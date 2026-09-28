https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/kozinoglu-sorusturmasinda-cezaevi-doktoru-olu-bulunmustu-esinin-ifadesi-ortaya-cikti--1109104207.html

Kozinoğlu soruşturmasında cezaevi doktoru ölü bulunmuştu: Eşinin ifadesi ortaya çıktı

Kozinoğlu soruşturmasında cezaevi doktoru ölü bulunmuştu: Eşinin ifadesi ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan dönemin cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer'in evinde ölü bulunmasıyla ilgili... 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T17:53+0300

2026-09-28T17:53+0300

2026-09-28T17:53+0300

türki̇ye

kaşif kozinoğlu

mi̇t

adli tıp kurumu

şüpheli ölüm

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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan dönemin cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer'in evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor. Olay kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçerken Tamer'in eşi ifadesinde bir süredir ülke dışında olduğunu, eve dönünce kapı açılmayınca camdan eve girdiğini ve eşini yerde hareketsiz bulduğunu söylediği ortaya çıktı.Eşi evde hareketsiz bulduHabertürk'ün haberine göre muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 12 gün önce gittiği ülkesi Moldova’dan dönen Marina Tamer, eşine ulaşamayınca pencereden içeri girdi. İçeri giren Marina Tamer, eşi Turgay Tamer’i yerde hareketsiz buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Tamer’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine cesedi bulan eşi Marina Tamer’in ifadesi alındı. Marina Tamer, ifadesinde, “12 gün önce Moldova’ya gitmiştim. Bugün eve döndüm. Kapıyı çaldım, eşim cevap vermedi. Eşim telefon kullanmadığı için kendisine ulaşamadım. Bunun üzerine pencereden içeri girdim. Eşimi yerde hareketsiz buldum. Eşimin ayaklarında kan dolaşımı ile ilgili rahatsızlığı vardı. Çok sigara içerdi. Başka bir rahatsızlığı var mı bilmiyorum” dedi.Marine Tamer ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Turgay Tamer’in kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak otopsi raporuyla belirlenecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/kasif-kozinoglu-sorusturmasi-eski-adli-tip-doktoru-evinde-olu-bulundu-1109074202.html

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kaşif kozinoğlu, mi̇t, adli tıp kurumu, şüpheli ölüm