dille reddetti.
İran'a hiçbir koşulda somut bir taviz verilmediğini vurgulayan Trump, şu ifadeleri kullandı:
"Bu kesinlikle doğru değil. Onlara hiçbir şey teklif etmedim. Axios'un haberi, diğer benzerleri gibi yalnızca 'Trump Karşıtlığı Sendromu'nu beslemeyi amaçlayan bütünüyle yalan bir haberdir. Bu yalan haberi derhal geri çekmeliler!"
Haberin geri çekilmesi yönündeki bu açık çağrı, Beyaz Saray ile Tahran hattında kapalı kapılar ardında gerçekten bir temas olup olmadığına dair küresel kamuoyundaki soru işaretlerini daha da derinleştirdi.