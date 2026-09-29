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Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme: 36 kişi tutuklandı
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme: 36 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı tutuklandı, 2... 29.09.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
muhsin yazıcıoğlu
helikopter
helikopter kazası
kaza
kaza sebebi
kaza tespit tutanağı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki kişilerin bulunduğu helikopterin düşmesine ilişkin soruşturma kapsamında, FETÖ faaliyetleri çerçevesinde 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 'maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek' amacıyla çeşitli suçlara iştirak ettikleri belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.Ankara merkezli 16 ilde 45 adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirilirken, gözaltı kararı verilen 10 şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edildi. Diğer şüphelilerden 33'ü 25 Eylül'de, 5'i ise daha sonra olmak üzere toplam 38 kişi gözaltına alındı.Başsavcılık, 38 şüphelinin 36'sının tutuklama, 2'sinin ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini, tamamı hakkında tutuklama ve adli kontrol tedbiri kararı verildiğini bildirdi.Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/muhsin-yazicioglu-sorusturmasinda-ikinci-dalga-operasyon-yeni-gozaltilar-var-1109029734.html
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muhsin yazıcıoğlu, helikopter, helikopter kazası, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı
muhsin yazıcıoğlu, helikopter, helikopter kazası, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme: 36 kişi tutuklandı

00:31 29.09.2026 (güncellendi: 00:58 29.09.2026)
© AA / ArşivMuhsin Yazıcıoğlu
Muhsin Yazıcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
© AA / Arşiv
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı tutuklandı, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki kişilerin bulunduğu helikopterin düşmesine ilişkin soruşturma kapsamında, FETÖ faaliyetleri çerçevesinde 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 'maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek' amacıyla çeşitli suçlara iştirak ettikleri belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Ankara merkezli 16 ilde 45 adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirilirken, gözaltı kararı verilen 10 şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edildi. Diğer şüphelilerden 33'ü 25 Eylül'de, 5'i ise daha sonra olmak üzere toplam 38 kişi gözaltına alındı.
Başsavcılık, 38 şüphelinin 36'sının tutuklama, 2'sinin ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini, tamamı hakkında tutuklama ve adli kontrol tedbiri kararı verildiğini bildirdi.
Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.
Muhsin Yazıcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
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Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon: Dönemin kaymakamı ve savcılar hakkında gözaltı kararı verildi
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