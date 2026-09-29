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Tokayev: Putin, Kazakistan ve dünya için en uygun siyasi figür
Tokayev: Putin, Kazakistan ve dünya için en uygun siyasi figür
Sputnik Türkiye
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “seçkin bir devlet adamı” olarak nitelendirerek Kazakistan, Orta Asya... 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T20:59+0300
2026-09-29T20:59+0300
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friedrich merz
kazakistan
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vladimir putin
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orta asya
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile düzenlediği ortak basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Putin ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu belirten Tokayev, şu ifadeleri kullandı:Kazakistan lideri ayrıca Putin’in karmaşık bir tarihe ve karşı karşıya bulunduğu stratejik hedeflere ilişkin kendine özgü bir anlayışa sahip büyük bir ülkeyi yönetmek için gerekli nitelikleri taşıdığını ifade etti.Resmi ziyaret kapsamında Almanya’da bulunan Tokayev, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile dar ve genişletilmiş formatlarda görüşmeler gerçekleştirdi. Tokayev daha önce de Almanya’nın önde gelen ekonomi birlikleri ile finans kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/lavrov-avrupa-rusyaya-karsi-savas-yurutuyor-buna-hic-suphe-yok-1109130184.html
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kasım cömert tokayev, friedrich merz, kazakistan, almanya, vladimir putin, rusya, orta asya, frank-walter steinmeier
kasım cömert tokayev, friedrich merz, kazakistan, almanya, vladimir putin, rusya, orta asya, frank-walter steinmeier

Tokayev: Putin, Kazakistan ve dünya için en uygun siyasi figür

20:59 29.09.2026
© Sputnik / Гавриил ГригоровKazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
© Sputnik / Гавриил Григоров
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “seçkin bir devlet adamı” olarak nitelendirerek Kazakistan, Orta Asya, Avrupa ve dünya için en uygun siyasi figür olduğunu söyledi.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile düzenlediği ortak basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Putin ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu belirten Tokayev, şu ifadeleri kullandı:
Devlet Başkanı Putin ile çok iyi ilişkilere sahibim. Onu seçkin bir devlet adamı olarak görüyorum. Bugün de büyük bir inançla ifade ettiğim üzere Putin, gerek bir devlet adamı gerekse Rusya’nın lideri olarak, size ne kadar şaşırtıcı gelse de Kazakistan dahil Orta Asya için en uygun siyasi figürdür. Bana göre, Avrupa ve tüm dünya için de öyledir.
Kazakistan lideri ayrıca Putin’in karmaşık bir tarihe ve karşı karşıya bulunduğu stratejik hedeflere ilişkin kendine özgü bir anlayışa sahip büyük bir ülkeyi yönetmek için gerekli nitelikleri taşıdığını ifade etti.
Resmi ziyaret kapsamında Almanya’da bulunan Tokayev, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile dar ve genişletilmiş formatlarda görüşmeler gerçekleştirdi. Tokayev daha önce de Almanya’nın önde gelen ekonomi birlikleri ile finans kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya geldi.
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