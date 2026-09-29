https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/son-dakika-haberleri-manchester-city-finansal-ihlallerin-tamamindan-suclu-bulundu-1109141359.html

Manchester City, finansal ihlallerin tamamından suçlu bulundu

Manchester City, finansal ihlallerin tamamından suçlu bulundu

Sputnik Türkiye

İngiltere Premier Lig yönetimi, Manchester City'nin 2009-10 ile 2017-18 sezonları arasında finansal kuralların ciddi ihlallerine ilişkin tüm suçlamalarda suçlu bulunduğunu açıkladı. Kulüp karara itiraz edeceğini duyurdu.

2026-09-29T19:36+0300

2026-09-29T19:36+0300

2026-09-29T19:36+0300

spor

manchester city

premier lig

mali

haberler

city

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/0d/1072374934_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_75a34f3cc60198cd5c2aca1de75ce906.jpg

İngiltere Premier Lig yönetimi, Manchester City'nin 2009-10 ile 2017-18 sezonları arasında finansal kuralların ciddi ihlallerine ilişkin tüm suçlamalarda suçlu bulunduğunu açıkladı. Kulüp karara itiraz edeceğini duyurdu.İngiltere Premier Lig'inde Manchester City'nin uzun yıllardır devam eden finansal kurallar davasında karar açıklandı. Premier Lig yönetimi, bağımsız komisyonun kulübü 2009-10 ile 2017-18 sezonları arasındaki ciddi finansal kural ihlallerinin tamamından sorumlu bulduğunu bildirdi.Premier Lig İcra Kurulu Başkanı Richard Masters, kararın kulübün yaklaşık 10 yıl boyunca lig kurallarını sistematik biçimde ihlal ettiğini ortaya koyduğunu söyledi. Ancak Manchester City'ye uygulanacak yaptırım henüz belirlenmedi.Manchester City ise karara tepki göstererek suçlamaları kabul etmedi ve temyize gideceğini açıkladı. Kulüp, bağımsız komisyonun kararında "hukuk, ilke ve olgular açısından açık maddi hatalar" bulunduğunu savundu ve kararın güvenilir olmadığını ileri sürdü.115 suçlama neydi?Premier Lig, Manchester City'yi Şubat 2023'te bağımsız bir komisyona sevk etmişti. Davadaki 115 suçlama, ağırlıklı olarak kulübün 2009-10 ile 2017-18 sezonları arasındaki mali bildirimleri ve oyuncu ile teknik direktör ödemelerine ilişkin kuralları kapsıyordu.Bağımsız komisyonun kararı, Premier Lig tarihindeki en kapsamlı disiplin süreçlerinden birinin önemli bir aşamasını oluşturuyor. Ancak kararın açıklanmasıyla süreç sona ermiş değil. Manchester City'nin itiraz hakkı bulunurken, uygulanacak yaptırım için ayrıca karar verilmesi gerekiyor.City'nin itiraz süreci başlayacakManchester City daha önce de suçlamaları reddetmiş ve hukuki süreç boyunca kendisini savunmuştu. Kulüp, son kararın ardından yaptığı açıklamada "hayal kırıklığına uğradığını ve şaşırdığını" belirterek temyiz yollarını kullanacağını duyurdu.Premier Lig yönetimi ise yaptırımın ne olacağının henüz kararlaştırılmadığını açıkladı. Bu nedenle City'nin puan durumuna, ligdeki geleceğine veya geçmişte kazandığı kupalara ilişkin herhangi bir değişiklik şu aşamada kesinleşmiş değil.Dava, İngiliz futbolunda finansal kuralların uygulanması açısından da önemli bir sınav olarak görülüyor. City'nin itirazının ardından sürecin yeni bir hukuki aşamaya taşınması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/manchester-city-hakkinda-karar-115-suclamanin-114unde-suclu-bulundu-hangi-cezalar-verilebilir-1109048028.html

mali

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

manchester city, premier lig, mali, haberler, city