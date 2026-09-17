https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/anne-ve-cocugun-uygunsuz-goruntuleri-gundem-olmustu-videoya-erisim-engellendi-1108838603.html

Anne ve çocuğun uygunsuz görüntüleri gündem olmuştu: Videoya erişim engellendi

Anne ve çocuğun uygunsuz görüntüleri gündem olmuştu: Videoya erişim engellendi

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada çocuğunun önünde uygunsuz hareketlerde bulunan annenin videosuna erişim engeli getirildi. Karar, videoyu paylaşan sosyal medya hesaplarındaki... 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T17:30+0300

2026-09-17T17:30+0300

2026-09-17T17:30+0300

türki̇ye

ankara

türkiye

aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

müstehcen video

yasak

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başvurusu üzerine, bir annenin çocuğunun önünde uygunsuz hareketlerde bulunduğu görüntülerin yer aldığı videoya erişim engeli getirilmesine karar verildi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararının, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunmasını ihlal eden ifade ve görüntülerin kullanılması gerekçesiyle alındığı bildirildi.Kararın uygulanması için gerekli bildirimlerin Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığına gönderildiği belirtildi.Teknik işlemlerin tamamlanmasının ardından erişim engeli kararının ilgili sosyal medya platformunca uygulanmasının beklendiği kaydedildi.Öte yandan, videoyu paylaşan sosyal medya hesaplarındaki görüntüler için de erişim engeli kararı verildi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının süreci takip ettiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/184-sosyal-medya-hesabina-erisim-engeli-getirildi-1108561601.html

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ankara, türkiye, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, müstehcen video, yasak