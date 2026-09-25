https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/muhsin-yazicioglu-sorusturmasinda-ikinci-dalga-operasyon-yeni-gozaltilar-var-1109029734.html
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon: Yeni gözaltılar var
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon: Yeni gözaltılar var
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili ikinci dalga operasyonun gerçekleştiğini ve 47 şüpheli... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T10:41+0300
2026-09-25T10:41+0300
2026-09-25T10:45+0300
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akın gürlek
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Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili soruşturmada ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 33 kişi gözaltına alındı. Gelişmeleri sosyal medyasından duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında hakikatin izini sürmeye devam ediyoruz" dedi. Bakan Gürlek, "FETÖ/PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır" ifadelerini kullandı. 47 kişi hakkında işlem başlatıldı, 33 kişi gözaltına alındıBakan Gürlek açıklamasında şunları dile getirdi: Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki arkadaşlarının hayatını kaybettiği helikopterin düşmesi olayının tüm yönleriyle aydınlatılması için yürütülen soruşturmayı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımızın desteğiyle Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzle birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında bu sabah ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmiştir.Adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir FETÖ/PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Ankara merkezli 16 ilde 45 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş ve şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir. Soruşturma kapsamında; arama-kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, gerçeğe aykırı bilgi notları hazırlanması, tanık ve gizli tanıkların manipüle edilmesi ile maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını engellemeye yönelik eylemler tüm yönleriyle araştırılmaktadır. Bu tarihi soruşturmayı titizlikle yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza, soruşturmayı destekleyen Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımıza, sahada operasyonu başarıyla yürüten Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Aradan geçen süre ne olursa olsun, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için soruşturmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir!"
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/fon-sorusturmasinda-kritik-karar-merkez-bankasinin-eski-iki-numarasi-erkan-kilimci-tutuklandi-1109026948.html
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muhsin yazıcıoğlu, akın gürlek, fetö
muhsin yazıcıoğlu, akın gürlek, fetö
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon: Yeni gözaltılar var
10:41 25.09.2026 (güncellendi: 10:45 25.09.2026)
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili ikinci dalga operasyonun gerçekleştiğini ve 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.
Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili soruşturmada ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 33 kişi gözaltına alındı. Gelişmeleri sosyal medyasından duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında hakikatin izini sürmeye devam ediyoruz" dedi. Bakan Gürlek, "FETÖ/PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.
47 kişi hakkında işlem başlatıldı, 33 kişi gözaltına alındı
Bakan Gürlek açıklamasında şunları dile getirdi:
Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki arkadaşlarının hayatını kaybettiği helikopterin düşmesi olayının tüm yönleriyle aydınlatılması için yürütülen soruşturmayı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımızın desteğiyle Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzle birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında bu sabah ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmiştir.
Adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir
FETÖ/PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Ankara merkezli 16 ilde 45 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş ve şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir. Soruşturma kapsamında; arama-kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, gerçeğe aykırı bilgi notları hazırlanması, tanık ve gizli tanıkların manipüle edilmesi ile maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını engellemeye yönelik eylemler tüm yönleriyle araştırılmaktadır. Bu tarihi soruşturmayı titizlikle yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza, soruşturmayı destekleyen Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımıza, sahada operasyonu başarıyla yürüten Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Aradan geçen süre ne olursa olsun, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için soruşturmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir!"