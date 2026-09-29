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Rusya Dışişleri: Batı, uyuşturucunun kontrolsüz yayılmasına yönelik uygulamaları Ukrayna’da test ediyor
Rusya Dışişleri: Batı, uyuşturucunun kontrolsüz yayılmasına yönelik uygulamaları Ukrayna’da test ediyor
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Dmitriy Lyubinskiy, Batılı ülkelerin uyuşturucu maddelerin toplum içinde kontrolsüz biçimde yayılmasına yönelik uygulamaları... 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T18:48+0300
2026-09-29T18:48+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
batı
ukrayna
uyuşturucu
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avrupa birliği
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“Narkotik ve Psikotrop İlaçların Kullanıldığı Sağlık Hizmetlerinin Erişilebilirliğinin ve Kalitesinin Artırılması” konulu Rusya Bilimsel ve Uygulamalı Konferansı’nda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Lyubinskiy, Batı'nın Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.George Soros’un kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfının faaliyetlerine işaret eden Lyubinskiy, vakfın Ukrayna’da siviller ve askerler arasındaki travma sonrası stres bozukluğu ile diğer psikolojik rahatsızlıkların ketamin, psilosibin, MDMA (ekstazi) ve LSD gibi tehlikeli psikotrop maddelerle deneysel olarak tedavi edilmesini teşvik ettiğini ifade etti.Lyubinskiy ayrıca, Kiev rejiminin Avrupa Birliği’nin finansman programlarına erişebilmek uğruna ülke nüfusunun en az yüzde 25’ini uyuşturucu bağımlısı haline getirmeye hazır olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/imfye-gore-ukrayna-onumuzdeki-uc-yil-icinde-54-milyar-dolarlik-finansman-acigiyla-karsi-karsiya-1109134329.html
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rusya dışişleri bakanlığı, batı, ukrayna, uyuşturucu, kiev, avrupa birliği, george soros
rusya dışişleri bakanlığı, batı, ukrayna, uyuşturucu, kiev, avrupa birliği, george soros

Rusya Dışişleri: Batı, uyuşturucunun kontrolsüz yayılmasına yönelik uygulamaları Ukrayna’da test ediyor

18:48 29.09.2026
© Rusya Dışişleri BakanlığıRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
© Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Dmitriy Lyubinskiy, Batılı ülkelerin uyuşturucu maddelerin toplum içinde kontrolsüz biçimde yayılmasına yönelik uygulamaları test etmek amacıyla Ukrayna’yı kullandığını belirtti.
“Narkotik ve Psikotrop İlaçların Kullanıldığı Sağlık Hizmetlerinin Erişilebilirliğinin ve Kalitesinin Artırılması” konulu Rusya Bilimsel ve Uygulamalı Konferansı’nda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Lyubinskiy, Batı'nın Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
George Soros’un kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfının faaliyetlerine işaret eden Lyubinskiy, vakfın Ukrayna’da siviller ve askerler arasındaki travma sonrası stres bozukluğu ile diğer psikolojik rahatsızlıkların ketamin, psilosibin, MDMA (ekstazi) ve LSD gibi tehlikeli psikotrop maddelerle deneysel olarak tedavi edilmesini teşvik ettiğini ifade etti.
Bu bağlamdaki en çarpıcı örnek, esasen bağımsız bir uyuşturucuyla mücadele politikasına sahip olmayan ve diğer birçok ülke gibi Batı tarafından, uyuşturucuların halk arasında kontrolsüz biçimde yayılmasına yönelik tartışmalı uygulamaların test edildiği bir alan olarak kullanılan Ukrayna’dır.
Lyubinskiy ayrıca, Kiev rejiminin Avrupa Birliği’nin finansman programlarına erişebilmek uğruna ülke nüfusunun en az yüzde 25’ini uyuşturucu bağımlısı haline getirmeye hazır olduğunu vurguladı.
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