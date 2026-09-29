https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/okul-saldirilarina-iliskin-provakatif-paylasim-yapan-304-kisi-tutuklandi-1109134010.html
Okul saldırılarına ilişkin provokatif paylaşım yapan 304 kişi tutuklandı
Okul saldırılarına ilişkin provokatif paylaşım yapan 304 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Türkiye'de okul saldırılarının ardından internet üzerinden provakatif paylaşım yaptığı tespit edilen 304 kişi tutuklandı. 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T16:29+0300
2026-09-29T16:29+0300
2026-09-29T16:30+0300
türki̇ye
kahramanmaraş
emniyet genel müdürlüğü siber suçlarla mücadele daire başkanlığı
okul saldırısı
provakatif paylaşımlar
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Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları ile Manisa'daki olayın ardından internet ortamında provokatif paylaşım yaptığı tespit edilen 304 kişi tutuklandı.3 binden fazla kişi gözaltına alındıBakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları ile Manisa'da okul çevresinde meydana gelen olayın ardından internet ortamındaki provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı.Ekipler, meydana gelen hadiselerin ardından internet ortamında siber açık kaynak izleme ve kontrol faaliyetleri yürüttü. Provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen ve düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan 3 bin 810 kişiden 304'ü çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.12 bin 141 adrese erişim engeli getirildiÇocukları şiddete sevk eden dijital oyunlar ve "C31K" isimli oluşuma ait Telegram kanallarının da aralarında bulunduğu 12 bin 141 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi kararı uygulandı.İnternet üzerinden toplanma, basın açıklaması ve yürüyüş çağrılarına ilişkin de 33 paylaşım tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması sağlandı.
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kahramanmaraş, emniyet genel müdürlüğü siber suçlarla mücadele daire başkanlığı, okul saldırısı, provakatif paylaşımlar
kahramanmaraş, emniyet genel müdürlüğü siber suçlarla mücadele daire başkanlığı, okul saldırısı, provakatif paylaşımlar
Okul saldırılarına ilişkin provokatif paylaşım yapan 304 kişi tutuklandı
16:29 29.09.2026 (güncellendi: 16:30 29.09.2026)
Türkiye'de okul saldırılarının ardından internet üzerinden provakatif paylaşım yaptığı tespit edilen 304 kişi tutuklandı.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları ile Manisa'daki olayın ardından internet ortamında provokatif paylaşım yaptığı tespit edilen 304 kişi tutuklandı.
3 binden fazla kişi gözaltına alındı
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları ile Manisa'da okul çevresinde meydana gelen olayın ardından internet ortamındaki provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı.
Ekipler, meydana gelen hadiselerin ardından internet ortamında siber açık kaynak izleme ve kontrol faaliyetleri yürüttü. Provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen ve düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan 3 bin 810 kişiden 304'ü çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.
12 bin 141 adrese erişim engeli getirildi
Çocukları şiddete sevk eden dijital oyunlar ve "C31K" isimli oluşuma ait Telegram kanallarının da aralarında bulunduğu 12 bin 141 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi kararı uygulandı.
İnternet üzerinden toplanma, basın açıklaması ve yürüyüş çağrılarına ilişkin de 33 paylaşım tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması sağlandı.