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PFDK açıkladı: Okan Buruk'un cezası belli oldu
PFDK açıkladı: Okan Buruk'un cezası belli oldu
Sputnik Türkiye
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men cezası verildi. 29.09.2026, Sputnik Türkiye
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spor
okan buruk
türkiye futbol federasyonu (tff)
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
trabzonspor
maç
kasımpaşa
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kartla oyun dışında kalan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a, hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle 1 maç men cezası uyguladı.Buruk, cezası nedeniyle Galatasaray'ın Kasımpaşa'yla oynayacağı maçta takımını kulübede yönetemeyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/tff-duyurdu-serdal-adali-ertugrul-dogan-ve-okan-buruk-pfdkye-sevk-edildi-1109051799.html
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okan buruk, türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), trabzonspor, maç, kasımpaşa
okan buruk, türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), trabzonspor, maç, kasımpaşa

PFDK açıkladı: Okan Buruk'un cezası belli oldu

21:03 29.09.2026
© Hakan Burak AltunözOkan Buruk
Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
© Hakan Burak Altunöz
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men cezası verildi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kartla oyun dışında kalan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a, hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle 1 maç men cezası uyguladı.
Buruk, cezası nedeniyle Galatasaray'ın Kasımpaşa'yla oynayacağı maçta takımını kulübede yönetemeyecek.
Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
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TFF duyurdu: Serdal Adalı, Ertuğrul Doğan ve Okan Buruk PFDK'ye sevk edildi
25 Eylül, 20:18
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