https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/muhsin-yazicioglu-sorusturmasinda-ikinci-dalga-operasyon-yeni-gozaltilar-var-1109029734.html

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon: Yeni gözaltılar var

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon: Yeni gözaltılar var

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili ikinci dalga operasyonun gerçekleştiğini ve 47 şüpheli... 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T10:41+0300

2026-09-25T10:41+0300

2026-09-25T10:45+0300

türki̇ye

muhsin yazıcıoğlu

akın gürlek

fetö

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/10/1043231351_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_dee4aa0b336c137d2e5c16b6ab15ce92.jpg

Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili soruşturmada ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 33 kişi gözaltına alındı. Gelişmeleri sosyal medyasından duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında hakikatin izini sürmeye devam ediyoruz" dedi. Bakan Gürlek, "FETÖ/PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır" ifadelerini kullandı. 47 kişi hakkında işlem başlatıldı, 33 kişi gözaltına alındıBakan Gürlek açıklamasında şunları dile getirdi: Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki arkadaşlarının hayatını kaybettiği helikopterin düşmesi olayının tüm yönleriyle aydınlatılması için yürütülen soruşturmayı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımızın desteğiyle Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzle birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında bu sabah ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmiştir.Adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir FETÖ/PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Ankara merkezli 16 ilde 45 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş ve şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir. Soruşturma kapsamında; arama-kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, gerçeğe aykırı bilgi notları hazırlanması, tanık ve gizli tanıkların manipüle edilmesi ile maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını engellemeye yönelik eylemler tüm yönleriyle araştırılmaktadır. Bu tarihi soruşturmayı titizlikle yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza, soruşturmayı destekleyen Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımıza, sahada operasyonu başarıyla yürüten Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Aradan geçen süre ne olursa olsun, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için soruşturmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir!"

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/fon-sorusturmasinda-kritik-karar-merkez-bankasinin-eski-iki-numarasi-erkan-kilimci-tutuklandi-1109026948.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

muhsin yazıcıoğlu, akın gürlek, fetö