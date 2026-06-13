https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/turkiye-ile-suudi-arabistan-arasinda-vize-muafiyeti-yururluge-girdi-1106470072.html
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti yürürlüğe girdi
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti yürürlüğe girdi
Sputnik Türkiye
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine yönelik karşılıklı vize muafiyeti anlaşması yürürlüğe girdi. 13.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-13T04:39+0300
2026-06-13T04:39+0300
2026-06-13T04:39+0300
türki̇ye
türkiye
suudi arabistan
vize
vize muafiyeti
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye ve Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine yönelik karşılıklı vize muafiyeti anlaşması yürürlüğe girdi.12 maddeden oluşan düzenlemenin, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmeyi ve karşılıklı ziyaretleri kolaylaştırmayı amaçladığı belirtildi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/hindistan-disislerinden-rubioya-hindistanin-guclu-protestosunu-yineledim-1106469944.html
türki̇ye
suudi arabistan
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türkiye, suudi arabistan, vize, vize muafiyeti
türkiye, suudi arabistan, vize, vize muafiyeti
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti yürürlüğe girdi
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine yönelik karşılıklı vize muafiyeti anlaşması yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye ve Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine yönelik karşılıklı vize muafiyeti anlaşması yürürlüğe girdi.
12 maddeden oluşan düzenlemenin, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmeyi ve karşılıklı ziyaretleri kolaylaştırmayı amaçladığı belirtildi