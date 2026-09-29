https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/eski-ingiliz-diplomattan-carpici-iddia-zelenskiy-catismanin-sona-ermesini-istemiyor-1109115529.html
Eski İngiliz diplomattan çarpıcı açıklama: ‘Zelenskiy çatışmanın sona ermesini istemiyor’
Eski İngiliz diplomattan çarpıcı açıklama: ‘Zelenskiy çatışmanın sona ermesini istemiyor’
Sputnik Türkiye
İngiltere'nin eski Moskova Büyükelçisi Proud, Kiev rejimi lideri Zelenskiy'in, siyasi kariyerinin sona ereceği endişesiyle Rusya ile yaşanan çatışmanın... 29.09.2026, Sputnik Türkiye
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İngiltere'nin eski Moskova Büyükelçisi Ian Proud, katıldığı bir YouTube programında, Ukrayna-Rusya çatışması ve Ukrayna'daki siyasi duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Ukrayna'nın NATO'ya hiçbir zaman üye olamayacağını kaydeden Proud, Vladimir Zelenskiy'in bu durumu kabul etmediğini söyledi. Zelenskiy'in çatışmaların bitmesinden çekindiğini belirten Proud, "Savaşın sona ermesini istemiyor; çünkü onun açısından çatışma bittiği an siyasi kariyeri de bitecek" ifadelerini kullandı.Proud, Ukrayna'da yapılan kamuoyu araştırmalarının da Zelenskiy'in olası bir başkanlık seçimini kazanamayacağını gösterdiğini vurguladı.Zelenskiy'in görev süresi 20 Mayıs 2024 tarihinde dolmuş, ancak ülkede uygulanan sıkıyönetim ve genel seferberlik gerekçe gösterilerek devlet başkanlığı seçimleri iptal edilmişti. Zelenskiy o dönemde seçimlerin "zamansız" olduğunu savunmuştu.Ukraynalı sosyolojik araştırma grubu ‘Rating’ tarafından Ağustos ayında yayımlanan ankete göre, Zelenskiy'nin popülaritesinin Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi ve eski Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Valeriy Zalujnıy ile Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Başbaşkanlığı (GUR) Başkanı Kirill Budanov'un gerisinde kaldığı kaydedildi.
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i̇ngiltere, ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, özel askeri harekat, kirill budanov, valeriy zalujnıy, nato, avrupa
i̇ngiltere, ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, özel askeri harekat, kirill budanov, valeriy zalujnıy, nato, avrupa
Eski İngiliz diplomattan çarpıcı açıklama: ‘Zelenskiy çatışmanın sona ermesini istemiyor’
09:25 29.09.2026 (güncellendi: 09:28 29.09.2026)
İngiltere'nin eski Moskova Büyükelçisi Proud, Kiev rejimi lideri Zelenskiy'in, siyasi kariyerinin sona ereceği endişesiyle Rusya ile yaşanan çatışmanın bitmesini istemediğini belirtti.
İngiltere'nin eski Moskova Büyükelçisi Ian Proud, katıldığı bir YouTube programında, Ukrayna-Rusya çatışması ve Ukrayna'daki siyasi duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ukrayna'nın NATO'ya hiçbir zaman üye olamayacağını kaydeden Proud, Vladimir Zelenskiy'in bu durumu kabul etmediğini söyledi. Zelenskiy'in çatışmaların bitmesinden çekindiğini belirten Proud, "Savaşın sona ermesini istemiyor; çünkü onun açısından çatışma bittiği an siyasi kariyeri de bitecek" ifadelerini kullandı.
Proud, Ukrayna'da yapılan kamuoyu araştırmalarının da Zelenskiy'in olası bir başkanlık seçimini kazanamayacağını gösterdiğini vurguladı.
Zelenskiy'in görev süresi 20 Mayıs 2024 tarihinde dolmuş, ancak ülkede uygulanan sıkıyönetim ve genel seferberlik gerekçe gösterilerek devlet başkanlığı seçimleri iptal edilmişti. Zelenskiy o dönemde seçimlerin "zamansız" olduğunu savunmuştu.
Ukraynalı sosyolojik araştırma grubu ‘Rating’ tarafından Ağustos ayında yayımlanan ankete göre, Zelenskiy'nin popülaritesinin Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi ve eski Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Valeriy Zalujnıy ile Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Başbaşkanlığı (GUR) Başkanı Kirill Budanov'un gerisinde kaldığı kaydedildi.