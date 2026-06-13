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Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti yürürlüğe girdi
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti yürürlüğe girdi
Sputnik Türkiye
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine yönelik karşılıklı vize muafiyeti anlaşması yürürlüğe girdi. 13.06.2026, Sputnik Türkiye
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suudi arabistan
vize
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye ve Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine yönelik karşılıklı vize muafiyeti anlaşması yürürlüğe girdi.12 maddeden oluşan düzenlemenin, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmeyi ve karşılıklı ziyaretleri kolaylaştırmayı amaçladığı belirtildi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/hindistan-disislerinden-rubioya-hindistanin-guclu-protestosunu-yineledim-1106469944.html
türki̇ye
suudi arabistan
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türkiye, suudi arabistan, vize, vize muafiyeti
türkiye, suudi arabistan, vize, vize muafiyeti

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti yürürlüğe girdi

04:39 13.06.2026
© AApasaport
pasaport - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2026
© AA
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Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine yönelik karşılıklı vize muafiyeti anlaşması yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye ve Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine yönelik karşılıklı vize muafiyeti anlaşması yürürlüğe girdi.
12 maddeden oluşan düzenlemenin, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmeyi ve karşılıklı ziyaretleri kolaylaştırmayı amaçladığı belirtildi
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