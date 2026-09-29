https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/rusya-savunma-bakanligi-iki-yerlesim-birimi-daha-kontrol-altina-alindi-1109123130.html
Rusya Savunma Bakanlığı: İki yerleşim birimi daha kontrol altına alındı
Rusya Savunma Bakanlığı: İki yerleşim birimi daha kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden özel askeri harekata ilişkin yayımladığı günlük bildiride, Harkov ve Donetsk bölgelerinde iki yerleşim yerinin kontrol... 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T12:37+0300
2026-09-29T12:37+0300
2026-09-29T12:47+0300
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ukrayna
harkov
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatın seyrine ilişkin 29 Eylül 2026 tarihli günlük bülteni yayımladı.Bildiride, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin harekat kapsamındaki operasyonlarını sürdürdüğü belirtilerek, Harkov bölgesinde faaliyet gösteren ‘Kuzey’ Askeri Grubu birliklerinin kuşatma çemberini daralttığı ve kontrol alanını genişlettiği ifade edildi. Aktif taarruz faaliyetleri sonucunda Harkov bölgesindeki Kreydyanka yerleşim yerinin kontrol altına alındığı bildirildi.‘Merkez’ Askeri Grubu birliklerinin de yürütülen eylemler neticesinde Donetsk Halk Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan Veseloye Pole yerleşim yerinde denetimi sağladığı aktarıldı.Açıklamada, çatışmalarda Ukrayna tarafının 1410'dan fazla askeri personel ile tanlar dahil 15 zırhlı muharebe aracını kaybettiği öne sürüldü.Ayrıca operasyonel-taktik havacılık unsurları, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri tarafından 142 farklı bölgede Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesisleri, İHA üretim ve depolama tesisleri, mühimmat ve yakıt depoları ile Ukraynalı unsurların ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarının bombalandığı kaydedildi.Rus hava savunma sistemleri tarafından 6 adet güdümlü uçak bombası ile 287 adet uçak tipi İHA’nın düşürüldüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/fransada-kamu-borcu-rekor-tazeledi-36-trilyon-euroya-yaklasti-1109122190.html
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rusya, ukrayna, harkov, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, harkov, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
Rusya Savunma Bakanlığı: İki yerleşim birimi daha kontrol altına alındı
12:37 29.09.2026 (güncellendi: 12:47 29.09.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden özel askeri harekata ilişkin yayımladığı günlük bildiride, Harkov ve Donetsk bölgelerinde iki yerleşim yerinin kontrol altına alındığını ve Ukrayna ordusuna ait çok sayıda hedefin vurulduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatın seyrine ilişkin 29 Eylül 2026 tarihli günlük bülteni yayımladı.
Bildiride, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin harekat kapsamındaki operasyonlarını sürdürdüğü belirtilerek, Harkov bölgesinde faaliyet gösteren ‘Kuzey’ Askeri Grubu birliklerinin kuşatma çemberini daralttığı ve kontrol alanını genişlettiği ifade edildi. Aktif taarruz faaliyetleri sonucunda Harkov bölgesindeki Kreydyanka yerleşim yerinin kontrol altına alındığı bildirildi.
‘Merkez’ Askeri Grubu birliklerinin de yürütülen eylemler neticesinde Donetsk Halk Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan Veseloye Pole yerleşim yerinde denetimi sağladığı aktarıldı.
Açıklamada, çatışmalarda Ukrayna tarafının 1410'dan fazla askeri personel ile tanlar dahil 15 zırhlı muharebe aracını kaybettiği öne sürüldü.
Ayrıca operasyonel-taktik havacılık unsurları, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri tarafından 142 farklı bölgede Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesisleri, İHA üretim ve depolama tesisleri, mühimmat ve yakıt depoları ile Ukraynalı unsurların ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarının bombalandığı kaydedildi.
Rus hava savunma sistemleri tarafından 6 adet güdümlü uçak bombası ile 287 adet uçak tipi İHA’nın düşürüldüğü bildirildi.