https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/kirimda-ukrayna-askeri-istihbarati-adina-casusluk-yapan-uc-kisi-mahkum-edildi-1109125731.html
Kırım'da Ukrayna askeri istihbaratı adına casusluk yapan üç kişi mahkum edildi
Kırım'da Ukrayna askeri istihbaratı adına casusluk yapan üç kişi mahkum edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Karadeniz Filosu'nun konuşlandığı bölgelerde radyo dinleme cihazı kuran ajanların hapis cezasına çarptırıldığını... 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T13:23+0300
2026-09-29T13:23+0300
2026-09-29T13:25+0300
ukrayna kri̇zi̇
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rusya federal güvenlik servisi (fsb)
kırım
ukrayna
sevastopol
karadeniz filosu
ukrayna savunma bakanlığı askeri i̇stihbarat dairesi (gur)
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FSB’den yapılan açıklmaya göre, Kırım doğumlu üç kişi, Ukrayna askeri istihbaratı tarafından ajanlığa yönlendirilerek Rus Karadeniz Filosu gemilerinin konuşlandığı bölgelerde radyo dalgalarını uzaktan izlemeye yarayan cihazlar kurdukları gerekçesiyle vatana ihanetten mahkum edildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:FSB'nin verdiği bilgiye göre, Sivastopol ve Novorossiysk'te "Karadeniz Filosu gemilerinin konuşlandığı bölgelerde internet üzerinden radyo dalgalarının uzaktan izlenmesini sağlayan teknik ekipman" kuruldu. Bu ekipmanın, düşmana Rus savaş gemi gruplarının bileşimi, savaş hazırlık düzeyi ve komuta planları hakkında kesin veriler elde etme, ayrıca füze ve İHA saldırılarını gerçek zamanlı olarak yönlendirme imkanı sağladığı belirtildi.Yapılan tespitlere göre, 1991 doğumlu Kırım Cumhuriyeti kökenli bir kişi, Polonya'ya yaptığı bir ziyaret sırasında GUR görevlisi tarafından ajanlığa yönlendirildi. Bu kişi, yöneticisinin talimatıyla yarımadada yaşayan 1991 ve 1968 doğumlu iki erkeği de bu faaliyete dahil etti. Söz konusu yasa dışı faaliyet, FSB görevlileri tarafından zamanında tespit edilip engellendi.FSB Soruşturma Dairesi, sanıkların her biri hakkında Rusya Ceza Kanunu'nun 35. ve 275. maddeleri (önceden anlaşarak grup halinde vatana ihanet) uyarınca ceza davası açtı.Açıklamada, "Rusya FSB'si, düşmana yardım etmeyi kabul eden herkesin tespit edileceğini, cezai sorumluluk kapsamına alınacağını ve hak ettiği cezayı çekeceğini bir kez daha hatırlatır" ifadesi kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/rusya-savunma-bakanligi-iki-yerlesim-birimi-daha-kontrol-altina-alindi-1109123130.html
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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), kırım, ukrayna, sevastopol, karadeniz filosu, ukrayna savunma bakanlığı askeri i̇stihbarat dairesi (gur)
rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), kırım, ukrayna, sevastopol, karadeniz filosu, ukrayna savunma bakanlığı askeri i̇stihbarat dairesi (gur)
Kırım'da Ukrayna askeri istihbaratı adına casusluk yapan üç kişi mahkum edildi
13:23 29.09.2026 (güncellendi: 13:25 29.09.2026)
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Karadeniz Filosu'nun konuşlandığı bölgelerde radyo dinleme cihazı kuran ajanların hapis cezasına çarptırıldığını belirtti.
FSB’den yapılan açıklmaya göre, Kırım doğumlu üç kişi, Ukrayna askeri istihbaratı tarafından ajanlığa yönlendirilerek Rus Karadeniz Filosu gemilerinin konuşlandığı bölgelerde radyo dalgalarını uzaktan izlemeye yarayan cihazlar kurdukları gerekçesiyle vatana ihanetten mahkum edildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Krasnodar Bölge Mahkemesi ve Sevastopol Şehir Mahkemesi, Kırım Yarımadası ile Krasnodar Bölgesi'nde faaliyet gösteren Ukrayna Savunma Bakanlığı Genel İstihbarat Dairesi'ne (GUR) bağlı ajan ağının üç üyesi hakkında mahkumiyet kararı verdi. (...) Sanıklar, ceza infaz kurumunda infaz edilmek üzere 12, 17 ve 16 yıl ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı.”
FSB'nin verdiği bilgiye göre, Sivastopol ve Novorossiysk'te "Karadeniz Filosu gemilerinin konuşlandığı bölgelerde internet üzerinden radyo dalgalarının uzaktan izlenmesini sağlayan teknik ekipman" kuruldu. Bu ekipmanın, düşmana Rus savaş gemi gruplarının bileşimi, savaş hazırlık düzeyi ve komuta planları hakkında kesin veriler elde etme, ayrıca füze ve İHA saldırılarını gerçek zamanlı olarak yönlendirme imkanı sağladığı belirtildi.
Yapılan tespitlere göre, 1991 doğumlu Kırım Cumhuriyeti kökenli bir kişi, Polonya'ya yaptığı bir ziyaret sırasında GUR görevlisi tarafından ajanlığa yönlendirildi. Bu kişi, yöneticisinin talimatıyla yarımadada yaşayan 1991 ve 1968 doğumlu iki erkeği de bu faaliyete dahil etti. Söz konusu yasa dışı faaliyet, FSB görevlileri tarafından zamanında tespit edilip engellendi.
FSB Soruşturma Dairesi, sanıkların her biri hakkında Rusya Ceza Kanunu'nun 35. ve 275. maddeleri (önceden anlaşarak grup halinde vatana ihanet) uyarınca ceza davası açtı.
Açıklamada, "Rusya FSB'si, düşmana yardım etmeyi kabul eden herkesin tespit edileceğini, cezai sorumluluk kapsamına alınacağını ve hak ettiği cezayı çekeceğini bir kez daha hatırlatır" ifadesi kullanıldı.