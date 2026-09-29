https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/kirimda-ukrayna-askeri-istihbarati-adina-casusluk-yapan-uc-kisi-mahkum-edildi-1109125731.html

Kırım'da Ukrayna askeri istihbaratı adına casusluk yapan üç kişi mahkum edildi

Kırım'da Ukrayna askeri istihbaratı adına casusluk yapan üç kişi mahkum edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Karadeniz Filosu'nun konuşlandığı bölgelerde radyo dinleme cihazı kuran ajanların hapis cezasına çarptırıldığını... 29.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-29T13:23+0300

2026-09-29T13:23+0300

2026-09-29T13:25+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

kırım

ukrayna

sevastopol

karadeniz filosu

ukrayna savunma bakanlığı askeri i̇stihbarat dairesi (gur)

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FSB’den yapılan açıklmaya göre, Kırım doğumlu üç kişi, Ukrayna askeri istihbaratı tarafından ajanlığa yönlendirilerek Rus Karadeniz Filosu gemilerinin konuşlandığı bölgelerde radyo dalgalarını uzaktan izlemeye yarayan cihazlar kurdukları gerekçesiyle vatana ihanetten mahkum edildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:FSB'nin verdiği bilgiye göre, Sivastopol ve Novorossiysk'te "Karadeniz Filosu gemilerinin konuşlandığı bölgelerde internet üzerinden radyo dalgalarının uzaktan izlenmesini sağlayan teknik ekipman" kuruldu. Bu ekipmanın, düşmana Rus savaş gemi gruplarının bileşimi, savaş hazırlık düzeyi ve komuta planları hakkında kesin veriler elde etme, ayrıca füze ve İHA saldırılarını gerçek zamanlı olarak yönlendirme imkanı sağladığı belirtildi.Yapılan tespitlere göre, 1991 doğumlu Kırım Cumhuriyeti kökenli bir kişi, Polonya'ya yaptığı bir ziyaret sırasında GUR görevlisi tarafından ajanlığa yönlendirildi. Bu kişi, yöneticisinin talimatıyla yarımadada yaşayan 1991 ve 1968 doğumlu iki erkeği de bu faaliyete dahil etti. Söz konusu yasa dışı faaliyet, FSB görevlileri tarafından zamanında tespit edilip engellendi.FSB Soruşturma Dairesi, sanıkların her biri hakkında Rusya Ceza Kanunu'nun 35. ve 275. maddeleri (önceden anlaşarak grup halinde vatana ihanet) uyarınca ceza davası açtı.Açıklamada, "Rusya FSB'si, düşmana yardım etmeyi kabul eden herkesin tespit edileceğini, cezai sorumluluk kapsamına alınacağını ve hak ettiği cezayı çekeceğini bir kez daha hatırlatır" ifadesi kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/rusya-savunma-bakanligi-iki-yerlesim-birimi-daha-kontrol-altina-alindi-1109123130.html

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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), kırım, ukrayna, sevastopol, karadeniz filosu, ukrayna savunma bakanlığı askeri i̇stihbarat dairesi (gur)