https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/montelladan-istifa-gundemimiz-yok-aciklamasi-1109111861.html

Montella'dan 'istifa gündemimiz yok' açıklaması

Montella'dan 'istifa gündemimiz yok' açıklaması

Sputnik Türkiye

İtalya maçının ardından basın toplantısında konuşan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella istifaya yönelik bir gündemleri olmadığını söyledi. 29.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-29T01:46+0300

2026-09-29T01:46+0300

2026-09-29T01:46+0300

spor

vincenzo montella

istifa

a milli futbol takımı

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya maçının ardından basın toplantısı düzenledi.Medyada kolay bir maç havası verildiğini söyleyen Montella "İki takımın piyasa değerlerine baktığınızda İtalya 840 milyon euro, bizimki ise 417 milyon euro. Medyada ise sanki bizi kolay bir maç bekliyor gibi bir hava vardı" şeklinde konuştu. 'Elimde olsa heykellerini dikerim'A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü, Türkiye'de 2019'dan beri kendi kulübünde sürekli oynayan ve gol atan Türk forvet olmadığını ifade etti. Vincenzo Montella, "Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu uzun süredir milli takımda kendi pozisyonları dışında oynuyorlar. Bu iki futbolcuya desteğimi hiç esirgemem ve elimde olsa heykellerini dikerim" dedi.İtalya maçında istifa sloganları atılan Montella "Yaptığım çalışmalara inanıyorum. Önemli fırsatlarım varken bile gitmedim. (İstifa) Böyle bir durum olursa önce futbolcularımla konuşurum ama öyle bir gündemimiz yok" şeklinde konuştu.Vincenzo Montella, Altay Bayındır'ın ıslıklanması beni derinden üzdüğünü aktardı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/turkiye-italyaya-4-1-yenildi-1109110644.html

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Sputnik Türkiye

vincenzo montella, istifa, a milli futbol takımı