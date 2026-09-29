https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/muhsin-yazicioglu-sorusturmasinda-yeni-gelisme-36-kisi-tutuklandi-1109111378.html

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme: 36 kişi tutuklandı

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme: 36 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı tutuklandı, 2... 29.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-29T00:31+0300

2026-09-29T00:31+0300

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muhsin yazıcıoğlu

helikopter

helikopter kazası

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kaza sebebi

kaza tespit tutanağı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki kişilerin bulunduğu helikopterin düşmesine ilişkin soruşturma kapsamında, FETÖ faaliyetleri çerçevesinde 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 'maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek' amacıyla çeşitli suçlara iştirak ettikleri belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.Ankara merkezli 16 ilde 45 adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirilirken, gözaltı kararı verilen 10 şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edildi. Diğer şüphelilerden 33'ü 25 Eylül'de, 5'i ise daha sonra olmak üzere toplam 38 kişi gözaltına alındı.Başsavcılık, 38 şüphelinin 36'sının tutuklama, 2'sinin ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini, tamamı hakkında tutuklama ve adli kontrol tedbiri kararı verildiğini bildirdi.Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/muhsin-yazicioglu-sorusturmasinda-ikinci-dalga-operasyon-yeni-gozaltilar-var-1109029734.html

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muhsin yazıcıoğlu, helikopter, helikopter kazası, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı