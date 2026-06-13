https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/turkiye-ile-suudi-arabistan-arasinda-vize-muafiyeti-yururluge-girdi-1106470072.html

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti yürürlüğe girdi

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti yürürlüğe girdi

Sputnik Türkiye

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine yönelik karşılıklı vize muafiyeti anlaşması yürürlüğe girdi. 13.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-13T04:39+0300

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2026-06-13T04:39+0300

türki̇ye

türkiye

suudi arabistan

vize

vize muafiyeti

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye ve Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine yönelik karşılıklı vize muafiyeti anlaşması yürürlüğe girdi.12 maddeden oluşan düzenlemenin, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmeyi ve karşılıklı ziyaretleri kolaylaştırmayı amaçladığı belirtildi

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türki̇ye

suudi arabistan

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türkiye, suudi arabistan, vize, vize muafiyeti