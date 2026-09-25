https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/manchester-city-hakkinda-karar-115-suclamanin-114unde-suclu-bulundu-hangi-cezalar-verilebilir-1109048028.html

Manchester City hakkında karar: 115 suçlamanın 114'ünde suçlu bulundu, hangi cezalar verilebilir?

Manchester City hakkında karar: 115 suçlamanın 114'ünde suçlu bulundu, hangi cezalar verilebilir?

Sputnik Türkiye

Manchester City hakkında yürütülen Premier Lig mali kuralları soruşturmasında kararın verildiği bildirildi. City, kendisine yöneltilen 115 mali kural ihlalinden 114'ünde suçlu bulundu. Küme düşebilir mi?

2026-09-25T17:32+0300

2026-09-25T17:32+0300

2026-09-25T17:32+0300

spor

manchester city

premier lig

ceza

haberler

city

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/0b/1072269457_0:23:3559:2025_1920x0_80_0_0_e1ea108f097a06a0d037fc2e5867d2b0.jpg

Kulübün karara itiraz etmesi bekleniyor. Manchester City ve Premier Lig yönetimi ise Reuters'ın konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermedi.Premier Lig, Manchester City'yi uzun yıllara yayılan mali düzenleme ihlalleriyle suçlamıştı.Reuters'ın aktardığı son bilgilere göre bağımsız komisyon, yöneltilen 115 suçlamadan yalnızca biri dışında tamamında City aleyhine karar verdi. Ancak bu aşamada kulübe uygulanacak yaptırımın ne olacağı henüz belli değil.Hangi cezalar gündemde?Kararın ardından şimdi gözler Manchester City'ye uygulanabilecek yaptırımlara çevrildi.İngiliz basınında, mali ihlallerin niteliğine bağlı olarak ‘para cezası, puan silme ve Premier Lig'den ihraç’ gibi seçeneklerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Ancak henüz resmi bir ceza açıklanmış değil.Bu nedenle City'nin geçmiş sezonlarda kazandığı şampiyonlukların akıbeti konusunda da şu aşamada kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Önce uygulanacak yaptırımın belirlenmesi, ardından bunun geçmiş sezonlara etkisinin değerlendirilmesi gerekiyor.Manchester City: Süreç henüz tamamlanmadıManchester City ise sürecin halen devam ettiğini savunuyor.Kulüp sözcüsü, Premier Lig soruşturmasının "önemli unsurlarının" halen tamamlanması gerektiğini ve sürecin sıkı gizlilik kurallarına tabi olduğunu belirtti. Kulüp, daha önceki tutumunun değişmediğini ve sekiz yıldır hukuki sürece uygun hareket ettiğini ifade etti.City'nin nihai karara karşı itiraz yoluna gitmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/milli-boksor-hatice-akbas-avrupa-sampiyonu-oldu-1109047904.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

manchester city, premier lig, ceza, haberler, city