Rusya'dan gece operasyonu: Ukrayna'daki birçok askeri hedef vuruldu
© SputnikRus İskender füzesi
© Sputnik
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Özel askeri harekat kapsamında Ukrayna'daki hedefleri bir bir yok eden Rus ordusu, gece saatlerinde düzenlediği yeni bombardımanla Ukrayna ordusunu destekleyen tesisleri imha etti.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, kara bazlı yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla grup bombardımanı düzenledi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre bombardımanda vurulan hedefler:
📍Kiev:
🔴Flamingo seyir füzeleri ile bunların bileşenlerinin saklandığı lokomotif deposu
🔴Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda istihbarat bilgileri de dahil veri aktarımını sağlayan ana internet trafiği kontrol noktalarından biri olan 'Beemobile' veri merkezi
🔴Ukrayna ordusunun çıkarları da dahil olmak üzere resmi ve ticari hizmetlerde verilerin işlenmesini sağlayan Parkovıy veri merkezi
📍Kiev Bölgesi:
🔴İHA'ların üretilip depolandığı Belogorodka depo terminali
📍Odessa Bölgesi:
🔴Ukrayna limanlarının altyapı tesislerine elektrik sağlayan Usatovo trafo merkezi
🔴Velikodolinskoye yerleşim yerindeki İHA üretim tesisi
🔴İzmail Limanı'nda askeri amaçlı yüklerin tahliyesini sağlayan liman altyapı tesisleri
🔴Odessa Limanı'nda askeri mühimmat yüklü kuru yük gemisi
🔴Odessa Limanı'na askeri yük taşıyan kuru yük gemisi
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre bombardımanda vurulan hedefler:
📍Kiev:
🔴Flamingo seyir füzeleri ile bunların bileşenlerinin saklandığı lokomotif deposu
🔴Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda istihbarat bilgileri de dahil veri aktarımını sağlayan ana internet trafiği kontrol noktalarından biri olan 'Beemobile' veri merkezi
🔴Ukrayna ordusunun çıkarları da dahil olmak üzere resmi ve ticari hizmetlerde verilerin işlenmesini sağlayan Parkovıy veri merkezi
📍Kiev Bölgesi:
🔴İHA'ların üretilip depolandığı Belogorodka depo terminali
📍Odessa Bölgesi:
🔴Ukrayna limanlarının altyapı tesislerine elektrik sağlayan Usatovo trafo merkezi
🔴Velikodolinskoye yerleşim yerindeki İHA üretim tesisi
🔴İzmail Limanı'nda askeri amaçlı yüklerin tahliyesini sağlayan liman altyapı tesisleri
🔴Odessa Limanı'nda askeri mühimmat yüklü kuru yük gemisi
🔴Odessa Limanı'na askeri yük taşıyan kuru yük gemisi