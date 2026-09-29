https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/montelladan-istifa-gundemimiz-yok-aciklamasi-1109111861.html
Montella'dan 'istifa gündemimiz yok' açıklaması
Montella'dan 'istifa gündemimiz yok' açıklaması
Sputnik Türkiye
İtalya maçının ardından basın toplantısında konuşan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella istifaya yönelik bir gündemleri olmadığını söyledi. 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T01:46+0300
2026-09-29T01:46+0300
2026-09-29T01:46+0300
spor
vincenzo montella
istifa
a milli futbol takımı
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya maçının ardından basın toplantısı düzenledi.Medyada kolay bir maç havası verildiğini söyleyen Montella "İki takımın piyasa değerlerine baktığınızda İtalya 840 milyon euro, bizimki ise 417 milyon euro. Medyada ise sanki bizi kolay bir maç bekliyor gibi bir hava vardı" şeklinde konuştu. 'Elimde olsa heykellerini dikerim'A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü, Türkiye'de 2019'dan beri kendi kulübünde sürekli oynayan ve gol atan Türk forvet olmadığını ifade etti. Vincenzo Montella, "Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu uzun süredir milli takımda kendi pozisyonları dışında oynuyorlar. Bu iki futbolcuya desteğimi hiç esirgemem ve elimde olsa heykellerini dikerim" dedi.İtalya maçında istifa sloganları atılan Montella "Yaptığım çalışmalara inanıyorum. Önemli fırsatlarım varken bile gitmedim. (İstifa) Böyle bir durum olursa önce futbolcularımla konuşurum ama öyle bir gündemimiz yok" şeklinde konuştu.Vincenzo Montella, Altay Bayındır'ın ıslıklanması beni derinden üzdüğünü aktardı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/turkiye-italyaya-4-1-yenildi-1109110644.html
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vincenzo montella, istifa, a milli futbol takımı
vincenzo montella, istifa, a milli futbol takımı
Montella'dan 'istifa gündemimiz yok' açıklaması
İtalya maçının ardından basın toplantısında konuşan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella istifaya yönelik bir gündemleri olmadığını söyledi.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya maçının ardından basın toplantısı düzenledi.
Medyada kolay bir maç havası verildiğini söyleyen Montella "İki takımın piyasa değerlerine baktığınızda İtalya 840 milyon euro, bizimki ise 417 milyon euro. Medyada ise sanki bizi kolay bir maç bekliyor gibi bir hava vardı" şeklinde konuştu.
'Elimde olsa heykellerini dikerim'
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü, Türkiye'de 2019'dan beri kendi kulübünde sürekli oynayan ve gol atan Türk forvet olmadığını ifade etti. Vincenzo Montella, "Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu uzun süredir milli takımda kendi pozisyonları dışında oynuyorlar. Bu iki futbolcuya desteğimi hiç esirgemem ve elimde olsa heykellerini dikerim" dedi.
İtalya maçında istifa sloganları atılan Montella "Yaptığım çalışmalara inanıyorum. Önemli fırsatlarım varken bile gitmedim. (İstifa) Böyle bir durum olursa önce futbolcularımla konuşurum ama öyle bir gündemimiz yok" şeklinde konuştu.
Vincenzo Montella, Altay Bayındır'ın ıslıklanması beni derinden üzdüğünü aktardı:
Bizi ıslıklamaları olabilir, buna bir şey diyemem ama ilk golden sonra Altay Bayındır'ın ıslıklanması beni derinden üzdü. Futbol hatalar oyunu ve herkes hata yapabilir.