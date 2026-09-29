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Fransa’da kamu borcu rekor tazeledi: 3.6 trilyon euroya yaklaştı
Fransa’da kamu borcu rekor tazeledi: 3.6 trilyon euroya yaklaştı
Sputnik Türkiye
Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü (Insee), ülkenin kamu borcunun 2026 yılının ikinci çeyreğinde yeniden tarihi yüksek seviyeye ulaşarak... 29.09.2026, Sputnik Türkiye
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Enstitü tarafından yayımlanan raporda, ikinci çeyrek sonu itibarıyla Fransa’nın kamu borcunun bir önceki çeyreğe göre 59 milyar 600 milyon euro artışla 3 trilyon 595 milyar 500 milyon euro seviyesinde gerçekleştiği belirtildi.Yılın ilk çeyreğinde 3.5 trilyon euro eşiğini ilk kez aşan kamu borcu, bu son artışla birlikte Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 119’una ulaştı. Fransa, bu oranla Yunanistan ve İtalya’nın ardından Avrupa Birliği (AB) genelinde borçluluk oranı en yüksek üçüncü ülke konumunu sürdürdü.Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure, kamu borcu faiz ödemelerinin 65 milyar euroya ulaştığına dikkati çekerek, söz konusu maliyetin ülkenin savunma harcamalarını geride bıraktığını ifade etti.Öte yandan Fransa Maliye Bakanlığı, mevcut mali tablonun ardından 2026 ve 2027 yıllarında borç stoğunda yeni rekor seviyelerin görülebileceği öngörüsünde bulundu.
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avrupa, fransa, borç, kamu borcu, avrupa birliği, i̇talya, yunanistan, gsyh

Fransa’da kamu borcu rekor tazeledi: 3.6 trilyon euroya yaklaştı

12:09 29.09.2026 (güncellendi: 12:11 29.09.2026)
© AAFransa bayrak Paris Eyfel Kulesi
Fransa bayrak Paris Eyfel Kulesi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
© AA
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Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü (Insee), ülkenin kamu borcunun 2026 yılının ikinci çeyreğinde yeniden tarihi yüksek seviyeye ulaşarak yaklaşık 3 trilyon 600 milyar euroya gerilediğini belirtildi.
Enstitü tarafından yayımlanan raporda, ikinci çeyrek sonu itibarıyla Fransa’nın kamu borcunun bir önceki çeyreğe göre 59 milyar 600 milyon euro artışla 3 trilyon 595 milyar 500 milyon euro seviyesinde gerçekleştiği belirtildi.
Yılın ilk çeyreğinde 3.5 trilyon euro eşiğini ilk kez aşan kamu borcu, bu son artışla birlikte Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 119’una ulaştı. Fransa, bu oranla Yunanistan ve İtalya’nın ardından Avrupa Birliği (AB) genelinde borçluluk oranı en yüksek üçüncü ülke konumunu sürdürdü.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure, kamu borcu faiz ödemelerinin 65 milyar euroya ulaştığına dikkati çekerek, söz konusu maliyetin ülkenin savunma harcamalarını geride bıraktığını ifade etti.
Öte yandan Fransa Maliye Bakanlığı, mevcut mali tablonun ardından 2026 ve 2027 yıllarında borç stoğunda yeni rekor seviyelerin görülebileceği öngörüsünde bulundu.
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