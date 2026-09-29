https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/rusya-disisleri-bati-uyusturucunun-kontrolsuz-yayilmasina-yonelik-uygulamalari-ukraynada-test-1109139600.html

Rusya Dışişleri: Batı, uyuşturucunun kontrolsüz yayılmasına yönelik uygulamaları Ukrayna’da test ediyor

Rusya Dışişleri: Batı, uyuşturucunun kontrolsüz yayılmasına yönelik uygulamaları Ukrayna’da test ediyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Dmitriy Lyubinskiy, Batılı ülkelerin uyuşturucu maddelerin toplum içinde kontrolsüz biçimde yayılmasına yönelik uygulamaları... 29.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-29T18:48+0300

2026-09-29T18:48+0300

2026-09-29T18:48+0300

dünya

rusya dışişleri bakanlığı

batı

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avrupa birliği

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“Narkotik ve Psikotrop İlaçların Kullanıldığı Sağlık Hizmetlerinin Erişilebilirliğinin ve Kalitesinin Artırılması” konulu Rusya Bilimsel ve Uygulamalı Konferansı’nda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Lyubinskiy, Batı'nın Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.George Soros’un kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfının faaliyetlerine işaret eden Lyubinskiy, vakfın Ukrayna’da siviller ve askerler arasındaki travma sonrası stres bozukluğu ile diğer psikolojik rahatsızlıkların ketamin, psilosibin, MDMA (ekstazi) ve LSD gibi tehlikeli psikotrop maddelerle deneysel olarak tedavi edilmesini teşvik ettiğini ifade etti.Lyubinskiy ayrıca, Kiev rejiminin Avrupa Birliği’nin finansman programlarına erişebilmek uğruna ülke nüfusunun en az yüzde 25’ini uyuşturucu bağımlısı haline getirmeye hazır olduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/imfye-gore-ukrayna-onumuzdeki-uc-yil-icinde-54-milyar-dolarlik-finansman-acigiyla-karsi-karsiya-1109134329.html

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rusya dışişleri bakanlığı, batı, ukrayna, uyuşturucu, kiev, avrupa birliği, george soros