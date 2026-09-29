https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/okul-saldirilarina-iliskin-provakatif-paylasim-yapan-304-kisi-tutuklandi-1109134010.html

Okul saldırılarına ilişkin provokatif paylaşım yapan 304 kişi tutuklandı

Okul saldırılarına ilişkin provokatif paylaşım yapan 304 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Türkiye'de okul saldırılarının ardından internet üzerinden provakatif paylaşım yaptığı tespit edilen 304 kişi tutuklandı. 29.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-29T16:29+0300

2026-09-29T16:29+0300

2026-09-29T16:30+0300

türki̇ye

kahramanmaraş

emniyet genel müdürlüğü siber suçlarla mücadele daire başkanlığı

okul saldırısı

provakatif paylaşımlar

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Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları ile Manisa'daki olayın ardından internet ortamında provokatif paylaşım yaptığı tespit edilen 304 kişi tutuklandı.3 binden fazla kişi gözaltına alındıBakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları ile Manisa'da okul çevresinde meydana gelen olayın ardından internet ortamındaki provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı.Ekipler, meydana gelen hadiselerin ardından internet ortamında siber açık kaynak izleme ve kontrol faaliyetleri yürüttü. Provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen ve düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan 3 bin 810 kişiden 304'ü çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.12 bin 141 adrese erişim engeli getirildiÇocukları şiddete sevk eden dijital oyunlar ve "C31K" isimli oluşuma ait Telegram kanallarının da aralarında bulunduğu 12 bin 141 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi kararı uygulandı.İnternet üzerinden toplanma, basın açıklaması ve yürüyüş çağrılarına ilişkin de 33 paylaşım tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması sağlandı.

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türki̇ye

kahramanmaraş

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Sputnik Türkiye

kahramanmaraş, emniyet genel müdürlüğü siber suçlarla mücadele daire başkanlığı, okul saldırısı, provakatif paylaşımlar