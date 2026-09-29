Kremlin: Ulusal çıkarlarımızı yüzde 100 güvence altına almak için özel askeri harekat devam edecek
© Sputnik / Natalia SeliverstovaKremlin de Moscú
© Sputnik / Natalia Seliverstova
Abone ol
Moskova'nın Rusya ile diyalog konusunda sağduyulu sesler duymadığını belirten Peskov, bu durumun ülkenin çıkarlarını güvence altına almak için özel askeri harekatın sürdürülmesini zorunlu kıldığını vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ulusal çıkarlarını yüzde 100 güvence altına almak için özel askeri harekata devam edeceğini belirtti.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Peskov, "Henüz mevcut durumda herhangi bir tersine dönme emaresi görmüyoruz, diyalog ve durumu düzeltme lehine hiçbir sağduyulu ses duymuyoruz. Bu da ulusal çıkarlarımızı yüzde 100 güvence altına alabilmemiz için özel askeri harekatımızı kararlılıkla sürdürmemizi zorunlu kılıyor" dedi.
🗣Peskov'un öne çıkan açıklamaları:
🔴Yabancı şirketlerin varlıklarına geçici kayyum atama kararları, mülkiyet değişikliğini amaçlamıyor
🔴Bu kararlar, ilgili ülkelerin Rusya'ya karşı çatışmalara müdahil olma durumları göz önünde bulundurularak alınıyor
🔴Rusya'nın Estonya'daki fabrika yangınından sorumlu tutulmasına yönelik suçlamalar asılsız, ciddiye alınamayacak türden
🔴İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan çekilme planlarına ilişkin Tahran'dan gelen açıklamaları duyduk
🔴Bu konuyla ilgili ek açıklamalara ihtiyaç var
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Peskov, "Henüz mevcut durumda herhangi bir tersine dönme emaresi görmüyoruz, diyalog ve durumu düzeltme lehine hiçbir sağduyulu ses duymuyoruz. Bu da ulusal çıkarlarımızı yüzde 100 güvence altına alabilmemiz için özel askeri harekatımızı kararlılıkla sürdürmemizi zorunlu kılıyor" dedi.
🗣Peskov'un öne çıkan açıklamaları:
🔴Yabancı şirketlerin varlıklarına geçici kayyum atama kararları, mülkiyet değişikliğini amaçlamıyor
🔴Bu kararlar, ilgili ülkelerin Rusya'ya karşı çatışmalara müdahil olma durumları göz önünde bulundurularak alınıyor
🔴Rusya'nın Estonya'daki fabrika yangınından sorumlu tutulmasına yönelik suçlamalar asılsız, ciddiye alınamayacak türden
🔴İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan çekilme planlarına ilişkin Tahran'dan gelen açıklamaları duyduk
🔴Bu konuyla ilgili ek açıklamalara ihtiyaç var