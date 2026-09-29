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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/kremlin-ulusal-cikarlarimizi-yuzde-100-guvence-altina-almak-icin-ozel-askeri-harekat-devam-edecek-1109123261.html
Kremlin: Ulusal çıkarlarımızı yüzde 100 güvence altına almak için özel askeri harekat devam edecek
Kremlin: Ulusal çıkarlarımızı yüzde 100 güvence altına almak için özel askeri harekat devam edecek
Sputnik Türkiye
Moskova'nın Rusya ile diyalog konusunda sağduyulu sesler duymadığını belirten Peskov, bu durumun ülkenin çıkarlarını güvence altına almak için özel askeri... 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T12:58+0300
2026-09-29T12:58+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
i̇ran
kremlin
ukrayna
dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ulusal çıkarlarını yüzde 100 güvence altına almak için özel askeri harekata devam edeceğini belirtti.Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Peskov, "Henüz mevcut durumda herhangi bir tersine dönme emaresi görmüyoruz, diyalog ve durumu düzeltme lehine hiçbir sağduyulu ses duymuyoruz. Bu da ulusal çıkarlarımızı yüzde 100 güvence altına alabilmemiz için özel askeri harekatımızı kararlılıkla sürdürmemizi zorunlu kılıyor" dedi.🗣Peskov'un öne çıkan açıklamaları:🔴Yabancı şirketlerin varlıklarına geçici kayyum atama kararları, mülkiyet değişikliğini amaçlamıyor🔴Bu kararlar, ilgili ülkelerin Rusya'ya karşı çatışmalara müdahil olma durumları göz önünde bulundurularak alınıyor🔴Rusya'nın Estonya'daki fabrika yangınından sorumlu tutulmasına yönelik suçlamalar asılsız, ciddiye alınamayacak türden🔴İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan çekilme planlarına ilişkin Tahran'dan gelen açıklamaları duyduk🔴Bu konuyla ilgili ek açıklamalara ihtiyaç var
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/rusyadan-gece-operasyonu-ukraynadaki-bircok-askeri-hedef-vuruldu-1109116514.html
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rusya, i̇ran, kremlin, ukrayna, dmitriy peskov
rusya, i̇ran, kremlin, ukrayna, dmitriy peskov

Kremlin: Ulusal çıkarlarımızı yüzde 100 güvence altına almak için özel askeri harekat devam edecek

12:58 29.09.2026
© Sputnik / Natalia SeliverstovaKremlin de Moscú
Kremlin de Moscú - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
© Sputnik / Natalia Seliverstova
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Moskova'nın Rusya ile diyalog konusunda sağduyulu sesler duymadığını belirten Peskov, bu durumun ülkenin çıkarlarını güvence altına almak için özel askeri harekatın sürdürülmesini zorunlu kıldığını vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ulusal çıkarlarını yüzde 100 güvence altına almak için özel askeri harekata devam edeceğini belirtti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Peskov, "Henüz mevcut durumda herhangi bir tersine dönme emaresi görmüyoruz, diyalog ve durumu düzeltme lehine hiçbir sağduyulu ses duymuyoruz. Bu da ulusal çıkarlarımızı yüzde 100 güvence altına alabilmemiz için özel askeri harekatımızı kararlılıkla sürdürmemizi zorunlu kılıyor" dedi.

🗣Peskov'un öne çıkan açıklamaları:

🔴Yabancı şirketlerin varlıklarına geçici kayyum atama kararları, mülkiyet değişikliğini amaçlamıyor

🔴Bu kararlar, ilgili ülkelerin Rusya'ya karşı çatışmalara müdahil olma durumları göz önünde bulundurularak alınıyor

🔴Rusya'nın Estonya'daki fabrika yangınından sorumlu tutulmasına yönelik suçlamalar asılsız, ciddiye alınamayacak türden

🔴İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan çekilme planlarına ilişkin Tahran'dan gelen açıklamaları duyduk

🔴Bu konuyla ilgili ek açıklamalara ihtiyaç var
Rus İskender füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya'dan gece operasyonu: Ukrayna'daki birçok askeri hedef vuruldu
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