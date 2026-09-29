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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/rusyadan-gece-operasyonu-ukraynadaki-bircok-askeri-hedef-vuruldu-1109116514.html
Rusya'dan gece operasyonu: Ukrayna'daki birçok askeri hedef vuruldu
Rusya'dan gece operasyonu: Ukrayna'daki birçok askeri hedef vuruldu
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekat kapsamında Ukrayna'daki hedefleri bir bir yok eden Rus ordusu, gece saatlerinde düzenlediği yeni bombardımanla Ukrayna ordusunu destekleyen... 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T10:12+0300
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ukrayna kri̇zi̇
rusya silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
rusya
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
kiev
özel askeri harekat
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, kara bazlı yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla grup bombardımanı düzenledi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre bombardımanda vurulan hedefler:📍Kiev:🔴Flamingo seyir füzeleri ile bunların bileşenlerinin saklandığı lokomotif deposu🔴Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda istihbarat bilgileri de dahil veri aktarımını sağlayan ana internet trafiği kontrol noktalarından biri olan 'Beemobile' veri merkezi🔴Ukrayna ordusunun çıkarları da dahil olmak üzere resmi ve ticari hizmetlerde verilerin işlenmesini sağlayan Parkovıy veri merkezi📍Kiev Bölgesi:🔴İHA'ların üretilip depolandığı Belogorodka depo terminali📍Odessa Bölgesi:🔴Ukrayna limanlarının altyapı tesislerine elektrik sağlayan Usatovo trafo merkezi🔴Velikodolinskoye yerleşim yerindeki İHA üretim tesisi🔴İzmail Limanı'nda askeri amaçlı yüklerin tahliyesini sağlayan liman altyapı tesisleri🔴Odessa Limanı'nda askeri mühimmat yüklü kuru yük gemisi🔴Odessa Limanı'na askeri yük taşıyan kuru yük gemisi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/eski-ingiliz-diplomattan-carpici-iddia-zelenskiy-catismanin-sona-ermesini-istemiyor-1109115529.html
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rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, rusya, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kiev, özel askeri harekat
rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, rusya, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kiev, özel askeri harekat

Rusya'dan gece operasyonu: Ukrayna'daki birçok askeri hedef vuruldu

10:12 29.09.2026
© SputnikRus İskender füzesi
Rus İskender füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
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Özel askeri harekat kapsamında Ukrayna'daki hedefleri bir bir yok eden Rus ordusu, gece saatlerinde düzenlediği yeni bombardımanla Ukrayna ordusunu destekleyen tesisleri imha etti.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, kara bazlı yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla grup bombardımanı düzenledi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre bombardımanda vurulan hedefler:

📍Kiev:

🔴Flamingo seyir füzeleri ile bunların bileşenlerinin saklandığı lokomotif deposu

🔴Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda istihbarat bilgileri de dahil veri aktarımını sağlayan ana internet trafiği kontrol noktalarından biri olan 'Beemobile' veri merkezi

🔴Ukrayna ordusunun çıkarları da dahil olmak üzere resmi ve ticari hizmetlerde verilerin işlenmesini sağlayan Parkovıy veri merkezi

📍Kiev Bölgesi:

🔴İHA'ların üretilip depolandığı Belogorodka depo terminali

📍Odessa Bölgesi:

🔴Ukrayna limanlarının altyapı tesislerine elektrik sağlayan Usatovo trafo merkezi

🔴Velikodolinskoye yerleşim yerindeki İHA üretim tesisi

🔴İzmail Limanı'nda askeri amaçlı yüklerin tahliyesini sağlayan liman altyapı tesisleri

🔴Odessa Limanı'nda askeri mühimmat yüklü kuru yük gemisi

🔴Odessa Limanı'na askeri yük taşıyan kuru yük gemisi
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