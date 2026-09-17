https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/anne-ve-cocugun-uygunsuz-goruntuleri-gundem-olmustu-videoya-erisim-engellendi-1108838603.html
Anne ve çocuğun uygunsuz görüntüleri gündem olmuştu: Videoya erişim engellendi
Anne ve çocuğun uygunsuz görüntüleri gündem olmuştu: Videoya erişim engellendi
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada çocuğunun önünde uygunsuz hareketlerde bulunan annenin videosuna erişim engeli getirildi. Karar, videoyu paylaşan sosyal medya hesaplarındaki... 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T17:30+0300
2026-09-17T17:30+0300
2026-09-17T17:30+0300
türki̇ye
ankara
türkiye
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
müstehcen video
yasak
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başvurusu üzerine, bir annenin çocuğunun önünde uygunsuz hareketlerde bulunduğu görüntülerin yer aldığı videoya erişim engeli getirilmesine karar verildi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararının, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunmasını ihlal eden ifade ve görüntülerin kullanılması gerekçesiyle alındığı bildirildi.Kararın uygulanması için gerekli bildirimlerin Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığına gönderildiği belirtildi.Teknik işlemlerin tamamlanmasının ardından erişim engeli kararının ilgili sosyal medya platformunca uygulanmasının beklendiği kaydedildi.Öte yandan, videoyu paylaşan sosyal medya hesaplarındaki görüntüler için de erişim engeli kararı verildi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının süreci takip ettiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/184-sosyal-medya-hesabina-erisim-engeli-getirildi-1108561601.html
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ankara, türkiye, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, müstehcen video, yasak
ankara, türkiye, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, müstehcen video, yasak
Anne ve çocuğun uygunsuz görüntüleri gündem olmuştu: Videoya erişim engellendi
Sosyal medyada çocuğunun önünde uygunsuz hareketlerde bulunan annenin videosuna erişim engeli getirildi. Karar, videoyu paylaşan sosyal medya hesaplarındaki görüntüleri de kapsıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başvurusu üzerine, bir annenin çocuğunun önünde uygunsuz hareketlerde bulunduğu görüntülerin yer aldığı videoya erişim engeli getirilmesine karar verildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararının, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunmasını ihlal eden ifade ve görüntülerin kullanılması gerekçesiyle alındığı bildirildi.
Kararın uygulanması için gerekli bildirimlerin Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığına gönderildiği belirtildi.
Teknik işlemlerin tamamlanmasının ardından erişim engeli kararının ilgili sosyal medya platformunca uygulanmasının beklendiği kaydedildi.
Öte yandan, videoyu paylaşan sosyal medya hesaplarındaki görüntüler için de erişim engeli kararı verildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının süreci takip ettiği bildirildi.