https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/prof-dr-senerden-65-yas-ustune-grip-asisi-uyarisi-artis-olmadan-asi-olunmali-1109127633.html

Prof. Dr. Şener'den 65 yaş üstüne grip aşısı uyarısı: 'Artış olmadan aşı olunmalı'

Prof. Dr. Şener'den 65 yaş üstüne grip aşısı uyarısı: 'Artış olmadan aşı olunmalı'

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Alper Şener, havaların soğumasıyla solunum yolu enfeksiyonlarında beklenen mevsimsel artışın yaşandığını belirterek, grip aşısının koruyuculuğunun... 29.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-29T14:43+0300

2026-09-29T14:43+0300

2026-09-29T14:43+0300

sağlik

grip aşısı

kış

sağlık bakanlığı

alper şener

haberler

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Prof. Dr. Şener, 65 yaş üstü kişiler için grip aşısı uyarılarında bulundu.Şener, mevsimsel değişimlerle birlikte üst solunum yolları enfeksiyonlarında genel anlamda bir artış olduğunu, görülen vakaların ciddi bir kesiminin "rinovirüs" denilen sadece burun akıntısı ve tıkanıklığı, hapşırıkla devam eden tablolarla belirti gösterdiğini ifade etti.Kasım ve aralık ayından itibaren influenza virüsünün etkisini göstermesini beklediklerini anlatan Şener, "Bu virüste kas ve eklem ağrısı daha ön planda karşımıza çıkıyor. Solunum yolu enfeksiyonlarında genel anlamda bir artış var. Ama mevsimsel tablonun içerisinde beklediğimiz bir şey, olağanüstü bir artış değil." dedi.Şener, üst solunum yolları enfeksiyonlarında çocukluk yaş grubunda bir artış olduğunu bu durumun henüz erişkin yaş grubuna yansımadığını aktardı.65 yaş üstü vatandaşların mutlaka grip aşısı yaptırmasını öneren Şener, şunları kaydetti:Şener, grip sezonunda doğum yapacak anne adaylarının da bu aşıyı yaptırmasının önemli olduğunu vurgulayarak, grip aşısı dışında 65 yaş üstü vatandaşların RSV aşısını da yaptırmalarının önemli olduğunu anlattı.

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grip aşısı, kış, sağlık bakanlığı, alper şener, haberler