https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/manchester-city-hakkinda-karar-115-suclamanin-114unde-suclu-bulundu-hangi-cezalar-verilebilir-1109048028.html
Manchester City hakkında karar: 115 suçlamanın 114'ünde suçlu bulundu, hangi cezalar verilebilir?
Manchester City hakkında karar: 115 suçlamanın 114'ünde suçlu bulundu, hangi cezalar verilebilir?
Sputnik Türkiye
Manchester City hakkında yürütülen Premier Lig mali kuralları soruşturmasında kararın verildiği bildirildi. City, kendisine yöneltilen 115 mali kural ihlalinden 114'ünde suçlu bulundu. Küme düşebilir mi?
2026-09-25T17:32+0300
2026-09-25T17:32+0300
2026-09-25T17:32+0300
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Kulübün karara itiraz etmesi bekleniyor. Manchester City ve Premier Lig yönetimi ise Reuters'ın konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermedi.Premier Lig, Manchester City'yi uzun yıllara yayılan mali düzenleme ihlalleriyle suçlamıştı.Reuters'ın aktardığı son bilgilere göre bağımsız komisyon, yöneltilen 115 suçlamadan yalnızca biri dışında tamamında City aleyhine karar verdi. Ancak bu aşamada kulübe uygulanacak yaptırımın ne olacağı henüz belli değil.Hangi cezalar gündemde?Kararın ardından şimdi gözler Manchester City'ye uygulanabilecek yaptırımlara çevrildi.İngiliz basınında, mali ihlallerin niteliğine bağlı olarak ‘para cezası, puan silme ve Premier Lig'den ihraç’ gibi seçeneklerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Ancak henüz resmi bir ceza açıklanmış değil.Bu nedenle City'nin geçmiş sezonlarda kazandığı şampiyonlukların akıbeti konusunda da şu aşamada kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Önce uygulanacak yaptırımın belirlenmesi, ardından bunun geçmiş sezonlara etkisinin değerlendirilmesi gerekiyor.Manchester City: Süreç henüz tamamlanmadıManchester City ise sürecin halen devam ettiğini savunuyor.Kulüp sözcüsü, Premier Lig soruşturmasının "önemli unsurlarının" halen tamamlanması gerektiğini ve sürecin sıkı gizlilik kurallarına tabi olduğunu belirtti. Kulüp, daha önceki tutumunun değişmediğini ve sekiz yıldır hukuki sürece uygun hareket ettiğini ifade etti.City'nin nihai karara karşı itiraz yoluna gitmesi bekleniyor.
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manchester city, premier lig, ceza, haberler, city
Manchester City hakkında karar: 115 suçlamanın 114'ünde suçlu bulundu, hangi cezalar verilebilir?
İngiliz futbolunun önde gelen kulüplerinden Manchester City hakkında yürütülen Premier Lig mali kuralları soruşturmasında kararın verildiği bildirildi. City, kendisine yöneltilen 115 mali kural ihlalinden 114'ünde suçlu bulundu.
Kulübün karara itiraz etmesi bekleniyor. Manchester City ve Premier Lig yönetimi ise Reuters'ın konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermedi.
Premier Lig, Manchester City'yi uzun yıllara yayılan mali düzenleme ihlalleriyle suçlamıştı.
Suçlamalar arasında kulübün mali durumuna ilişkin doğru bilgi vermemek, oyuncu ve teknik direktör ödemelerinin bazılarını bildirmemek, mali sürdürülebilirlik kurallarını ihlal etmek ve soruşturmayla işbirliği yapmamak gibi iddialar bulunuyor.
Reuters'ın aktardığı son bilgilere göre bağımsız komisyon, yöneltilen 115 suçlamadan yalnızca biri dışında tamamında City aleyhine karar verdi. Ancak bu aşamada kulübe uygulanacak yaptırımın ne olacağı henüz belli değil.
Kararın ardından şimdi gözler Manchester City'ye uygulanabilecek yaptırımlara çevrildi.
İngiliz basınında, mali ihlallerin niteliğine bağlı olarak ‘para cezası, puan silme ve Premier Lig'den ihraç’ gibi seçeneklerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Ancak henüz resmi bir ceza açıklanmış değil.
Bu nedenle City'nin geçmiş sezonlarda kazandığı şampiyonlukların akıbeti konusunda da şu aşamada kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Önce uygulanacak yaptırımın belirlenmesi, ardından bunun geçmiş sezonlara etkisinin değerlendirilmesi gerekiyor.
Manchester City: Süreç henüz tamamlanmadı
Manchester City ise sürecin halen devam ettiğini savunuyor.
Kulüp sözcüsü, Premier Lig soruşturmasının "önemli unsurlarının" halen tamamlanması gerektiğini ve sürecin sıkı gizlilik kurallarına tabi olduğunu belirtti. Kulüp, daha önceki tutumunun değişmediğini ve sekiz yıldır hukuki sürece uygun hareket ettiğini ifade etti.
City'nin nihai karara karşı itiraz yoluna gitmesi bekleniyor.