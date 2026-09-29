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İtalya'dan 12 yıl sonra Irak kararı: Askeri birlikler tamamen çekildi
İtalya'dan 12 yıl sonra Irak kararı: Askeri birlikler tamamen çekildi
Sputnik Türkiye
İtalya, Irak'ta kalan son askerlerini de ülkeden çekerek 12 yıllık askeri varlığını sona erdirdi. İtalyan güçleri, Irak'ta IŞİD'e karşı yürütülen... 29.09.2026, Sputnik Türkiye
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İtalya Savunma Bakanlığı, Irak'taki son İtalyan askerlerinin 29 Eylül Salı günü ülkeden ayrıldığını açıkladı. Böylece Roma'nın 12 yıldır devam eden Irak'taki askeri varlığı sona erdi. İtalya, personelinin büyük bölümünü Mart 2026'da Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki bir askeri üssün hava saldırısına hedef olmasının ardından geri çekmişti. İtalyan ve NATO güçlerinin yerel makamlarla yaptığı anlaşma kapsamında bölgeden ayrılmaları için 30 Eylül'e kadar süre belirlenmişti.İtalyan askerleri, ABD öncülüğünde IŞİD'e karşı başlatılan 'Operation Inherent Resolve' kapsamında görev yaptı. İtalya aynı zamanda NATO'nun Irak güvenlik güçlerine yönelik muharip olmayan eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetlerini kapsayan NATO Irak misyonunda da yer aldı.İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, çekilmenin Irak'ın kendi güvenliğinde daha fazla sorumluluk üstleneceği yeni bir döneme geçiş anlamına geldiğini söyledi.Askeri birliklerin çekilmesine rağmen İtalya'nın Irak'taki güvenlik varlığı tamamen sona ermeyecek. Bakanlığın açıklamasına göre iki İtalyan Carabinieri görevlisi, Irak hükümetinin onayıyla faaliyet gösteren Avrupa Birliği'nin Irak misyonu kapsamında ülkede kalmaya devam edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/rubio-fairford-hava-ussundeki-olayda-yabancilarin-parmagi-var-1109134937.html
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İtalya'dan 12 yıl sonra Irak kararı: Askeri birlikler tamamen çekildi

17:52 29.09.2026
© AP Photo / FABIO MUZZIİtalyan askerleri Irak'ta
İtalyan askerleri Irak'ta - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
© AP Photo / FABIO MUZZI
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İtalya, Irak'ta kalan son askerlerini de ülkeden çekerek 12 yıllık askeri varlığını sona erdirdi. İtalyan güçleri, Irak'ta IŞİD'e karşı yürütülen operasyonların yanı sıra NATO'nun eğitim ve danışmanlık misyonunda görev yapıyordu.
İtalya Savunma Bakanlığı, Irak'taki son İtalyan askerlerinin 29 Eylül Salı günü ülkeden ayrıldığını açıkladı. Böylece Roma'nın 12 yıldır devam eden Irak'taki askeri varlığı sona erdi. İtalya, personelinin büyük bölümünü Mart 2026'da Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki bir askeri üssün hava saldırısına hedef olmasının ardından geri çekmişti. İtalyan ve NATO güçlerinin yerel makamlarla yaptığı anlaşma kapsamında bölgeden ayrılmaları için 30 Eylül'e kadar süre belirlenmişti.
İtalyan askerleri, ABD öncülüğünde IŞİD'e karşı başlatılan 'Operation Inherent Resolve' kapsamında görev yaptı. İtalya aynı zamanda NATO'nun Irak güvenlik güçlerine yönelik muharip olmayan eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetlerini kapsayan NATO Irak misyonunda da yer aldı.
İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, çekilmenin Irak'ın kendi güvenliğinde daha fazla sorumluluk üstleneceği yeni bir döneme geçiş anlamına geldiğini söyledi.
Askeri birliklerin çekilmesine rağmen İtalya'nın Irak'taki güvenlik varlığı tamamen sona ermeyecek. Bakanlığın açıklamasına göre iki İtalyan Carabinieri görevlisi, Irak hükümetinin onayıyla faaliyet gösteren Avrupa Birliği'nin Irak misyonu kapsamında ülkede kalmaya devam edecek.
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