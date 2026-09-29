https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/tokayev-putin-kazakistan-ve-dunya-icin-en-uygun-siyasi-figur-1109142847.html

Tokayev: Putin, Kazakistan ve dünya için en uygun siyasi figür

Tokayev: Putin, Kazakistan ve dünya için en uygun siyasi figür

Sputnik Türkiye

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “seçkin bir devlet adamı” olarak nitelendirerek Kazakistan, Orta Asya... 29.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-29T20:59+0300

2026-09-29T20:59+0300

2026-09-29T20:59+0300

dünya

kasım cömert tokayev

friedrich merz

kazakistan

almanya

vladimir putin

rusya

orta asya

frank-walter steinmeier

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile düzenlediği ortak basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Putin ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu belirten Tokayev, şu ifadeleri kullandı:Kazakistan lideri ayrıca Putin’in karmaşık bir tarihe ve karşı karşıya bulunduğu stratejik hedeflere ilişkin kendine özgü bir anlayışa sahip büyük bir ülkeyi yönetmek için gerekli nitelikleri taşıdığını ifade etti.Resmi ziyaret kapsamında Almanya’da bulunan Tokayev, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile dar ve genişletilmiş formatlarda görüşmeler gerçekleştirdi. Tokayev daha önce de Almanya’nın önde gelen ekonomi birlikleri ile finans kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya geldi.

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kazakistan

almanya

rusya

orta asya

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kasım cömert tokayev, friedrich merz, kazakistan, almanya, vladimir putin, rusya, orta asya, frank-walter steinmeier